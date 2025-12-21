Масштабная атака рф: силы ПВО обезвредили 75 вражеских БПЛА, 19 попали в цели

В ночь на 21 декабря противник атаковал 97 ударными БпЛА, силам ПВО удалось обезвредить 75 дронов. При этом зафиксировано попадание 19 ударных беспилотников на восьми локациях, передает УНН со ссылкой на Генштаб.

В ночь на 21 декабря (с 18:00 20 декабря) противник атаковал 97 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское, Чауда – ВОТ АР Крым, около 60 из них – "шахеды"

В Генштабе добавили, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 75 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, западе и востоке страны. Зафиксировано попадание 19 ударных БпЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации