Ціллю стали об’єкти транспортної, портової та промислової інфраструктури: Кіпер про нову масовану атаку рф на Одещину
Київ • УНН
Минулої доби росія масовано атакувала цивільну інфраструктуру Одеської області. Ціллю стали об’єкти транспортної, портової та промислової інфраструктури, виникли пожежі та пошкодження майна.
Минулої доби росія здійснила масовану атаку на цивільну інфраструктуру Одеської області. Про це повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер, передає УНН.
Минулої доби росія знову масовано атакувала цивільну інфраструктуру Одещини. Ціллю ворога стали об’єкти транспортної, портової та промислової інфраструктури на півдні регіону
Також повідомляється, що внаслідок ударів зайнялися пожежі, пошкоджено майно.
"На щастя, обійшлося без постраждалих", - йдеться у дописі.
У Рівненській області ворог атакував об'єкт цивільної інфрафраструктури, що призвело до його пошкодження. Один працівник отримав легку травму та медичну допомогу на місці.