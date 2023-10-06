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Жертвами наводнения в Гималаях стали уже по меньшей мере 40 человек, более сотни пропали

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 октября. УНН. На северо-востоке Индии число погибших увеличилось до 40 человек после того, как проливные дожди вызвали выход из берегов ледникового озера в Гималаях. Еще 103 человека считаются пропавшими без вести. Об этом пишет Sky News со ссылкой на данные местных властей, пишет УНН.

Детали

Официальные лица в Сиккиме сообщили, что число погибших достигло 18 человек, а в соседнем штате Западная Бенгалия ниже по течению реки Тиста было обнаружено еще 22 тела.

Вода смыла плотину электростанции и 14 мостов на реке Тиста. Наводнение затронуло в общей сложности 22 тыс. человек.

Разрушенная главная магистраль, связывающая штат, расположенный в горах между Непалом, Бутаном и Китаем, с другими регионами страны.

Для оказания помощи жителям был создан ряд лагерей, и индийская армия заявила, что планирует эвакуировать из региона почти 1500 застрявших туристов с помощью вертолетов.

Напомним

В среду из-за ливня ледниковое озеро Лхонак в штате Сикким вышло из берегов, вызвав ливневые паводки в долине Тиста, примерно в 150 км к северу от города Гангток, недалеко от границы с Китаем. Ученые давно предупреждали, что это озеро в Гималаях – одно из самых опасных в мире, потому что угрожает затопить большую территорию.

Департамент погоды штата сообщил, что за первые дни октября в Сиккиме выпало 101 мм осадков, это более чем вдвое превышает нормальный уровень.

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