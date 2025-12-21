$42.340.00
20 декабря, 17:28 • 20313 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18 • 46685 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00 • 49016 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36 • 34507 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
20 декабря, 14:15 • 31390 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
20 декабря, 11:29 • 33800 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
20 декабря, 10:44 • 37738 просмотра
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
20 декабря, 09:25 • 26509 просмотра
Дальнобойные дроны СБУ уничтожили два российских Су-27 на аэродроме Бельбек в КрымуPhoto
20 декабря, 08:51 • 25600 просмотра
Отключение света 20 декабря: россияне обесточили потребителей в четырех областях Украины
20 декабря, 07:13 • 20787 просмотра
Силы обороны поразили российский корабль "Охотник" и платформу "Лукойла" в Каспийском море
Датская почтовая служба PostNord прекращает доставку бумажных писем после 400 лет

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Датская почтовая служба PostNord 30 декабря доставит последнее бумажное письмо, завершая более чем 400-летнюю историю из-за резкого падения спроса. Компания сократит 1500 рабочих мест и уберет почтовые ящики, сосредоточившись на посылках.

Датская почтовая служба PostNord прекращает доставку бумажных писем после 400 лет

Датская почтовая служба PostNord доставит последнее бумажное письмо 30 декабря, завершив более чем 400-летнюю историю обслуживания. Компания объясняет это решение резким падением спроса на письма из-за цифровизации общества. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

PostNord, созданная в 2009 году в результате слияния шведской и датской почтовых служб, объявила о прекращении доставки писем в начале этого года.

Компания назвала Данию "одной из самых цифровых стран мира" и отметила, что спрос на письма резко упал, в то время как онлайн-покупки растут, что побудило к решению сосредоточиться на посылках.

В связи с этим PostNord сократит около 1500 рабочих мест в Дании и уберет 1500 красных почтовых ящиков. За последние 25 лет объем переписки в стране сократился более чем на 90%.

"Мы являемся почтовой службой Дании уже 400 лет, и поэтому это сложное решение – завязать узел с этой частью нашей истории. Датчане становятся все более цифровыми, а это означает, что сегодня осталось очень мало писем, и спад продолжается настолько значительно, что рынок писем больше не является прибыльным", - заявил заместитель гендиректора PostNord Denmark Ким Педерсен.

После прекращения доставки PostNord датчане смогут отправлять письма через службу доставки Dao. С 1 января она планирует расширить объем доставки с примерно 30 миллионов писем в 2025 году до 80 миллионов в следующем году. В то же время отправка писем потребует обращения в магазины Dao или дополнительной оплаты за забор из дома, а также онлайн-оплаты.

PostNord также сообщила, что в течение ограниченного времени будет возвращать средства за неиспользованные датские марки. Компания продолжит доставлять письма в Швеции.

Кроме того, по датскому законодательству в стране должна существовать возможность отправки писем, поэтому в случае прекращения услуг Dao правительство будет обязано назначить другого оператора.

Напомним

Из-за повреждений мостов в Одесской области почтовые операторы "Укрпочта" и "Новая почта" предупредили о возможных задержках в доставке посылок. В частности, движение транспорта на участке автодороги М-15 "Одесса – Рени" было полностью перекрыто.

Алла Киосак

