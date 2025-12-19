Капелланы ССО повезут на передовую Вифлеемский огонь от "Пласта"

Представители скаутской организации "Пласт" передали Вифлеемский огонь капелланам Сил специальных операций ВСУ. Этот символ света и единства капелланы доставят воинам непосредственно в зону боевых действий, чтобы поддержать защитников, которые из-за службы не могут встретить Рождество в кругу семьи. Об этом ССО написали в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Передача огня стала традиционным жестом солидарности с военными. По словам представителей ССО, эта инициатива призвана напомнить бойцам о поддержке тыла и принести частичку домашнего уюта туда, где идут самые ожесточенные бои.

Капелланы планируют посетить подразделения на разных участках фронта, чтобы каждый спецназовец мог приобщиться к рождественской традиции.

Этот огонь – символ домашнего тепла, мира и надежды перед праздником Рождества Христова. Пусть Вифлеемский огонь станет теплом для сердец воинов Сил специальных операций и осветит праведный путь и борьбу с оккупантами