Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата

Вмешательство правительства в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками может разрушить конкуренцию и затормозить развитие рынка. Это подчеркивает Американская торговая палата, которая во второй раз за последний месяц вынуждена объяснять одно и то же, сообщает УНН.

Так, Кузьминых зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №13657, который он презентовал как такой, что не допустит роста цен на лекарства. В нем нардеп предложил предоставить правительству право устанавливать предельный процент маркетинговых выплат между аптеками и производителями лекарств.

Однако, почти месяц назад, еще 30 июля, Сергей Кузьминых лично услышал противоположную позицию от Американской торговой палаты и других операторов фармацевтического рынка на встрече рабочей группы по законодательному урегулированию предельного размера маркетинга на лекарственные средства, которая проходила… под председательством Сергея Кузьминых.

Тогда представители Американской торговой палаты прямо предупредили: процент маркетинговых договоров не согласуется с европейской практикой и угрожает конкурентной среде. Но, похоже, тогда депутат Кузьминых слушал больше для галочки, чем для понимания. Потому что уже через несколько недель в парламенте появился законопроект с теми же идеями, против которых Палата выступала.

В результате, пришлось повторить все еще раз – теперь уже официальным письмом, копия которого есть в распоряжении редакции УНН. Там четко указано: передавать Кабмину право определять процент маркетинговых договоров – опасно, ведь это создает риски монополизации и тормозит развитие фармсферы.

Напомним

С 1 марта 2025 года правительство запретило аптекам заключать маркетинговые договоры с производителями. Это решение должно было снизить цены на лекарства, однако в реальности произошло наоборот – стоимость препаратов выросла. Аптеки же потеряли ресурс для социальных программ и развития сетей в селах и на прифронтовых территориях. Результатом урегулирования также стало закрытие мобильных аптек, которые обслуживали украинцев на прифронтовых территориях и в труднодоступных селах и городках, где нет стационарных аптек.

В Минздраве впоследствии признали: запрет маркетинга не дал ожидаемого эффекта. Но вместо того, чтобы исправить ошибки, Сергей Кузьминых продолжает настаивать, что маркетинг виноват в дорогих лекарствах, и придумывает новые ограничения.

Поэтому остается надеяться, что хотя бы со второго раза народный депутат все же поймет: путь, который он лоббирует, ведет не к снижению цен, а к еще большему хаосу на рынке. А законопроекты, которые он инициирует, не для людей, а для кого-то другого. Возможно, для защиты интересов крупного бизнеса.