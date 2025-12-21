Семь мирных жителей пострадали от обстрелов в Херсонской области, повреждена инфраструктура
Киев • УНН
За прошедшие сутки в результате обстрелов деоккупированных территорий Херсонской области ранения получили семь мирных жителей. Российские войска применяли артиллерию, минометы, реактивные системы залпового огня и беспилотники. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.
По имеющейся информации, в результате вражеских ударов ранения получили три женщины и четверо мужчин.
Также в результате вражеских попаданий повреждены четыре многоэтажки и три частных домовладения, служебное транспортное средство ГСЧС и один гражданский автомобиль, помещения на территории больницы, здание учебного заведения и хозяйственная постройка предприятия критической инфраструктуры, газопровод
На местах вражеских попаданий работали криминалисты, взрывотехники, следственно-оперативные группы полиции и представители других экстренных служб.
Напомним
Как сообщил глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер, за прошедшие сутки Россия совершила массированную атаку на гражданскую инфраструктуру Одесской области.
