росія за тиждень випустила по Україні 1300 дронів та 1200 авіабомб, особливо постраждала Одещина - Зеленський

Київ • УНН
За тиждень росія випустила близько 1300 ударних дронів, майже 1200 керованих авіаційних бомб та дев'ять ракет різних типів по Україні, особливо постраждала Одещина. Україна протидіє цьому російському терору, отримуючи фінансову та безпекову допомогу від міжнародних партнерів.
росія за тиждень випустила близько 1300 ударних дронів, майже 1200 керованих авіаційних бомб та дев’ять ракет різних типів по Україні. Особливо постраждала Одещина. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
За цей тиждень росія випустила близько 1300 ударних дронів, майже 1200 керованих авіаційних бомб та дев’ять ракет різних типів по Україні. Особливо постраждала Одещина та наш південь. Наші служби продовжують роботу, щоб повернути нормальність життя в регіони
За його словами, на різних рівнях Україна протидіє цьому російському терору.
Цього тижня є важливе рішення про фінансову безпекову гарантію для України – надання Єврорадою 90 млрд євро на 2026–2027 роки, також значні пакети допомоги від Норвегії та Японії, є домовленість із Португалією про співвиробництво морських дронів. Продовжують працювати й переговорні команди України та США над шляхами завершення цієї війни достойним миром. І як потрібно працюють наші далекобійні санкції проти росії
Зеленський наголосив, що агресор має розуміти, що війна не приносить дивідендів, а завжди повертається туди, звідки прийшла.
Дякую всім, хто допомагає Україні. Маємо посилювати обороноздатність нашої держави, щоб дипломатія мала реальний шанс завершити кровопролиття
Нагадаємо
Як повідомили у Генштабі, у ніч на 21 грудня противник атакував 97 ударними БпЛА, силам ППо вдалось знешкодити 75 дронів. При цьому зафіксовано влучання 19 ударних безпілотників на восьми локаціях.