Семь мирных жителей пострадали от обстрелов в Херсонской области, повреждена инфраструктура

09:49 • 3478 просмотра
Военные рф принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области: Лубинец требует от Москальковой немедленно их вернуть
09:21 • 8454 просмотра
Ограничения сняты: в пределах города Маяки возобновлено движение на автодороге Одесса — Рени
20 декабря, 17:28 • 24429 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18 • 53035 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00 • 57753 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36 • 38708 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
20 декабря, 14:15 • 34722 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
20 декабря, 11:29 • 35647 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
20 декабря, 10:44 • 39696 просмотра
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
20 декабря, 09:25 • 26767 просмотра
Дальнобойные дроны СБУ уничтожили два российских Су-27 на аэродроме Бельбек в КрымуPhoto
"Ложь и пропаганда": в разведке США прокомментировали информацию СМИ о планах путина захватить всю Украину и часть Европы21 декабря, 01:44 • 18401 просмотра
Атаки на танкеры "теневого флота" РФ: в NYT назвали основную цель спецопераций Украины21 декабря, 02:17 • 4350 просмотра
Удар по наркобизнесу: в Италии задержаны 384 человека и изъято 1,5 тонны наркотиков в ходе масштабной операции21 декабря, 04:30 • 7366 просмотра
Партизаны "АТЕШ" парализовали ключевой железнодорожный узел снабжения оккупантов в ростовской области рфPhoto21 декабря, 05:20 • 12619 просмотра
Операции будут продолжаться: Хегсет отреагировал на захват нефтяного танкера у побережья Венесуэлы07:15 • 9820 просмотра
публикации
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 30846 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 57755 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 100694 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 73030 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo19 декабря, 11:05 • 81006 просмотра
УНН Lite
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 12389 просмотра
Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде20 декабря, 18:35 • 14088 просмотра
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ20 декабря, 15:32 • 26427 просмотра
Ахтем Сеитаблаев показал редкие фото с дочерью и внучкой из БельгииPhoto20 декабря, 13:40 • 42038 просмотра
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздниковVideo19 декабря, 17:00 • 32517 просмотра
Семь мирных жителей пострадали от обстрелов в Херсонской области, повреждена инфраструктура

Киев • УНН

 • 374 просмотра

За прошедшие сутки на деоккупированных территориях Херсонской области семь мирных жителей получили ранения в результате обстрелов. российские войска применяли артиллерию, минометы, РСЗО и беспилотники, повредив дома, транспорт и инфраструктуру.

Семь мирных жителей пострадали от обстрелов в Херсонской области, повреждена инфраструктура

За прошедшие сутки в результате обстрелов деоккупированных территорий Херсонской области ранения получили семь мирных жителей. Российские войска применяли артиллерию, минометы, реактивные системы залпового огня и беспилотники. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.

По имеющейся информации, в результате вражеских ударов ранения получили три женщины и четверо мужчин.

Также в результате вражеских попаданий повреждены четыре многоэтажки и три частных домовладения, служебное транспортное средство ГСЧС и один гражданский автомобиль, помещения на территории больницы, здание учебного заведения и хозяйственная постройка предприятия критической инфраструктуры, газопровод 

- говорится в сообщении.

На местах вражеских попаданий работали криминалисты, взрывотехники, следственно-оперативные группы полиции и представители других экстренных служб.

Напомним

Как сообщил глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер, за прошедшие сутки Россия совершила массированную атаку на гражданскую инфраструктуру Одесской области.

Россия за неделю выпустила по Украине 1300 дронов и 1200 авиабомб, особенно пострадала Одесская область - Зеленский21.12.25, 12:25 • 1186 просмотров

Алла Киосак

Война в Украине
Недвижимость
российская пропаганда
Энергетика
Война в Украине
Национальная полиция Украины
Олег Кипер
Одесская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Херсонская область