19:57 • 10762 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18:34 • 22643 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18:12 • 20674 просмотра
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
17:41 • 17274 просмотра
Мы допускаем проведение выборов - Зеленский
18 августа, 14:38 • 28428 просмотра
"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в Украине
Эксклюзив
18 августа, 14:23 • 74990 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
18 августа, 13:21 • 47681 просмотра
Стармер готов поддержать мирное соглашение с Украиной без условия прекращения огня
Эксклюзив
18 августа, 13:19 • 74648 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
18 августа, 11:50 • 47513 просмотра
Будет эпохальным: министр экономики о новом Трудовом кодексе
Эксклюзив
18 августа, 08:34 • 131896 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
Эксклюзив
18 августа, 14:23 • 74990 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
18 августа, 13:19 • 74648 просмотра
Верховный Суд поставил крест на делах акционеров банков, выводимых с рынка: что произошло
Учебный год 2025-2026: как будет осуществляться обучение и когда ожидать каникул
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
Эксклюзив
18 августа, 08:34 • 131896 просмотра
На встрече Зеленского и Трампа подняли тему "костюма"
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларов
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал
Люди

Сергей Кузьминых

Народный депутат Украины
Сергей Владимирович Кузьминых родился 17 января 1983 года в Житомире. Высшее образование получил в Житомирском военном институте имени С. П. Королева по специальности "Инженер-системотехник". До политической карьеры занимался предпринимательской деятельностью и был основателем «Международного благотворительного фонда братьев Кузьминых». С 2019 года является народным депутатом Украины 9-го созыва от партии "Слуга народа" и занимает должность председателя подкомитета по вопросам фармации и фармацевтической деятельности Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.
2005
Окончил Житомирский военный институт имени С. П. Королева
2015
Была создана общественная организация "Житомирский областной фонд братьев Кузьминых"
2017
Изъяли права за "пьяное" вождение, а затем оштрафовали на 10 200 гривен
2019
Избран народным депутатом Украины 9-го созыва
2019
Стал председателем подкомитета по вопросам фармации и фармацевтической деятельности
2022
Разоблачили на “горячем”, при получении неправомерной выгоды в 558 тыс. грн
2023
Стал автором скандального законопроекта № 9223, предлагавшего криминализировать критику власти в социальных сетях
Новости по теме
Обвиняемый во взяточничестве нардеп Кузьминых продолжает ходить на заседания фракции "Слуга народа", из которой якобы вышелVideo

Народный депутат Сергей Кузьминых, обвиняемый во взяточничестве, продолжает посещать заседания фракции "Слуга народа", несмотря на заявление о временном выходе. Суд исследует доказательства, включая денежные купюры и переписку, а Кузьминых пытается затянуть рассмотрение дела.

политика • 18 августа, 15:46 • 4420 просмотра
Эксклюзив
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве

Нардепов Шуфрича и Кузьминых, обвиняемых в госизмене и взяточничестве, объединяет тактика затягивания судебных процессов. Их дела годами не доходят до приговора, несмотря на имеющиеся доказательства и публичный резонанс.

политика • 18 августа, 08:34 • 131900 просмотра
Эксклюзив
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам

Нардеп Сергей Кузьминых, обвиняемый во взяточничестве, годами затягивает судебный процесс. В то же время он получает миллионные компенсации из госбюджета и продвигает инициативы, совпадающие с интересами фармгигантов.

Общество • 15 августа, 11:14 • 398550 просмотра
Эксклюзив
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины

Фармпроизводители лоббируют новое регулирование рынка биологически активных добавок после роста спроса на них. Эксперты предупреждают о рисках для потребителей и бизнеса из-за быстрого внедрения новых правил.

Экономика • 14 августа, 13:54 • 209197 просмотра
Кузьминых против Кузьминых: как нардеп воюет с несуществующим маркетингом и противоречит сам себе

Народный депутат Сергей Кузьминых активно выступает за снижение цен на лекарства, обвиняя в росте цен маркетинговые договоры, которые запрещены уже полгода. В то же время, аптеки теряют доходы и программы лояльности, а мобильные аптечные пункты прекращают работу.

политика • 14 августа, 12:29 • 108933 просмотра
Эксклюзив
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto

Народный депутат Сергей Кузьминых, глава подкомитета по вопросам фармации, имеет очевидный конфликт интересов из-за финансовых связей с семьей Загорий, владельцами "Дарницы". Его публичные заявления и законодательные инициативы совпадают с позицией фармгиганта, что может быть злоупотреблением влиянием.

политика • 13 августа, 08:39 • 198160 просмотра
Очищение парламента: Дубинский – старт, Кузьминых – логическое продолжение

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики отозвал нардепа Александра Дубинского с должности заместителя председателя и члена комитета. Причиной решения является объявление подозрения нардепу, тогда как другой нардеп, Сергей Кузьминых, продолжает находиться в профильном комитете, имея подозрение относительно получения взятки.

политика • 12 августа, 13:10 • 2157 просмотра
Обвиняемый во взяточничестве нардеп Кузьминых снова не явился в суд - прокурор требует принудительный привод

Народный депутат Сергей Кузьминых в очередной раз не явился на судебное заседание по делу о взяточничестве. Прокурор ходатайствовал о принудительном приводе, рассмотрение отложено.

политика • 11 августа, 13:29 • 6555 просмотра
Саботаж в суде? Как Кузьминых и адвокаты сорвали более половины заседаний по делу о взяткеPhoto

Более 50% заседаний по делу о взятке нардепа Кузьминых не состоялись из-за неявки фигуранта и его адвокатов. Это может быть тактикой затягивания процесса, что может привести к изменению меры пресечения.

политика • 11 августа, 10:29 • 140439 просмотра
Антикоррупционным органам Украины стоит обратить внимание на деятельность нардепа Сергея КузьминыхPhoto

Журналистское расследование выявило признаки возможной координации действий нардепа Сергея Кузьминых и фармгиганта "Дарница" для монополизации рынка. Это может свидетельствовать о конфликте интересов и злоупотреблении влиянием.

Экономика • 8 августа, 14:30 • 276688 просмотра
Защита интересов фармгигантов вместо пациентов: как нардеп Кузьминых продвигает линию "Дарницы" под видом заботы об украинцахPhoto

Народный депутат Сергей Кузьминых, несмотря на запрет маркетинговых договоров, продолжает продвигать интересы фармацевтической компании "Дарница". Это приводит к отсутствию снижения цен на лекарства и монополизации рынка.

Экономика • 7 августа, 12:43 • 115594 просмотра
Битва с ветряными мельницами: маркетинг на фармрынке запрещен почти полгода, а нардеп Кузьминых и дальше с ним борется

Сергей Кузьминых, несмотря на запрет маркетинговых договоров на фармрынке, продолжает продвигать тезисы о влиянии маркетинга на цены лекарств.

политика • 6 августа, 12:02 • 107743 просмотра
Дело о взятке при поставке медоборудования не мешает: нардеп Кузьминых появился на открытии медцентра на Житомирщине

Народный депутат, являющийся фигурантом дела о взятке, появился на открытии Центра ментального здоровья. Он обвиняется в получении 558 тысяч гривен за содействие в подписании контрактов на поставку медицинского оборудования.

политика • 5 августа, 10:45 • 157136 просмотра
Эксклюзив
Сергей Кузьминых и фармацевтический рынок: где заканчивается забота о пациенте и начинается лоббизмPhoto

Председатель подкомитета по вопросам фармации Сергей Кузьминых раскритиковал аптечные сети за агрессивное продвижение БАДов и ВТМ лекарств. Однако, анализ рынка опровергает его утверждения, указывая на манипуляции фактами и лоббизм.

политика • 4 августа, 15:11 • 137233 просмотра
Эксклюзив
Сходство заявлений Кузьминых и "Дарницы" относительно работы фармрынка может стать основанием для проверки - юристы

Народный депутат Сергей Кузьминых в очередной раз выступает за ограничение аптечного маркетинга, что совпадает с позицией компании "Дарница". Юристы указывают на возможные признаки злоупотребления влиянием, что может стать основанием для проверки правоохранительными органами.

политика • 1 августа, 14:20 • 496037 просмотра
Эксклюзив
Синхронность заявлений Кузьминых и "Дарницы": юрист объяснил, может ли это стать основанием для экспертизы и расследования

Контент-анализ выявил совпадение в коммуникации нардепа Кузьминых и компании "Дарница". Юрист Олег Шрам объяснил, что лингвистическая экспертиза может установить авторство высказываний, включая признаки отношения субъекта к событиям или лицам.

политика • 31 июля, 13:18 • 132731 просмотра
Репутационная безответственность: обвиняемый во взяточничестве нардеп Кузьминых подрывает имидж Украины

Сергей Кузьминых остается главой подкомитета ВР по вопросам фармации, будучи обвиняемым в уголовном производстве за взяточничество. Он также представляет Украину на международном уровне, что создает репутационные риски для государства.

политика • 30 июля, 14:00 • 211819 просмотра