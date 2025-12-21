Масштабна атака рф: сили ППО знешкодили 75 ворожих БпЛА, 19 влучили в цілі
Київ • УНН
У ніч на 21 грудня противник атакував Україну 97 ударними БпЛА різних типів. Сили ППО знешкодили 75 дронів, проте зафіксовано влучання 19 безпілотників у восьми локаціях.
У ніч на 21 грудня (з 18:00 20 грудня) противник атакував 97 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллєрово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим, близько 60 із них – "шахеди"
У Генштабі додали, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 75 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, заході та сході країни. Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації
Крім того, у Генштабі наголосили, що атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА, а також закликали дотримуватись правил безпеки.
