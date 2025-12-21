$42.340.00
У графіку путіна до кінця року поки що немає телефонної розмови із Трампом - пєсков

Київ • УНН

 • 278 перегляди

Речник кремля дмитро пєсков заявив, що до кінця року у графіку володимира путіна немає телефонної розмови з Дональдом Трампом. путін проведе двосторонні зустрічі з президентом Киргизії Садиром Жапаровим та білоруським диктатором олександром лукашенком.

У графіку путіна до кінця року поки що немає телефонної розмови із Трампом - пєсков

До кінця року у графіку російського диктатора володимира путіна поки що немає розмови із телефонної розмови із президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомив речник кремля дмитро пєсков, передає УНН.

Телефонної розмови з Трампом у графіку путіна до кінця року поки що немає 

- заявив пєсков.

Додамо

Крім того, речник кремля додав, що путін сьогодні проведе двосторонні зустрічі з президентом Киргизії Садиром Жапаровим та білоруським диктатором олександром лукашенком.

пєсков: путін готовий до діалогу з Макроном21.12.25, 05:23 • 2970 переглядiв

Нагадаємо

Напередодні президент Франції Емманюель Макрон заявив, що для Європи було б "корисно" відновити взаємодію з путіним, при цьому європейці повинні знайти засоби для цього "в найближчі тижні".

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Вибори в США
Володимир Путін
Білорусь
Киргизстан
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Франція