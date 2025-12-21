Целью стали объекты транспортной, портовой и промышленной инфраструктуры: Кипер о новой массированной атаке рф на Одесскую область

$42.340.00
49.590.00
ukenru
09:49 • 802 просмотра
Военные рф принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области: Лубинец требует от Москальковой информацию об их местонахождении
09:21 • 2578 просмотра
Ограничения сняты: в пределах города Маяки возобновлено движение на автодороге Одесса — Рени
20 декабря, 17:28 • 22388 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18 • 50790 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00 • 54988 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36 • 37878 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
20 декабря, 14:15 • 34013 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
20 декабря, 11:29 • 35182 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
20 декабря, 10:44 • 39090 просмотра
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
20 декабря, 09:25 • 26672 просмотра
Дальнобойные дроны СБУ уничтожили два российских Су-27 на аэродроме Бельбек в КрымуPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
0м/с
98%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Посланник путина раскрыл детали переговоров между РФ и США в МайамиVideo21 декабря, 01:11 • 23564 просмотра
"Ложь и пропаганда": в разведке США прокомментировали информацию СМИ о планах путина захватить всю Украину и часть Европы21 декабря, 01:44 • 16713 просмотра
Удар по наркобизнесу: в Италии задержаны 384 человека и изъято 1,5 тонны наркотиков в ходе масштабной операции04:30 • 4382 просмотра
Партизаны "АТЕШ" парализовали ключевой железнодорожный узел снабжения оккупантов в ростовской области рфPhoto05:20 • 11028 просмотра
Операции будут продолжаться: Хегсет отреагировал на захват нефтяного танкера у побережья Венесуэлы07:15 • 6550 просмотра
публикации
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 29466 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 55001 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 99209 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 71823 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo19 декабря, 11:05 • 79787 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Олег Кипер
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Германия
Одесса
Реклама
УНН Lite
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 11889 просмотра
Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде20 декабря, 18:35 • 13541 просмотра
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ20 декабря, 15:32 • 25922 просмотра
Ахтем Сеитаблаев показал редкие фото с дочерью и внучкой из БельгииPhoto20 декабря, 13:40 • 40956 просмотра
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздниковVideo19 декабря, 17:00 • 32052 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Хранитель
Шахед-136
Forbes

Целью стали объекты транспортной, портовой и промышленной инфраструктуры: Кипер о новой массированной атаке рф на Одесскую область

Киев • УНН

 • 278 просмотра

За прошедшие сутки россия массированно атаковала гражданскую инфраструктуру Одесской области. Целью стали объекты транспортной, портовой и промышленной инфраструктуры, возникли пожары и повреждения имущества.

Целью стали объекты транспортной, портовой и промышленной инфраструктуры: Кипер о новой массированной атаке рф на Одесскую область

За прошедшие сутки россия совершила массированную атаку на гражданскую инфраструктуру Одесской области. Об этом сообщил глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер, передает УНН.

За прошедшие сутки Россия вновь массированно атаковала гражданскую инфраструктуру Одесской области. Целью врага стали объекты транспортной, портовой и промышленной инфраструктуры на юге региона.

- сообщил чиновник.

Также сообщается, что в результате ударов возникли пожары, повреждено имущество.

"К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

Напомним

В Ровенской области враг атаковал объект гражданской инфраструктуры, что привело к его повреждению. Один работник получил легкую травму и медицинскую помощь на месте.

Алла Киосак

Война в Украине
Недвижимость
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Ровненская область
Олег Кипер
Одесская область