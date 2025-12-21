Сім цивільних постраждали від обстрілів на Херсонщині, пошкоджено інфраструктуру
Минулої доби на деокупованих територіях Херсонщини семеро цивільних отримали поранення внаслідок обстрілів. російські війська застосовували артилерію, міномети, РСЗВ та безпілотники, пошкодивши будинки, транспорт та інфраструктуру.
Минулої доби внаслідок обстрілів деокупованих територій Херсонської області поранення отримали семеро цивільних. російські війська застосовували артилерію, міномети, реактивні системи залпового вогню та безпілотники. Про це повідомляє Національна поліція України, передає УНН.
За наявною інформацією, внаслідок ворожих ударів поранення дістали троє жінок і четверо чоловіків.
Також у результаті ворожих влучань пошкоджені чотири багатоповерхівки та три приватні домоволодіння, службовий транспортний засіб ДСНС і один цивільний автомобіль, приміщення на території лікарні, будівля навчального закладу та господарська споруда підприємства критичної інфраструктури, газогін
На місцях ворожих влучань працювали криміналісти, вибухотехніки, слідчо-оперативні групи поліції та представники інших екстрених служб.
