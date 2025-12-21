Данська поштова служба PostNord припиняє доставку паперових листів після 400 років
Київ • УНН
Данська поштова служба PostNord 30 грудня доставить останній паперовий лист, завершуючи понад 400-річну історію через різке падіння попиту. Компанія скоротить 1500 робочих місць та прибере поштові скриньки, зосередившись на посилках.
Данська поштова служба PostNord доставить останній паперовий лист 30 грудня, завершивши понад 400-річну історію обслуговування. Компанія пояснює це рішення різким падінням попиту на листи через цифровізацію суспільства. Про це повідомяє УНН з посиланням на The Guardian.
Деталі
PostNord, створена у 2009 році внаслідок злиття шведської та данської поштових служб, оголосила про припинення доставки листів на початку цього року.
Компанія назвала Данію "однією з найбільш цифрових країн світу" та зазначила, що попит на листи різко впав, тоді як онлайн-покупки зростають, що спонукало рішення зосередитися на посилках
У зв’язку з цим PostNord скоротить близько 1500 робочих місць у Данії та прибере 1500 червоних поштових скриньок. За останні 25 років обсяг листування в країні скоротився більш ніж на 90%.
"Ми є поштовою службою Данії вже 400 років, і тому це складне рішення – зав’язати вузол з цією частиною нашої історії. Данці стають дедалі більш цифровими, а це означає, що сьогодні залишилося дуже мало листів, і спад продовжується настільки значно, що ринок листів більше не є прибутковим", - заявив заступник гендиректора PostNord Denmark Кім Педерсен
Після припинення доставки PostNord данці зможуть надсилати листи через службу доставки Dao. З 1 січня вона планує розширити обсяг доставки з приблизно 30 мільйонів листів у 2025 році до 80 мільйонів наступного року. Водночас відправлення листів вимагатиме звернення до магазинів Dao або додаткової оплати за забір із дому, а також онлайн-оплати.
PostNord також повідомила, що протягом обмеженого часу повертатиме кошти за невикористані данські марки. Компанія продовжить доставляти листи у Швеції.
Окрім того, за данським законодавством у країні має існувати можливість надсилання листів, тож у разі припинення послуг Dao уряд буде зобов’язаний призначити іншого оператора.
