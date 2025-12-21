$42.340.00
Військові рф примусово вивезли 50 українців із Сумщини: Лубінець вимагає від москалькової інформацію про місце їх перебування
09:21 • 3530 перегляди
Обмеження знято: у межах міста Маяки відновлено рух на автодорозі Одеса — Рені
20 грудня, 17:28 • 22718 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
20 грудня, 17:18 • 51166 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
20 грудня, 17:00 • 55477 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
20 грудня, 16:36 • 38028 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
20 грудня, 14:15 • 34137 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
20 грудня, 11:29 • 35251 перегляди
На росії знову "просів ґрунт": цього разу разом із магістральним газогономPhoto
20 грудня, 10:44 • 39186 перегляди
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
20 грудня, 09:25 • 26680 перегляди
Далекобійні дрони СБУ знищили два російські Су-27 на аеродромі Бельбек у КримуPhoto
росія за тиждень випустила по Україні 1300 дронів та 1200 авіабомб, особливо постраждала Одещина - Зеленський

Київ • УНН

 • 26 перегляди

За тиждень росія випустила близько 1300 ударних дронів, майже 1200 керованих авіаційних бомб та дев'ять ракет різних типів по Україні, особливо постраждала Одещина. Україна протидіє цьому російському терору, отримуючи фінансову та безпекову допомогу від міжнародних партнерів.

росія за тиждень випустила по Україні 1300 дронів та 1200 авіабомб, особливо постраждала Одещина - Зеленський

росія за тиждень випустила близько 1300 ударних дронів, майже 1200 керованих авіаційних бомб та дев’ять ракет різних типів по Україні. Особливо постраждала Одещина. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

За цей тиждень росія випустила близько 1300 ударних дронів, майже 1200 керованих авіаційних бомб та дев’ять ракет різних типів по Україні. Особливо постраждала Одещина та наш південь. Наші служби продовжують роботу, щоб повернути нормальність життя в регіони 

- повідомив Зеленський.

За його словами, на різних рівнях Україна протидіє цьому російському терору.

Ціллю стали об’єкти транспортної, портової та промислової інфраструктури: Кіпер про нову масовану атаку рф на Одещину21.12.25, 11:59 • 358 переглядiв

Цього тижня є важливе рішення про фінансову безпекову гарантію для України – надання Єврорадою 90 млрд євро на 2026–2027 роки, також значні пакети допомоги від Норвегії та Японії, є домовленість із Португалією про співвиробництво морських дронів. Продовжують працювати й переговорні команди України та США над шляхами завершення цієї війни достойним миром. І як потрібно працюють наші далекобійні санкції проти росії 

- додав Президент.

Зеленський наголосив, що агресор має розуміти, що війна не приносить дивідендів, а завжди повертається туди, звідки прийшла.

Дякую всім, хто допомагає Україні. Маємо посилювати обороноздатність нашої держави, щоб дипломатія мала реальний шанс завершити кровопролиття 

- резюмував Глава держави.

Нагадаємо

Як повідомили у Генштабі, у ніч на 21 грудня противник атакував 97 ударними БпЛА, силам ППо вдалось знешкодити 75 дронів. При цьому зафіксовано влучання 19 ударних безпілотників на восьми локаціях.

Антоніна Туманова

