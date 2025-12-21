Ворожа атака на Рівненщині: об'єкт інфраструктури пошкоджено, є поранений
Київ • УНН
У Рівненській області ворог атакував об'єкт цивільної інфрафраструктури, що призвело до його пошкодження. Один працівник отримав легку травму та медичну допомогу на місці.
У Рівненській області ворог атакував об'єкт цивільної інфраструктури, один працівник зазнав легкої травми. Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль, передає УНН.
Внаслідок повітряної атаки ворога був пошкоджений об'єкт цивільної інфраструктури. Загорання немає. Один з працівників отримав легку травму. Медичну допомогу йому надали на місці події
Наразі на об’єкті працюють представники Сил безпеки та оборони, а також інших відповідних структур.
Нагадаємо
У ніч на 21 грудня противник атакував Україну 97 ударними БпЛА різних типів. Сили ППО знешкодили 75 дронів, проте зафіксовано влучання 19 безпілотників у восьми локаціях.