Репутационная безответственность: обвиняемый во взяточничестве нардеп Кузьминых подрывает имидж Украины

В демократическом обществе публичные лица несут не только юридическую, но и репутационную ответственность. Этот принцип — основа доверия граждан к государству и его институтам. В Украине же, несмотря на многочисленные антикоррупционные инициативы, в частности, внедрение института добропорядочности, репутационная ответственность политиков остается недоразвитой. Одним из примеров репутационной безответственности может служить нардеп Сергей Кузьминых, который продолжает свою политическую карьеру, несмотря на то, что его действия потенциально заслуживают осуждения, пишет УНН.

Детали

Сергей Кузьминых остается председателем подкомитета по вопросам фармации комитета ВР по вопросам здоровья нации, несмотря на то, что является обвиняемым в уголовном производстве по факту получения взятки в более чем полмиллиона гривен за содействие в подписании контрактов на поставку медицинского оборудования в больницу на Житомирщине. Почти три года Высший антикоррупционный суд слушает дело нардепа, но за это время он не только не сложил мандат - он и дальше активно участвует в формировании государственной политики в фармсекторе.

К тому же Кузьминых является участником межпарламентских групп по сотрудничеству с другими государствами, в частности, он является членом групп по межпарламентским связям с такими странами как США и Канада. Кроме того, он даже пропустил судебное заседание из-за командировки в Молдову, где находился как официальный представитель украинского парламента. Таким образом, именно человек, которому до сих пор удается избегать ответственности за коррупционное преступление, представляет Украину на международном уровне. Это создает репутационные риски не только для парламента, но и для всей украинской власти, которая в условиях войны и реформ борется за доверие западных партнеров.

К тому же, как выяснили журналисты УНН, деятельность Кузьминых давно вышла за пределы сугубо парламентских обязанностей. Летом 2024 года он, вероятно, стал одним из ключевых игроков в стратегии фармацевтической компании "Дарница" по переделу рынка. Именно поэтому, по информации собеседников, Кузьминых так активно продвигает инициативу по полному запрету маркетинга на фармрынке, а также нарративы "Дарницы".

Как известно, еще до депутатства Сергей Кузьминых имел активные связи с фармацевтическими компаниями. В частности, благотворительная организация "Фонд семьи Загорий", основанная владельцами фармзавода "Дарница" Екатериной и Глебом Загориями, в 2016–2018 годах предоставила более 9,5 млн грн фонду братьев Кузьминых. То есть еще до начала карьеры в парламенте Кузьминых получал поддержку от представителей крупного фармбизнеса. В то время Кузьминых работал членом комиссии Министерства здравоохранения, которая занималась прекращением действия регистрационных удостоверений. Эти обстоятельства уже стали предметом отдельной проверки со стороны НАПК.

Своеобразный парадокс в том, что даже при наличии уголовного производства, проверки относительно конфликта интересов и критики со стороны рынка и общества — система не реагирует. Судебный процесс по делу Кузьминых длится годами и ждать приговора недостаточно. Должен работать принцип репутационной ответственности. Политик, против которого ведется расследование или который фактически обслуживает интересы конкретного бизнеса, не может быть нардепом и представлять Украину на межгосударственном уровне. Ведь для международных партнеров нардеп, который является обвиняемым за коррупционное преступление, - это не о трансформациях и реформах. Пока репутационная ответственность остается пустым лозунгом, доверие к нардепам — как внутри страны, так и на международном уровне — оказывается под ударом. И с этим точно нужно что-то делать.