Вражеский беспилотник атаковал авто на мосту в Одесском районе: погибла женщина, трое детей госпитализированы

Вражеский ударный беспилотник попал в гражданский автомобиль, который двигался по мосту в Одесском районе. Погибла женщина, находившаяся в авто, ее трое детей доставлены в больницу. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

В машине находилась женщина с тремя детьми. Мать получила тяжелые травмы и, к сожалению, скончалась в карете скорой помощи. Ее трое детей доставлены в больницу с телесными повреждениями и острой реакцией на стресс. Медики оказывают необходимую помощь - сообщил Кипер.

Атака рф на энергетику в Одесской области привела к чрезвычайной ситуации государственного уровня

Глава ОВА выразил искренние соболезнования родным и близким погибшей, а также подчеркнул - это еще одно циничное военное преступление России.

Добавим

Кипер также призвал водителей воздержаться от движения в сторону моста в районе Днестровского лимана возле с. Маяки. Враг уже трижды атаковал этот участок.

Трасса Одесса-Рени перекрыта в обоих направлениях после атак рф