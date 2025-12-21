Ворожа атака на Рівненщині: об'єкт інфраструктури пошкоджено, є поранений

$42.340.00
49.590.00
ukenru
20 грудня, 17:28 • 18510 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
20 грудня, 17:18 • 41900 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
20 грудня, 17:00 • 42660 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
20 грудня, 16:36 • 30553 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
20 грудня, 14:15 • 28420 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
20 грудня, 11:29 • 32031 перегляди
На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогономPhoto
20 грудня, 10:44 • 35812 перегляди
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
20 грудня, 09:25 • 26302 перегляди
Далекобійні дрони СБУ знищили два російські Су-27 на аеродромі Бельбек у КримуPhoto
20 грудня, 08:51 • 25440 перегляди
Відключення світла 20 грудня: росіяни знеструмили споживачів у чотирьох областях України
20 грудня, 07:13 • 20673 перегляди
Сили оборони уразили російський корабель "Охотнік" та платформу "Лукойлу" в Каспійському морі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
1.6м/с
89%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Одна особистість думає про себе, а страждає ціла нація": Зеленський - про блокування Угорщиною вступу України до ЄС20 грудня, 21:59 • 5036 перегляди
Британія скорочує фінансування протидії російській пропаганді на Західних Балканах - The Guardian20 грудня, 23:33 • 4052 перегляди
Зеленський: Україна не повинна шукати альтернативу США, аби примусити рф закінчити війну21 грудня, 00:05 • 6902 перегляди
Посланець путіна розкрив деталі переговорів між рф та США в МаяміVideo21 грудня, 01:11 • 17098 перегляди
"Брехня та пропаганда": у розвідці США прокоментували інформацію ЗМІ про плани путіна захопити всю Україну та частину Європи21 грудня, 01:44 • 10428 перегляди
Публікації
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 24455 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 42654 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 94058 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 67370 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo19 грудня, 11:05 • 75412 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Ілон Маск
Тулсі Габбард
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Донецька область
Франція
Реклама
УНН Lite
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 9898 перегляди
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді20 грудня, 18:35 • 11591 перегляди
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ20 грудня, 15:32 • 24143 перегляди
Ахтем Сеітаблаєв показав рідкісні фото з донькою та онукою з БельгіїPhoto20 грудня, 13:40 • 37425 перегляди
П’ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних святVideo19 грудня, 17:00 • 30536 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Forbes
The New York Times

Ворожа атака на Рівненщині: об'єкт інфраструктури пошкоджено, є поранений

Київ • УНН

 • 82 перегляди

У Рівненській області ворог атакував об'єкт цивільної інфрафраструктури, що призвело до його пошкодження. Один працівник отримав легку травму та медичну допомогу на місці.

Ворожа атака на Рівненщині: об'єкт інфраструктури пошкоджено, є поранений

У Рівненській області ворог атакував об'єкт цивільної інфраструктури, один працівник зазнав легкої травми. Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль, передає УНН.

Внаслідок повітряної атаки ворога був пошкоджений об'єкт цивільної інфраструктури. Загорання немає. Один з працівників отримав легку травму. Медичну допомогу йому надали на місці події 

- йдеться у дописі.

Наразі на об’єкті працюють представники Сил безпеки та оборони, а також інших відповідних структур.

Нагадаємо

У ніч на 21 грудня противник атакував Україну 97 ударними БпЛА різних типів. Сили ППО знешкодили 75 дронів, проте зафіксовано влучання 19 безпілотників у восьми локаціях.

Алла Кіосак

Війна в Україні
Повітряна тривога
Війна в Україні
Рівненська область
Україна