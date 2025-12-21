У графіку путіна до кінця року поки що немає телефонної розмови із Трампом - пєсков
Київ • УНН
Речник кремля дмитро пєсков заявив, що до кінця року у графіку володимира путіна немає телефонної розмови з Дональдом Трампом. путін проведе двосторонні зустрічі з президентом Киргизії Садиром Жапаровим та білоруським диктатором олександром лукашенком.
До кінця року у графіку російського диктатора володимира путіна поки що немає розмови із телефонної розмови із президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомив речник кремля дмитро пєсков, передає УНН.
Телефонної розмови з Трампом у графіку путіна до кінця року поки що немає
Додамо
Крім того, речник кремля додав, що путін сьогодні проведе двосторонні зустрічі з президентом Киргизії Садиром Жапаровим та білоруським диктатором олександром лукашенком.
пєсков: путін готовий до діалогу з Макроном21.12.25, 05:23 • 2970 переглядiв
Нагадаємо
Напередодні президент Франції Емманюель Макрон заявив, що для Європи було б "корисно" відновити взаємодію з путіним, при цьому європейці повинні знайти засоби для цього "в найближчі тижні".