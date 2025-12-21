Целью стали объекты транспортной, портовой и промышленной инфраструктуры: Кипер о новой массированной атаке рф на Одесскую область
Киев • УНН
За прошедшие сутки россия массированно атаковала гражданскую инфраструктуру Одесской области. Целью стали объекты транспортной, портовой и промышленной инфраструктуры, возникли пожары и повреждения имущества.
За прошедшие сутки Россия вновь массированно атаковала гражданскую инфраструктуру Одесской области. Целью врага стали объекты транспортной, портовой и промышленной инфраструктуры на юге региона.
Также сообщается, что в результате ударов возникли пожары, повреждено имущество.
"К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.
В Ровенской области враг атаковал объект гражданской инфраструктуры, что привело к его повреждению. Один работник получил легкую травму и медицинскую помощь на месте.