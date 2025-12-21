Вражеская атака на Ровенщине: объект инфраструктуры поврежден, есть раненый
Киев • УНН
В Ровенской области враг атаковал объект гражданской инфраструктуры, что привело к его повреждению. Один работник получил легкую травму и медицинскую помощь на месте.
В Ровенской области враг атаковал объект гражданской инфраструктуры, один работник получил легкую травму. Об этом сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль, передает УНН.
В результате воздушной атаки врага был поврежден объект гражданской инфраструктуры. Возгорания нет. Один из работников получил легкую травму. Медицинскую помощь ему оказали на месте происшествия
Сейчас на объекте работают представители Сил безопасности и обороны, а также других соответствующих структур.
Напомним
В ночь на 21 декабря противник атаковал Украину 97 ударными БпЛА различных типов. Силы ПВО обезвредили 75 дронов, однако зафиксировано попадание 19 беспилотников в восьми локациях.