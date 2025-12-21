Покровитель воїнів: ікона Святого Іллі Муромця Києво-Печерського передана ССО
Силам спеціальних операцій передали ікону Святого Іллі Муромця Києво-Печерського, який стане покровителем воїнів. Ілля Муромець, реальна історична постать XII століття, був воїном княжої дружини, а потім ченцем Києво-Печерської лаври.
Силам спеціальних операцій (ССО) передали ікону Святого Іллі Муромця Києво-Печерського, який буде покровителем воїнів. Про це повідомляють ССО у Telegram, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що не міфічний і привласнений персонаж, а реальна історична постать, Ілля Муромець, жив у XII столітті на українській землі. Спочатку він служив як воїн княжої дружини, мав прізвисько Чоботок і прославився великою силою та подвигами. Вивчені кістки і рештки Іллі засвідчили сліди численних його поранень, зокрема від списа.
Після служби Ілля Муромець став ченцем Києво-Печерської лаври, де провів залишок життя в молитві. У 1643 році він був канонізований як преподобний серед святих Києво-Печерської лаври
Бійці Сил спеціальних операцій запевнили, що з рішучістю, упевненістю, вірою і Святим захистом продовжують виконувати бойові завдання задля захисту українського народу, української державності та України.
Нагадаємо
Днями представники скаутської організації "Пласт" передали Вифлеємський вогонь капеланам Сил спеціальних операцій ЗСУ. Цей символ світла та єдності капелани доставлять воїнам безпосередньо в зону бойових дій, аби підтримати захисників, які через службу не можуть зустріти Різдво у родинному колі.
