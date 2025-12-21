Покровитель воинов: икона Святого Илии Муромца Киево-Печерского передана ССО
Киев • УНН
Силам специальных операций передали икону Святого Илии Муромца Киево-Печерского, который станет покровителем воинов. Илья Муромец, реальная историческая личность XII века, был воином княжеской дружины, а затем монахом Киево-Печерской лавры.
Силам специальных операций (ССО) передали икону Святого Илии Муромца Киево-Печерского, который будет покровителем воинов. Об этом сообщают ССО в Telegram, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что не мифический и присвоенный персонаж, а реальная историческая личность, Илья Муромец, жил в XII веке на украинской земле. Сначала он служил как воин княжеской дружины, имел прозвище Чоботок и прославился большой силой и подвигами. Изученные кости и останки Илии засвидетельствовали следы многочисленных его ранений, в частности от копья.
После службы Илья Муромец стал монахом Киево-Печерской лавры, где провел остаток жизни в молитве. В 1643 году он был канонизирован как преподобный среди святых Киево-Печерской лавры
Бойцы Сил специальных операций заверили, что с решимостью, уверенностью, верой и Святой защитой продолжают выполнять боевые задачи для защиты украинского народа, украинской государственности и Украины.
Напомним
На днях представители скаутской организации "Пласт" передали Вифлеемский огонь капелланам Сил специальных операций ВСУ. Этот символ света и единства капелланы доставят воинам непосредственно в зону боевых действий, чтобы поддержать защитников, которые из-за службы не могут встретить Рождество в кругу семьи.
