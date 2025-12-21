Датская почтовая служба PostNord прекращает доставку бумажных писем после 400 лет

Датская почтовая служба PostNord доставит последнее бумажное письмо 30 декабря, завершив более чем 400-летнюю историю обслуживания. Компания объясняет это решение резким падением спроса на письма из-за цифровизации общества. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

PostNord, созданная в 2009 году в результате слияния шведской и датской почтовых служб, объявила о прекращении доставки писем в начале этого года.

Компания назвала Данию "одной из самых цифровых стран мира" и отметила, что спрос на письма резко упал, в то время как онлайн-покупки растут, что побудило к решению сосредоточиться на посылках.

В связи с этим PostNord сократит около 1500 рабочих мест в Дании и уберет 1500 красных почтовых ящиков. За последние 25 лет объем переписки в стране сократился более чем на 90%.

"Мы являемся почтовой службой Дании уже 400 лет, и поэтому это сложное решение – завязать узел с этой частью нашей истории. Датчане становятся все более цифровыми, а это означает, что сегодня осталось очень мало писем, и спад продолжается настолько значительно, что рынок писем больше не является прибыльным", - заявил заместитель гендиректора PostNord Denmark Ким Педерсен.

После прекращения доставки PostNord датчане смогут отправлять письма через службу доставки Dao. С 1 января она планирует расширить объем доставки с примерно 30 миллионов писем в 2025 году до 80 миллионов в следующем году. В то же время отправка писем потребует обращения в магазины Dao или дополнительной оплаты за забор из дома, а также онлайн-оплаты.

PostNord также сообщила, что в течение ограниченного времени будет возвращать средства за неиспользованные датские марки. Компания продолжит доставлять письма в Швеции.

Кроме того, по датскому законодательству в стране должна существовать возможность отправки писем, поэтому в случае прекращения услуг Dao правительство будет обязано назначить другого оператора.

