09:49 • 2892 перегляди
Військові рф примусово вивезли 50 українців із Сумщини: Лубінець вимагає від москалькової негайно їх повернути
09:21 • 7436 перегляди
Обмеження знято: у межах міста Маяки відновлено рух на автодорозі Одеса — Рені
20 грудня, 17:28 • 24083 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
20 грудня, 17:18 • 52634 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
20 грудня, 17:00 • 57288 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
20 грудня, 16:36 • 38577 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
20 грудня, 14:15 • 34607 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
20 грудня, 11:29 • 35544 перегляди
На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогономPhoto
20 грудня, 10:44 • 39569 перегляди
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
20 грудня, 09:25 • 26739 перегляди
Далекобійні дрони СБУ знищили два російські Су-27 на аеродромі Бельбек у КримуPhoto
Теги
Автори
Сім цивільних постраждали від обстрілів на Херсонщині, пошкоджено інфраструктуру

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Минулої доби на деокупованих територіях Херсонщини семеро цивільних отримали поранення внаслідок обстрілів. російські війська застосовували артилерію, міномети, РСЗВ та безпілотники, пошкодивши будинки, транспорт та інфраструктуру.

Сім цивільних постраждали від обстрілів на Херсонщині, пошкоджено інфраструктуру

Минулої доби внаслідок обстрілів деокупованих територій Херсонської області поранення отримали семеро цивільних. російські війська застосовували артилерію, міномети, реактивні системи залпового вогню та безпілотники. Про це повідомляє Національна поліція України, передає УНН.

За наявною інформацією, внаслідок ворожих ударів поранення дістали троє жінок і четверо чоловіків.

Також у результаті ворожих влучань пошкоджені чотири багатоповерхівки та три приватні домоволодіння, службовий транспортний засіб ДСНС і один цивільний автомобіль, приміщення на території лікарні, будівля навчального закладу та господарська споруда підприємства критичної інфраструктури, газогін 

- йдеться у дописі.

На місцях ворожих влучань працювали криміналісти, вибухотехніки, слідчо-оперативні групи поліції та представники інших екстрених служб.

Нагадаємо

Як повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер, минулої доби росія здійснила масовану атаку на цивільну інфраструктуру Одеської області.

росія за тиждень випустила по Україні 1300 дронів та 1200 авіабомб, особливо постраждала Одещина - Зеленський21.12.25, 12:25 • 760 переглядiв

Алла Кіосак

