Капелланы ССО повезут на передовую Вифлеемский огонь от "Пласта"

Эксклюзив
14:21 • 5300 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
14:08 • 6924 просмотра
Из-за атак рф на Одесскую область движение на границе с Молдовой затруднено: пограничники озвучили альтернативные маршруты
12:39 • 10543 просмотра
Вопрос не в дефиците самолетов, а пилотов: Зеленский прокомментировал потребность в польских МиГ-29
12:26 • 13124 просмотра
Как Одесса неделю живет без света: спасатели показали фотоVideo
12:10 • 11092 просмотра
Украина предложила Польше сотрудничество в сфере противодействия дронам и морской безопасности
Эксклюзив
11:39 • 16554 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
11:08 • 10431 просмотра
СБУ впервые поразила танкер российского «теневого флота» в нейтральных водах Средиземного моряVideo
10:10 • 8020 просмотра
"Прямая линия" путина 2025 года: диктатор выдал новые лживые заявления и отказался от прекращения войныVideo
Эксклюзив
19 декабря, 09:00 • 23924 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
19 декабря, 06:45 • 20240 просмотра
Компенсация военным 50% первого взноса по еОселе: правительство до сих пор не разработало соответствующий порядок
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Пограничники РФ пересекли линию контроля на границе Эстонии и России19 декабря, 05:23 • 13389 просмотра
В воинских частях начали тестировать систему "Имущество": что предусматривается09:27 • 8238 просмотра
В Одесской области после атаки рф движение по трассе Одесса-Рени остановлено, ряд пунктов пропуска на границе закрыты: что нужно знать10:04 • 17438 просмотра
За миллионные растраты "на Буковель, крестины, алкоголь" получили подозрения трое глав профсоюзов: Генпрокурор Кравченко выложил записи разговоров фигурантовVideo10:41 • 14987 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo11:05 • 17237 просмотра
публикации
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
14:21 • 5300 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
11:39 • 16554 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo11:05 • 17478 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
19 декабря, 09:00 • 23924 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 50387 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
Кароль Навроцкий
Виталий Ким
Актуальные места
Украина
Одесса
Польша
Беларусь
Соединённые Штаты
УНН Lite
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44 • 56785 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 38786 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 37260 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 43611 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 48596 просмотра
Капелланы ССО повезут на передовую Вифлеемский огонь от "Пласта"

Киев • УНН

 • 136 просмотра

Представители "Пласта" передали Вифлеемский огонь капелланам Сил специальных операций ВСУ. Огонь доставят воинам в зону боевых действий как символ поддержки и домашнего уюта.

Капелланы ССО повезут на передовую Вифлеемский огонь от "Пласта"

Представители скаутской организации "Пласт" передали Вифлеемский огонь капелланам Сил специальных операций ВСУ. Этот символ света и единства капелланы доставят воинам непосредственно в зону боевых действий, чтобы поддержать защитников, которые из-за службы не могут встретить Рождество в кругу семьи. Об этом ССО написали в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Подробности

Передача огня стала традиционным жестом солидарности с военными. По словам представителей ССО, эта инициатива призвана напомнить бойцам о поддержке тыла и принести частичку домашнего уюта туда, где идут самые ожесточенные бои.

Капелланы планируют посетить подразделения на разных участках фронта, чтобы каждый спецназовец мог приобщиться к рождественской традиции.

Этот огонь – символ домашнего тепла, мира и надежды перед праздником Рождества Христова. Пусть Вифлеемский огонь станет теплом для сердец воинов Сил специальных операций и осветит праведный путь и борьбу с оккупантами 

– отметил главный капеллан Сил специальных операций Отец Александр.

Украинские спасатели получили Вифлеемский Огонь Мира от пластунов11.12.25, 23:39 • 3738 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоВойна в Украине
Новый год
Военное положение
Война в Украине
благотворительность