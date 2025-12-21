Ціллю стали об’єкти транспортної, портової та промислової інфраструктури: Кіпер про нову масовану атаку рф на Одещину

$42.340.00
Військові рф примусово вивезли 50 українців із Сумщини: Лубінець вимагає від москалькової інформацію про місце їх перебування
20 грудня, 17:28 • 21671 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
20 грудня, 17:18 • 49815 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
20 грудня, 17:00 • 53539 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
20 грудня, 16:36 • 37142 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
20 грудня, 14:15 • 33460 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
20 грудня, 11:29 • 34873 перегляди
На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогономPhoto
20 грудня, 10:44 • 38859 перегляди
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
20 грудня, 09:25 • 26634 перегляди
Далекобійні дрони СБУ знищили два російські Су-27 на аеродромі Бельбек у КримуPhoto
20 грудня, 08:51 • 25704 перегляди
Відключення світла 20 грудня: росіяни знеструмили споживачів у чотирьох областях України
Популярнi новини
Зеленський: Україна не повинна шукати альтернативу США, аби примусити рф закінчити війну21 грудня, 00:05 • 13991 перегляди
Посланець путіна розкрив деталі переговорів між рф та США в МаяміVideo21 грудня, 01:11 • 22865 перегляди
"Брехня та пропаганда": у розвідці США прокоментували інформацію ЗМІ про плани путіна захопити всю Україну та частину Європи21 грудня, 01:44 • 16028 перегляди
Партизани "АТЕШ" паралізували ключовий залізничний вузол постачання окупантів у ростовській області рфPhoto05:20 • 10376 перегляди
Операції триватимуть: Гегсет відреагував на захоплення нафтового танкера біля узбережжя Венесуели07:15 • 6004 перегляди
Публікації
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 28832 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 53539 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 98568 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 71257 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo19 грудня, 11:05 • 79236 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Олег Кіпер
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Німеччина
Одеса
УНН Lite
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 11658 перегляди
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді20 грудня, 18:35 • 13320 перегляди
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ20 грудня, 15:32 • 25697 перегляди
Ахтем Сеітаблаєв показав рідкісні фото з донькою та онукою з БельгіїPhoto20 грудня, 13:40 • 40544 перегляди
П’ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних святVideo19 грудня, 17:00 • 31845 перегляди
Ціллю стали об’єкти транспортної, портової та промислової інфраструктури: Кіпер про нову масовану атаку рф на Одещину

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Минулої доби росія масовано атакувала цивільну інфраструктуру Одеської області. Ціллю стали об’єкти транспортної, портової та промислової інфраструктури, виникли пожежі та пошкодження майна.

Ціллю стали об’єкти транспортної, портової та промислової інфраструктури: Кіпер про нову масовану атаку рф на Одещину

Минулої доби росія здійснила масовану атаку на цивільну інфраструктуру Одеської області. Про це повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер, передає УНН.

Минулої доби росія знову масовано атакувала цивільну інфраструктуру Одещини. Ціллю ворога стали об’єкти транспортної, портової та промислової інфраструктури на півдні регіону 

- повідомив посадовець.

Також повідомляється, що внаслідок ударів зайнялися пожежі, пошкоджено майно. 

"На щастя, обійшлося без постраждалих", - йдеться у дописі.

Нагадаємо

У Рівненській області ворог атакував об'єкт цивільної інфрафраструктури, що призвело до його пошкодження. Один працівник отримав легку травму та медичну допомогу на місці. 

Алла Кіосак

Війна в Україні
Нерухомість
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Рівненська область
Олег Кіпер
Одеська область