14:23 • 504 просмотра
Встреча Трампа и путина на Аляске: что известно на данный момент
Эксклюзив
13:54 • 5494 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
12:57 • 10018 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
11:53 • 14824 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
09:32 • 29301 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
14 августа, 08:11 • 92720 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
14 августа, 07:55 • 53561 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
14 августа, 07:51 • 50348 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
14 августа, 06:07 • 45999 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
13 августа, 19:25 • 41577 просмотра
Кабмин предлагает усилить ответственность за нарушение комендантского часа
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины

Киев • УНН

 • 5502 просмотра

Фармпроизводители лоббируют новое регулирование рынка биологически активных добавок после роста спроса на них. Эксперты предупреждают о рисках для потребителей и бизнеса из-за быстрого внедрения новых правил.

БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины

После того как фармпроизводители пролоббировали запрет маркетинговых договоров между аптеками и производителями – шаг, ударивший по пациентам, уничтоживший программы лояльности и не принесший никакой пользы, кроме выгоды самим фармгигантам, они взялись за новую цель. На этот раз мишенью стал рынок биологически активных добавок, сообщает УНН.

Спрос на БАДы растет – лекарства теряют позиции

По оценкам экспертов, спрос на биологически активные добавки за последний год вырос почти на 25%. Соответственно, на столько же сократился спрос на лекарственные средства, что, по словам главы ОО "Всеукраинское объединение Николаевская фармацевтическая ассоциация Фармрада" Елены Прудниковой, серьезно обеспокоило фармгигантов. Поэтому теперь они пытаются взять под контроль и этот сегмент рынка.

Понятно, что такая тенденция особенно тревожит производителей лекарств, которые всегда были среди лидеров продаж самых популярных препаратов. Законопроект №4122 подают как выполнение обязательств по имплементации европейского законодательства, но он имеет существенные расхождения с европейскими документами. Почему так и кому это выгодно? Ответ очевиден: тем, кто не хочет уступать рынком биологических добавок 

– резюмирует Прудникова.

Два года кулуарной разработки

Более того, по ее словам, на одном из заседаний межведомственной группы глава парламентского подкомитета по вопросам фармации Сергей Кузьминых сообщил, что законопроект разрабатывался с Минздравом в течение двух лет, но был обнародован для обсуждения только в конце 2024 года.

Получается, что такой важный документ разрабатывался кулуарно, то есть за спинами стейкхолдеров фармрынка? Что это тогда, как не лоббизм? 

– риторически спрашивает Прудникова.

Пол года вместо пяти лет

Кроме того, согласно декабрьской реформе, переходный период для введения новых правил по БАДам всего полгода, тогда как в Европе на это отводится пять лет. Такие ограничения введены якобы для быстрой перезагрузки рынка. Вместо этого это может привести к остановке рынка и запустить его заново будет невозможно, потому что он обанкротится.

Текущее регулирование в том варианте, в котором оно было принято в декабре 2024 года, нужно менять. Тот переходный период, который введен для этого регулирования, нужно однозначно продлевать. То есть нет ресурса у чиновников, и нет возможности у бизнеса оценить все эти вопросы так быстро решить. Это общая беда украинского законодательства. Когда у нас проводятся любые изменения, нам потом дают несколько месяцев. В то время, как в Европе, например, на это отводится три, семь, десять лет. Потому что там люди думают о бизнесе, потому что понимают, что бизнес не живет в временном диапазоне два месяца. Есть какие-то планы производства, какие-то планы сбыта, они рассчитываются на годы 

– пояснил Николай Орлов, управляющий партнер “LAW OFFICES OF OMP”.

Еще одно опасение представителей фармрынка: новое регулирование рынка БАДов создает риск, что из-за строгих норм иностранные поставщики уйдут с украинского рынка вообще. Из-за этого украинцы могут остаться без возможности легально приобрести новейшие биологические добавки. Поэтому будут вынуждены покупать их на "сером рынке", что создаст не только угрозу потерь налоговых поступлений в бюджет, но и откроет возможность для продажи подделок среди БАДов. Что напрямую может навредить здоровью целой нации.

Рынок БАДов – это не только бизнес

На это обратила внимание и Елена Лукашевич, председатель Оргкомитета "Всеукраинского съезда операторов рынка диетических добавок".

Рынок ДД (диетических добавок - ред.) – это не только бизнес, но и безопасность, здоровье и долголетие украинцев. Именно поэтому нам важно иметь единые правила и качественное саморегулирование. Ответственность лежит как на производителях, так и на регуляторах и, конечно, на потребителях за ответственное потребление 

– подчеркнула Елена Лукашевич.

Вывод

История повторяется: после того, как фармгигантам удалось использовать запрет маркетинговых договоров в собственных интересах, теперь они стремятся покорить и рынок БАДов. Быстрое, кулуарное принятие регулирования без надлежащего диалога с представителями рынка, слишком короткий переходный период, риск вытеснения иностранных и ослабления малых отечественных производителей – все это создает угрозу не только для бизнеса, но и для здоровья миллионов украинцев.

Если эти изменения заработают в нынешнем виде, украинцы рискуют потерять доступ к качественным и безопасным биодобавкам, а их место на полках займут дорогие лекарства фармгигантов.

Лилия Подоляк

ЭкономикаЗдоровьепубликации
Верховная Рада
Европейский Союз
Украина