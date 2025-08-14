БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Киев • УНН
Фармпроизводители лоббируют новое регулирование рынка биологически активных добавок после роста спроса на них. Эксперты предупреждают о рисках для потребителей и бизнеса из-за быстрого внедрения новых правил.
После того как фармпроизводители пролоббировали запрет маркетинговых договоров между аптеками и производителями – шаг, ударивший по пациентам, уничтоживший программы лояльности и не принесший никакой пользы, кроме выгоды самим фармгигантам, они взялись за новую цель. На этот раз мишенью стал рынок биологически активных добавок, сообщает УНН.
Спрос на БАДы растет – лекарства теряют позиции
По оценкам экспертов, спрос на биологически активные добавки за последний год вырос почти на 25%. Соответственно, на столько же сократился спрос на лекарственные средства, что, по словам главы ОО "Всеукраинское объединение Николаевская фармацевтическая ассоциация Фармрада" Елены Прудниковой, серьезно обеспокоило фармгигантов. Поэтому теперь они пытаются взять под контроль и этот сегмент рынка.
Понятно, что такая тенденция особенно тревожит производителей лекарств, которые всегда были среди лидеров продаж самых популярных препаратов. Законопроект №4122 подают как выполнение обязательств по имплементации европейского законодательства, но он имеет существенные расхождения с европейскими документами. Почему так и кому это выгодно? Ответ очевиден: тем, кто не хочет уступать рынком биологических добавок
Два года кулуарной разработки
Более того, по ее словам, на одном из заседаний межведомственной группы глава парламентского подкомитета по вопросам фармации Сергей Кузьминых сообщил, что законопроект разрабатывался с Минздравом в течение двух лет, но был обнародован для обсуждения только в конце 2024 года.
Получается, что такой важный документ разрабатывался кулуарно, то есть за спинами стейкхолдеров фармрынка? Что это тогда, как не лоббизм?
Пол года вместо пяти лет
Кроме того, согласно декабрьской реформе, переходный период для введения новых правил по БАДам всего полгода, тогда как в Европе на это отводится пять лет. Такие ограничения введены якобы для быстрой перезагрузки рынка. Вместо этого это может привести к остановке рынка и запустить его заново будет невозможно, потому что он обанкротится.
Текущее регулирование в том варианте, в котором оно было принято в декабре 2024 года, нужно менять. Тот переходный период, который введен для этого регулирования, нужно однозначно продлевать. То есть нет ресурса у чиновников, и нет возможности у бизнеса оценить все эти вопросы так быстро решить. Это общая беда украинского законодательства. Когда у нас проводятся любые изменения, нам потом дают несколько месяцев. В то время, как в Европе, например, на это отводится три, семь, десять лет. Потому что там люди думают о бизнесе, потому что понимают, что бизнес не живет в временном диапазоне два месяца. Есть какие-то планы производства, какие-то планы сбыта, они рассчитываются на годы
Еще одно опасение представителей фармрынка: новое регулирование рынка БАДов создает риск, что из-за строгих норм иностранные поставщики уйдут с украинского рынка вообще. Из-за этого украинцы могут остаться без возможности легально приобрести новейшие биологические добавки. Поэтому будут вынуждены покупать их на "сером рынке", что создаст не только угрозу потерь налоговых поступлений в бюджет, но и откроет возможность для продажи подделок среди БАДов. Что напрямую может навредить здоровью целой нации.
Рынок БАДов – это не только бизнес
На это обратила внимание и Елена Лукашевич, председатель Оргкомитета "Всеукраинского съезда операторов рынка диетических добавок".
Рынок ДД (диетических добавок - ред.) – это не только бизнес, но и безопасность, здоровье и долголетие украинцев. Именно поэтому нам важно иметь единые правила и качественное саморегулирование. Ответственность лежит как на производителях, так и на регуляторах и, конечно, на потребителях за ответственное потребление
Вывод
История повторяется: после того, как фармгигантам удалось использовать запрет маркетинговых договоров в собственных интересах, теперь они стремятся покорить и рынок БАДов. Быстрое, кулуарное принятие регулирования без надлежащего диалога с представителями рынка, слишком короткий переходный период, риск вытеснения иностранных и ослабления малых отечественных производителей – все это создает угрозу не только для бизнеса, но и для здоровья миллионов украинцев.
Если эти изменения заработают в нынешнем виде, украинцы рискуют потерять доступ к качественным и безопасным биодобавкам, а их место на полках займут дорогие лекарства фармгигантов.