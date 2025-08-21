$41.380.02
Доручення Президента щодо здешевлення ліків залишається невиконаним – експерт

Київ • УНН

 • 96 перегляди

Експерт Віктор Сердюк констатує невиконання доручення Президента щодо здешевлення ліків на 30%. Заборона маркетингових угод призвела до зростання цін, а не їх зниження.

Доручення Президента щодо здешевлення ліків залишається невиконаним – експерт

Президент України ще у лютому 2025 року доручив РНБО, Кабміну та МОЗ врегулювати питання ціноутворення на ліки та знизити їх вартість щонайменше на 30%. Це завдання визначалося пріоритетним у зв’язку з падінням доходів населення під час війни та суттєвим зростанням витрат українців на медикаменти. Однак, за понад пів року реальних результатів немає. Про це у своєму  Facebook написав Голова Всеукраїнської благодійної організації "Рада захисту прав та безпеки пацієнтів" Віктор Сердюк, повідомляє УНН.

Деталі

За оцінкою експерта, добровільні кроки вітчизняних виробників обмежилися лише сотнею найбільш популярних препаратів ("топ-100 препаратів"), відібраних за критерієм кількості проданих упаковок. Інші ліки залишилися поза увагою, хоча саме вони формують більшу частину витрат пацієнтів. Пропозиції щодо залучення іноземних виробників та розширення критеріїв відбору так і не були реалізовані – процес обговорень затягнувся, а конкретних дієвих рішень не ухвалено.

На жаль, пропозиції залишились пропозиціями через безкінечне обговорення. Решта ліків так і залишаються дорогими, для мізерного бюджету пересічного українського домогосподарства, а це більша частка фармацевтичного ринку. Особливо це стосується витрат на препарати, необхідні для пацієнтів з хронічними хворобами. Родини і надалі змушені витрачаючи надмірні бюджети на ліки, і ця ситуація викликає справедливе обурення серед українців

− написав у Facebook Віктор Сердюк.

За словами Віктора Сердюка, ситуацію ускладнило й рішення уряду, який, виходячи з хибної тези про "зло маркетингових платежів", із 1 березня 2025 року заборонив маркетингові угоди між аптеками та виробниками. Передбачалося, що такий крок знизить ціни на ліки, проте на практиці цього не сталося – навпаки, частина препаратів навіть подорожчала. Цей факт визнав і сам МОЗ.

"Під час заборони маркетингу не врахували багатьох складових, одна з яких - ці договори дозволяли аптекам робити знижки на препарати й запускати різні соціальні ініціативи. Вказана помилка та дискусія всередині професійної спільноти засвідчила, що повернення маркетингу зробить свій вклад у зниження цін на ліки. Складається враження, що навіть конструктивні обговорення наразі блокуються окремими гравцями фармацевтичного ринку, які не можуть визнати хибність погляду на маркетинг", – підкреслив Віктор Сердюк.

Експерт підкреслив, що саме неврегульованість цього питання є однією з причин, чому доручення Президента щодо зниження цін на медикаменти тривалий час залишається невиконаним: МОЗ досі не підготував необхідних пропозицій, а Уряд, відповідно, не може запровадити дієве регулювання фармацевтичного ринку.

"Проєкт постанови, яким би відновлювався маркетинг досі не поданий в Кабмін, учасники ринку досі не розуміють, коли регулювання ринку стане зрозумілим і прогнозованим, коли маркетинг відновиться і в якій формі. Відповідно бізнесу складно планувати свою роботу навіть у короткостроковій перспективі, що безумовно впливає на доступність ліків",  – пояснив Віктор Сердюк.

Підсумовуючи, Віктор Сердюк наголосив, що пацієнти й надалі страждають від високої вартості лікування. На його переконання, сьогодні потрібна чіткість та виваженість реформ із врахуванням компромісів між усіма стейкхолдерами ринку.

"Президент, народ України, чекають на конкретні ефективні рішення, які справді покращать життя пацієнтів, і якщо повернення маркетингу може покращити доступність ліків – потрібно негайно впровадити це рішення. Українці точно заслуговують на чесну та прозору систему ціноутворення ліків", – підсумував він.

 Нагадаємо 

Від 14 лютого 2025 року постановою №168 Кабінет міністрів України впровадив нові правила регулювання фармацевтичного ринку. Відповідно до постанови, аптекам було заборонено укладати маркетингові договори з виробниками ліків. Раніше ці угоди дозволяли аптекам надавати пацієнтам знижки, реалізовувати соціальні ініціативи та підвищувати кваліфікацію фармацевтів.

Однак, після запровадження нових правил гри фармацевтичного ринку, аналітики фіксували зростання цін на ліки в Україні, попри урядові ініціативи. 

Визнали це і в МОЗ, міністр Ляшко зазначив, що у квітні інфляція на фармацевтичну продукцію становила 13,9%. І хоч вона не перевищила загальний рівень інфляції – пацієнти так і не побачили очікуваного зниження вартості ліків у своїх чеках.

Додамо

Нібито бореться за зниження цін на ліки та захист прав пацієнтів Голова підкомітету з питань фармації та фармацевтичної діяльності Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Сергій Кузьміних. Останній вибудовує публічний образ реформатора, однак за цим фасадом криються факти лобізму великих фармацевтичних компаній, спроби незаконного впливу і політична гнучкість в інтересах олігархічного бізнесу.

Лілія Подоляк

