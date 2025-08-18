Народный депутат Сергей Кузьминых, обвиняемый во взяточничестве, продолжает посещать заседания фракции "Слуга народа", несмотря на заявление о временном выходе. Суд исследует доказательства, включая денежные купюры и переписку, а Кузьминых пытается затянуть рассмотрение дела.
Нардепов Шуфрича и Кузьминых, обвиняемых в госизмене и взяточничестве, объединяет тактика затягивания судебных процессов. Их дела годами не доходят до приговора, несмотря на имеющиеся доказательства и публичный резонанс.
Нардеп Сергей Кузьминых, обвиняемый во взяточничестве, годами затягивает судебный процесс. В то же время он получает миллионные компенсации из госбюджета и продвигает инициативы, совпадающие с интересами фармгигантов.
Фармпроизводители лоббируют новое регулирование рынка биологически активных добавок после роста спроса на них. Эксперты предупреждают о рисках для потребителей и бизнеса из-за быстрого внедрения новых правил.
Народный депутат Сергей Кузьминых активно выступает за снижение цен на лекарства, обвиняя в росте цен маркетинговые договоры, которые запрещены уже полгода. В то же время, аптеки теряют доходы и программы лояльности, а мобильные аптечные пункты прекращают работу.
Народный депутат Сергей Кузьминых, глава подкомитета по вопросам фармации, имеет очевидный конфликт интересов из-за финансовых связей с семьей Загорий, владельцами "Дарницы". Его публичные заявления и законодательные инициативы совпадают с позицией фармгиганта, что может быть злоупотреблением влиянием.
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики отозвал нардепа Александра Дубинского с должности заместителя председателя и члена комитета. Причиной решения является объявление подозрения нардепу, тогда как другой нардеп, Сергей Кузьминых, продолжает находиться в профильном комитете, имея подозрение относительно получения взятки.
Народный депутат Сергей Кузьминых в очередной раз не явился на судебное заседание по делу о взяточничестве. Прокурор ходатайствовал о принудительном приводе, рассмотрение отложено.
Более 50% заседаний по делу о взятке нардепа Кузьминых не состоялись из-за неявки фигуранта и его адвокатов. Это может быть тактикой затягивания процесса, что может привести к изменению меры пресечения.
Журналистское расследование выявило признаки возможной координации действий нардепа Сергея Кузьминых и фармгиганта "Дарница" для монополизации рынка. Это может свидетельствовать о конфликте интересов и злоупотреблении влиянием.
Народный депутат Сергей Кузьминых, несмотря на запрет маркетинговых договоров, продолжает продвигать интересы фармацевтической компании "Дарница". Это приводит к отсутствию снижения цен на лекарства и монополизации рынка.
Сергей Кузьминых, несмотря на запрет маркетинговых договоров на фармрынке, продолжает продвигать тезисы о влиянии маркетинга на цены лекарств.
Народный депутат, являющийся фигурантом дела о взятке, появился на открытии Центра ментального здоровья. Он обвиняется в получении 558 тысяч гривен за содействие в подписании контрактов на поставку медицинского оборудования.
Председатель подкомитета по вопросам фармации Сергей Кузьминых раскритиковал аптечные сети за агрессивное продвижение БАДов и ВТМ лекарств. Однако, анализ рынка опровергает его утверждения, указывая на манипуляции фактами и лоббизм.
Народный депутат Сергей Кузьминых в очередной раз выступает за ограничение аптечного маркетинга, что совпадает с позицией компании "Дарница". Юристы указывают на возможные признаки злоупотребления влиянием, что может стать основанием для проверки правоохранительными органами.
Контент-анализ выявил совпадение в коммуникации нардепа Кузьминых и компании "Дарница". Юрист Олег Шрам объяснил, что лингвистическая экспертиза может установить авторство высказываний, включая признаки отношения субъекта к событиям или лицам.
Сергей Кузьминых остается главой подкомитета ВР по вопросам фармации, будучи обвиняемым в уголовном производстве за взяточничество. Он также представляет Украину на международном уровне, что создает репутационные риски для государства.