20 декабря, 17:28 • 13261 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18 • 28037 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00 • 30886 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36 • 23111 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
20 декабря, 14:15 • 23132 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
20 декабря, 11:29 • 28903 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
20 декабря, 10:44 • 32549 просмотра
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
20 декабря, 09:25 • 25860 просмотра
Дальнобойные дроны СБУ уничтожили два российских Су-27 на аэродроме Бельбек в КрымуPhoto
20 декабря, 08:51 • 25050 просмотра
Отключение света 20 декабря: россияне обесточили потребителей в четырех областях Украины
20 декабря, 07:13 • 20402 просмотра
Силы обороны поразили российский корабль "Охотник" и платформу "Лукойла" в Каспийском море
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 18671 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 30887 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 89624 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 63789 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo19 декабря, 11:05 • 71904 просмотра
Покровитель воинов: икона Святого Илии Муромца Киево-Печерского передана ССО

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Силам специальных операций передали икону Святого Илии Муромца Киево-Печерского, который станет покровителем воинов. Илья Муромец, реальная историческая личность XII века, был воином княжеской дружины, а затем монахом Киево-Печерской лавры.

Покровитель воинов: икона Святого Илии Муромца Киево-Печерского передана ССО

Силам специальных операций (ССО) передали икону Святого Илии Муромца Киево-Печерского, который будет покровителем воинов. Об этом сообщают ССО в Telegram, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что не мифический и присвоенный персонаж, а реальная историческая личность, Илья Муромец, жил в XII веке на украинской земле. Сначала он служил как воин княжеской дружины, имел прозвище Чоботок и прославился большой силой и подвигами. Изученные кости и останки Илии засвидетельствовали следы многочисленных его ранений, в частности от копья.

После службы Илья Муромец стал монахом Киево-Печерской лавры, где провел остаток жизни в молитве. В 1643 году он был канонизирован как преподобный среди святых Киево-Печерской лавры

- говорится в сообщении.

Бойцы Сил специальных операций заверили, что с решимостью, уверенностью, верой и Святой защитой продолжают выполнять боевые задачи для защиты украинского народа, украинской государственности и Украины.

Напомним

На днях представители скаутской организации "Пласт" передали Вифлеемский огонь капелланам Сил специальных операций ВСУ. Этот символ света и единства капелланы доставят воинам непосредственно в зону боевых действий, чтобы поддержать защитников, которые из-за службы не могут встретить Рождество в кругу семьи.

Сырский встретился с капелланами: Представлена Доктрина удовлетворения духовно-религиозных потребностей военнослужащих17.10.25, 18:29 • 3761 просмотр

Вадим Хлюдзинский

ОбществоКультура
Силы специальных операций Вооруженных сил Украины
Вооруженные силы Украины
Киево-Печерская лавра
Украина