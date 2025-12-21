Вражеская атака на Ровенщине: объект инфраструктуры поврежден, есть раненый

$42.340.00
20 декабря, 17:28 • 18463 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18 • 41758 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00 • 42492 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36 • 30450 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
20 декабря, 14:15 • 28352 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
20 декабря, 11:29 • 31979 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
20 декабря, 10:44 • 35748 просмотра
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
20 декабря, 09:25 • 26296 просмотра
Дальнобойные дроны СБУ уничтожили два российских Су-27 на аэродроме Бельбек в КрымуPhoto
20 декабря, 08:51 • 25435 просмотра
Отключение света 20 декабря: россияне обесточили потребителей в четырех областях Украины
20 декабря, 07:13 • 20669 просмотра
Силы обороны поразили российский корабль "Охотник" и платформу "Лукойла" в Каспийском море
"Одна личность думает о себе, а страдает целая нация": Зеленский - о блокировании Венгрией вступления Украины в ЕС20 декабря, 21:59 • 5038 просмотра
Британия сокращает финансирование противодействия российской пропаганде на Западных Балканах - The Guardian20 декабря, 23:33 • 4054 просмотра
Зеленский: Украина не должна искать альтернативу США, чтобы заставить РФ закончить войну21 декабря, 00:05 • 6904 просмотра
Посланник путина раскрыл детали переговоров между РФ и США в МайамиVideo21 декабря, 01:11 • 17099 просмотра
"Ложь и пропаганда": в разведке США прокомментировали информацию СМИ о планах путина захватить всю Украину и часть Европы21 декабря, 01:44 • 10429 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 24395 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 42499 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 93992 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 67325 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo19 декабря, 11:05 • 75366 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Илон Маск
Тулси Габбард
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесская область
Донецкая область
Франция
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 9826 просмотра
Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде20 декабря, 18:35 • 11549 просмотра
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ20 декабря, 15:32 • 24108 просмотра
Ахтем Сеитаблаев показал редкие фото с дочерью и внучкой из БельгииPhoto20 декабря, 13:40 • 37351 просмотра
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздниковVideo19 декабря, 17:00 • 30513 просмотра
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Forbes
The New York Times

Вражеская атака на Ровенщине: объект инфраструктуры поврежден, есть раненый

Киев • УНН

 • 34 просмотра

В Ровенской области враг атаковал объект гражданской инфраструктуры, что привело к его повреждению. Один работник получил легкую травму и медицинскую помощь на месте.

Вражеская атака на Ровенщине: объект инфраструктуры поврежден, есть раненый

В Ровенской области враг атаковал объект гражданской инфраструктуры, один работник получил легкую травму. Об этом сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль, передает УНН.

В результате воздушной атаки врага был поврежден объект гражданской инфраструктуры. Возгорания нет. Один из работников получил легкую травму. Медицинскую помощь ему оказали на месте происшествия 

- говорится в сообщении.

Сейчас на объекте работают представители Сил безопасности и обороны, а также других соответствующих структур.

Напомним

В ночь на 21 декабря противник атаковал Украину 97 ударными БпЛА различных типов. Силы ПВО обезвредили 75 дронов, однако зафиксировано попадание 19 беспилотников в восьми локациях.

Алла Киосак

Война в Украине
Воздушная тревога
Война в Украине
Ровненская область
Украина