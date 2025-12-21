$42.340.00
Россия за неделю выпустила по Украине 1300 дронов и 1200 авиабомб, особенно пострадала Одесская область - Зеленский

Киев • УНН

 • 374 просмотра

За неделю Россия выпустила около 1300 ударных дронов, почти 1200 управляемых авиационных бомб и девять ракет различных типов по Украине, особенно пострадала Одесская область. Украина противодействует этому российскому террору, получая финансовую помощь и помощь в сфере безопасности от международных партнеров.

Россия за неделю выпустила по Украине 1300 дронов и 1200 авиабомб, особенно пострадала Одесская область - Зеленский

Россия за неделю выпустила около 1300 ударных дронов, почти 1200 управляемых авиационных бомб и девять ракет различных типов по Украине. Особенно пострадала Одесская область. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

За эту неделю Россия выпустила около 1300 ударных дронов, почти 1200 управляемых авиационных бомб и девять ракет различных типов по Украине. Особенно пострадала Одесская область и наш юг. Наши службы продолжают работу, чтобы вернуть нормальную жизнь в регионы 

- сообщил Зеленский.

По его словам, на разных уровнях Украина противодействует этому российскому террору.

Целью стали объекты транспортной, портовой и промышленной инфраструктуры: Кипер о новой массированной атаке рф на Одесскую область21.12.25, 11:59 • 732 просмотра

На этой неделе есть важное решение о финансовой гарантии безопасности для Украины – предоставление Евросоветом 90 млрд евро на 2026–2027 годы, также значительные пакеты помощи от Норвегии и Японии, есть договоренность с Португалией о совместном производстве морских дронов. Продолжают работать и переговорные команды Украины и США над путями завершения этой войны достойным миром. И как нужно работают наши дальнобойные санкции против России 

- добавил Президент.

Зеленский подчеркнул, что агрессор должен понимать, что война не приносит дивидендов, а всегда возвращается туда, откуда пришла.

Спасибо всем, кто помогает Украине. Мы должны усиливать обороноспособность нашего государства, чтобы дипломатия имела реальный шанс завершить кровопролитие 

- резюмировал Глава государства.

Напомним

Как сообщили в Генштабе, в ночь на 21 декабря противник атаковал 97 ударными БПЛА, силам ПВО удалось обезвредить 75 дронов. При этом зафиксировано попадание 19 ударных беспилотников на восьми локациях.

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
