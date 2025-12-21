$42.340.00
20 декабря, 17:28 • 18147 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18 • 40943 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00 • 41517 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36 • 29821 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
20 декабря, 14:15 • 27933 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
20 декабря, 11:29 • 31699 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
20 декабря, 10:44 • 35398 просмотра
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
20 декабря, 09:25 • 26277 просмотра
Дальнобойные дроны СБУ уничтожили два российских Су-27 на аэродроме Бельбек в КрымуPhoto
20 декабря, 08:51 • 25417 просмотра
Отключение света 20 декабря: россияне обесточили потребителей в четырех областях Украины
20 декабря, 07:13 • 20657 просмотра
Силы обороны поразили российский корабль "Охотник" и платформу "Лукойла" в Каспийском море
Масштабная атака рф: силы ПВО обезвредили 75 вражеских БПЛА, 19 попали в цели

Киев • УНН

 • 34 просмотра

В ночь на 21 декабря противник атаковал Украину 97 ударными БПЛА различных типов. Силы ПВО обезвредили 75 дронов, однако зафиксировано попадание 19 беспилотников в восьми локациях.

Масштабная атака рф: силы ПВО обезвредили 75 вражеских БПЛА, 19 попали в цели

В ночь на 21 декабря противник атаковал 97 ударными БпЛА, силам ПВО удалось обезвредить 75 дронов. При этом зафиксировано попадание 19 ударных беспилотников на восьми локациях, передает УНН со ссылкой на Генштаб.

В ночь на 21 декабря (с 18:00 20 декабря) противник атаковал 97 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское, Чауда – ВОТ АР Крым, около 60 из них – "шахеды" 

- говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 75 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, западе и востоке страны. Зафиксировано попадание 19 ударных БпЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации 

- говорится в сообщении.

Кроме того, в Генштабе подчеркнули, что атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА, а также призвали соблюдать правила безопасности.

Вражеский беспилотник атаковал авто на мосту в Одесском районе: погибла женщина, трое детей госпитализированы18.12.25, 18:38 • 7962 просмотра

Антонина Туманова

Война в Украине
Воздушная тревога
Война в Украине
Курск
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Шахед-136
Крым