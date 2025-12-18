Вражеский беспилотник атаковал авто на мосту в Одесском районе: погибла женщина, трое детей госпитализированы

$42.340.15
49.630.04
ukenru
Эксклюзив
15:30 • 6392 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
14:57 • 8538 просмотра
Зеленский обсудил с премьером Бельгии использование замороженных активов рф
14:45 • 10585 просмотра
Экипаж украинского вертолета Ми-24 погиб при выполнении боевого задания
Эксклюзив
13:04 • 17990 просмотра
ГУР: у россии около 50 крылатых ракет 9М729, а возможности ВПК по ее изготовлению составляют до 250 единиц в год
Эксклюзив
12:29 • 24420 просмотра
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
12:00 • 10934 просмотра
НДС для ФЛП с 2027 года: Минфин показал законопроект и объяснил изменения для бизнеса
11:31 • 19272 просмотра
Без каких-либо условий: Рада установила 90-дневный отпуск для освобожденных из плена военных
11:15 • 17879 просмотра
ЕС расширил санкции против российского "теневого флота": добавил в список еще 41 судно
18 декабря, 10:52 • 15631 просмотра
"Панцирь-С2", МиГ-31 и не только: СБУ поразила на аэродроме Бельбек российскую технику на сотни миллионов долларовPhoto
18 декабря, 08:07 • 23508 просмотра
Он хочет территорий: путин публично и четко выразил неизменную цель войны в Украине - ISW
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1.7м/с
83%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
На Лиманском направлении Силы обороны выровняли фронт и уничтожили полк противникаVideo18 декабря, 07:22 • 5794 просмотра
Переименование "копейки" в "шаг": Рада поддержала закон в первом чтенииPhoto18 декабря, 09:48 • 25086 просмотра
"Зимнюю тысячу" и Национальный кешбэк можно потратить еще в 5 сетях магазинов и маркетплейсах11:18 • 8462 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы11:44 • 20399 просмотра
"Почему не обменивают?": российские пленные обратились на прямую линию к путину11:45 • 10707 просмотра
публикации
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
Эксклюзив
15:30 • 6384 просмотра
25% новых автомобилей, проданных в мире в 2025 году, были электрокарами: вот кто их покупалPhoto15:04 • 5466 просмотра
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
Эксклюзив
12:29 • 24418 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы11:44 • 20402 просмотра
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex17 декабря, 15:05 • 56084 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Олег Кипер
Кайя Каллас
Антониу Кошта
Барт Де Вевер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Бельгия
Европа
Брюссель
Реклама
УНН Lite
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы11:44 • 20402 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 26254 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 25628 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 32458 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 37837 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
ИРИС-Т
Facebook

Вражеский беспилотник атаковал авто на мосту в Одесском районе: погибла женщина, трое детей госпитализированы

Киев • УНН

 • 608 просмотра

Вражеский ударный беспилотник попал в гражданский автомобиль, двигавшийся по мосту в Одесском районе. Погибла женщина, находившаяся в авто, ее трое детей доставлены в больницу с телесными повреждениями и острой реакцией на стресс.

Вражеский беспилотник атаковал авто на мосту в Одесском районе: погибла женщина, трое детей госпитализированы

Вражеский ударный беспилотник попал в гражданский автомобиль, который двигался по мосту в Одесском районе. Погибла женщина, находившаяся в авто, ее трое детей доставлены в больницу. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

В машине находилась женщина с тремя детьми. Мать получила тяжелые травмы и, к сожалению, скончалась в карете скорой помощи. Ее трое детей доставлены в больницу с телесными повреждениями и острой реакцией на стресс. Медики оказывают необходимую помощь 

- сообщил Кипер.

Атака рф на энергетику в Одесской области привела к чрезвычайной ситуации государственного уровня17.12.25, 14:00 • 3132 просмотра

Глава ОВА выразил искренние соболезнования родным и близким погибшей, а также подчеркнул - это еще одно циничное военное преступление России.

Добавим

Кипер также призвал водителей воздержаться от движения в сторону моста в районе Днестровского лимана возле с. Маяки. Враг уже трижды атаковал этот участок.

Трасса Одесса-Рени перекрыта в обоих направлениях после атак рф18.12.25, 18:13 • 1360 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Село
Дорожно-транспортное происшествие
Война в Украине
Олег Кипер
Одесса