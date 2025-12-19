$42.340.00
49.590.04
ukenru
Ексклюзив
14:21 • 7064 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
14:08 • 8748 перегляди
Через атаки рф на Одещину рух на кордоні з Молдовою ускладнений: прикордонники озвучили альтернативні маршрути
12:39 • 11173 перегляди
Питання не в дефіциті літаків, а пілотів: Зеленський прокоментував потребу в польських МіГ-29
12:26 • 13703 перегляди
Як Одеса тиждень живе без світла: рятувальники показали фотоVideo
12:10 • 11534 перегляди
Україна запропонувала Польщі співпрацю у сфері протидії дронам та морської безпеки
Ексклюзив
11:39 • 17203 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
11:08 • 10549 перегляди
СБУ вперше уразила танкер російського "тіньового флоту" у нейтральних водах Середземного моряVideo
10:10 • 8098 перегляди
"Пряма лінія" путіна 2025 року: диктатор видав нові брехливі заяви та відмовився від припинення війниVideo
Ексклюзив
19 грудня, 09:00 • 24390 перегляди
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
19 грудня, 06:45 • 20258 перегляди
Компенсація військовим 50% першого внеску по єОселі: уряд досі не розробив відповідний порядок
Капелани ССО повезуть на передову Вифлеємський вогонь від "Пласту"

Київ • УНН

 • 242 перегляди

Представники "Пласту" передали Вифлеємський вогонь капеланам Сил спеціальних операцій ЗСУ. Вогонь доставлять воїнам у зону бойових дій як символ підтримки та домашнього затишку.

Капелани ССО повезуть на передову Вифлеємський вогонь від "Пласту"

Представники скаутської організації "Пласт" передали Вифлеємський вогонь капеланам Сил спеціальних операцій ЗСУ. Цей символ світла та єдності капелани доставлять воїнам безпосередньо в зону бойових дій, аби підтримати захисників, які через службу не можуть зустріти Різдво у родинному колі. Про це ССО написали у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

Передача вогню стала традиційним жестом солідарності з військовими. За словами представників ССО, ця ініціатива покликана нагадати бійцям про підтримку тилу та принести частинку домашнього затишку туди, де тривають найзапекліші бої.

Капелани планують відвідати підрозділи на різних ділянках фронту, щоб кожен спецпризначенець міг долучитися до різдвяної традиції.

Цей вогонь – символ домашнього тепла, миру та надії перед святом Різдва Христового. Нехай Вифлеємський вогонь стане теплом для сердець воїнів Сил спеціальних операцій та освітить праведний шлях та боротьбу з окупантами 

– зазначив головний капелан Сил спеціальних операцій Отець Олександр.

Українські рятувальники отримали Вифлеємський Вогонь Миру від пластунів11.12.25, 23:39 • 3738 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоВійна в Україні
Новий рік
Воєнний стан
Війна в Україні
благодійність