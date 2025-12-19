Капелани ССО повезуть на передову Вифлеємський вогонь від "Пласту"
Київ • УНН
Представники "Пласту" передали Вифлеємський вогонь капеланам Сил спеціальних операцій ЗСУ. Вогонь доставлять воїнам у зону бойових дій як символ підтримки та домашнього затишку.
Представники скаутської організації "Пласт" передали Вифлеємський вогонь капеланам Сил спеціальних операцій ЗСУ. Цей символ світла та єдності капелани доставлять воїнам безпосередньо в зону бойових дій, аби підтримати захисників, які через службу не можуть зустріти Різдво у родинному колі. Про це ССО написали у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.
Деталі
Передача вогню стала традиційним жестом солідарності з військовими. За словами представників ССО, ця ініціатива покликана нагадати бійцям про підтримку тилу та принести частинку домашнього затишку туди, де тривають найзапекліші бої.
Капелани планують відвідати підрозділи на різних ділянках фронту, щоб кожен спецпризначенець міг долучитися до різдвяної традиції.
Цей вогонь – символ домашнього тепла, миру та надії перед святом Різдва Христового. Нехай Вифлеємський вогонь стане теплом для сердець воїнів Сил спеціальних операцій та освітить праведний шлях та боротьбу з окупантами
