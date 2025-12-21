$42.340.00
20 грудня, 17:28 • 13262 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
20 грудня, 17:18 • 28040 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
20 грудня, 17:00 • 30889 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
20 грудня, 16:36 • 23113 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
20 грудня, 14:15 • 23134 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
20 грудня, 11:29 • 28904 перегляди
На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогономPhoto
20 грудня, 10:44 • 32550 перегляди
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
20 грудня, 09:25 • 25860 перегляди
Далекобійні дрони СБУ знищили два російські Су-27 на аеродромі Бельбек у КримуPhoto
20 грудня, 08:51 • 25050 перегляди
Відключення світла 20 грудня: росіяни знеструмили споживачів у чотирьох областях України
20 грудня, 07:13 • 20402 перегляди
Сили оборони уразили російський корабель "Охотнік" та платформу "Лукойлу" в Каспійському морі
Сертифікат на авто для військових: уряд за półтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 89624 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 63789 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов'язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4
Покровитель воїнів: ікона Святого Іллі Муромця Києво-Печерського передана ССО

Київ • УНН

 • 0 перегляди

Силам спеціальних операцій передали ікону Святого Іллі Муромця Києво-Печерського, який стане покровителем воїнів. Ілля Муромець, реальна історична постать XII століття, був воїном княжої дружини, а потім ченцем Києво-Печерської лаври.

Покровитель воїнів: ікона Святого Іллі Муромця Києво-Печерського передана ССО

Силам спеціальних операцій (ССО) передали ікону Святого Іллі Муромця Києво-Печерського, який буде покровителем воїнів. Про це повідомляють ССО у Telegram, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що не міфічний і привласнений персонаж, а реальна історична постать, Ілля Муромець, жив у XII столітті на українській землі. Спочатку він служив як воїн княжої дружини, мав прізвисько Чоботок і прославився великою силою та подвигами. Вивчені кістки і рештки Іллі засвідчили сліди численних його поранень, зокрема від списа.

Після служби Ілля Муромець став ченцем Києво-Печерської лаври, де провів залишок життя в молитві. У 1643 році він був канонізований як преподобний серед святих Києво-Печерської лаври

- йдеться у повідомленні.

Бійці Сил спеціальних операцій запевнили, що з рішучістю, упевненістю, вірою і Святим захистом продовжують виконувати бойові завдання задля захисту українського народу, української державності та України.

Нагадаємо

Днями представники скаутської організації "Пласт" передали Вифлеємський вогонь капеланам Сил спеціальних операцій ЗСУ. Цей символ світла та єдності капелани доставлять воїнам безпосередньо в зону бойових дій, аби підтримати захисників, які через службу не можуть зустріти Різдво у родинному колі.

Сирський зустрівся із капеланами: Представлено Доктрину задоволення духовно-релігійних потреб військовослужбовців 17.10.25, 18:29 • 3761 перегляд

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоКультура
Сили спеціальних операцій Збройних сил України
Збройні сили України
Києво-Печерська лавра
Україна