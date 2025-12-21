Данська поштова служба PostNord припиняє доставку паперових листів після 400 років

Данська поштова служба PostNord доставить останній паперовий лист 30 грудня, завершивши понад 400-річну історію обслуговування. Компанія пояснює це рішення різким падінням попиту на листи через цифровізацію суспільства. Про це повідомяє УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

PostNord, створена у 2009 році внаслідок злиття шведської та данської поштових служб, оголосила про припинення доставки листів на початку цього року.

Компанія назвала Данію "однією з найбільш цифрових країн світу" та зазначила, що попит на листи різко впав, тоді як онлайн-покупки зростають, що спонукало рішення зосередитися на посилках

У зв’язку з цим PostNord скоротить близько 1500 робочих місць у Данії та прибере 1500 червоних поштових скриньок. За останні 25 років обсяг листування в країні скоротився більш ніж на 90%.

"Ми є поштовою службою Данії вже 400 років, і тому це складне рішення – зав’язати вузол з цією частиною нашої історії. Данці стають дедалі більш цифровими, а це означає, що сьогодні залишилося дуже мало листів, і спад продовжується настільки значно, що ринок листів більше не є прибутковим", - заявив заступник гендиректора PostNord Denmark Кім Педерсен

Після припинення доставки PostNord данці зможуть надсилати листи через службу доставки Dao. З 1 січня вона планує розширити обсяг доставки з приблизно 30 мільйонів листів у 2025 році до 80 мільйонів наступного року. Водночас відправлення листів вимагатиме звернення до магазинів Dao або додаткової оплати за забір із дому, а також онлайн-оплати.

PostNord також повідомила, що протягом обмеженого часу повертатиме кошти за невикористані данські марки. Компанія продовжить доставляти листи у Швеції.

Окрім того, за данським законодавством у країні має існувати можливість надсилання листів, тож у разі припинення послуг Dao уряд буде зобов’язаний призначити іншого оператора.

Нагадаємо

