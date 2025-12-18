Вражеский беспилотник атаковал авто на мосту в Одесском районе: погибла женщина, трое детей госпитализированы
Киев • УНН
Вражеский ударный беспилотник попал в гражданский автомобиль, двигавшийся по мосту в Одесском районе. Погибла женщина, находившаяся в авто, ее трое детей доставлены в больницу с телесными повреждениями и острой реакцией на стресс.
Вражеский ударный беспилотник попал в гражданский автомобиль, который двигался по мосту в Одесском районе. Погибла женщина, находившаяся в авто, ее трое детей доставлены в больницу. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.
В машине находилась женщина с тремя детьми. Мать получила тяжелые травмы и, к сожалению, скончалась в карете скорой помощи. Ее трое детей доставлены в больницу с телесными повреждениями и острой реакцией на стресс. Медики оказывают необходимую помощь
Атака рф на энергетику в Одесской области привела к чрезвычайной ситуации государственного уровня17.12.25, 14:00 • 3132 просмотра
Глава ОВА выразил искренние соболезнования родным и близким погибшей, а также подчеркнул - это еще одно циничное военное преступление России.
Добавим
Кипер также призвал водителей воздержаться от движения в сторону моста в районе Днестровского лимана возле с. Маяки. Враг уже трижды атаковал этот участок.
Трасса Одесса-Рени перекрыта в обоих направлениях после атак рф18.12.25, 18:13 • 1360 просмотров