17:49 • 10124 просмотра
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасностиPhoto
17:00 • 16346 просмотра
Верю, что украинский народ ответит на этот вопрос: Зеленский о выходе ВСУ из Донбасса
Эксклюзив
11 декабря, 14:13 • 18468 просмотра
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
11 декабря, 13:51 • 21960 просмотра
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 30771 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
11 декабря, 12:12 • 18197 просмотра
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
11 декабря, 11:59 • 20046 просмотра
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Эксклюзив
11 декабря, 11:58 • 16607 просмотра
Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
11 декабря, 11:00 • 16764 просмотра
Канцлер Германии заявил о передаче США предложений по мирному плану для Украины
11 декабря, 10:29 • 17103 просмотра
"Не можем гарантировать безопасность": Корниенко объяснил, почему выборы сейчас невозможны
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Украинские спасатели получили Вифлеемский Огонь Мира от пластунов

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Украинские спасатели получили Вифлеемский Огонь Мира от пластунов. Это пламя, зародившееся в Вифлееме, пластуны ежегодно везут в Украину к Рождеству, чтобы объединить всех и напомнить об истинных ценностях.

Украинские спасатели получили Вифлеемский Огонь Мира от пластунов

Вифлеемский Огонь Мира - символ света, надежды и добра - из рук пластунов получили сегодня украинские спасатели. Об этом сообщает ГСЧС, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что ежегодно это пламя, зародившееся в самом сердце Вифлеема, пластуны везут в Украину к Рождеству, чтобы объединить всех и напомнить о настоящих ценностях: добре, вере и любви к ближнему.

Этот огонек наполнит каждое подразделение ГСЧС – от психологов до саперов, кинологов, пожарных, верхолазов, медиков, как знак поддержки их отважной ежедневной работы, спасающей жизни и дарящей людям безопасность

- говорится в сообщении.

Как подчеркнул заместитель Председателя ГСЧС Владимир Демчук, этот огонь имеет особый смысл.

Ежедневно мы видим, как важно сохранять жизнь, поддерживать друг друга и не терять надежды даже в самые тяжелые моменты. И сегодня вы напоминаете нам: добро всегда имеет продолжение, а мир начинается с маленьких, но искренних поступков. Благодарим вас за вашу любовь к Украине и за то, что несете свет там, где он так нужен. Пусть этот Огонь согреет ваши сердца, принесет долгожданный мир в каждый дом и поможет сбыться всем мечтам

- сказал Демчук.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями крупнейших скаутских организаций, которые передали ему Вифлеемский огонь мира.

"Светом победим тьму": Вифлеемский огонь мира прибыл в Украину, его получили пластуны07.12.25, 19:16 • 25479 просмотров

Вадим Хлюдзинский

