Жертвами наводнения в Гималаях стали уже по меньшей мере 40 человек, более сотни пропали

КИЕВ. 6 октября. УНН. На северо-востоке Индии число погибших увеличилось до 40 человек после того, как проливные дожди вызвали выход из берегов ледникового озера в Гималаях. Еще 103 человека считаются пропавшими без вести. Об этом пишет Sky News со ссылкой на данные местных властей, пишет УНН.