Украинские спасатели получили Вифлеемский Огонь Мира от пластунов. Это пламя, зародившееся в Вифлееме, пластуны ежегодно везут в Украину к Рождеству, чтобы объединить всех и напомнить об истинных ценностях.
Вифлеемский Огонь Мира - символ света, надежды и добра - из рук пластунов получили сегодня украинские спасатели. Об этом сообщает ГСЧС, информирует УНН.
Отмечается, что ежегодно это пламя, зародившееся в самом сердце Вифлеема, пластуны везут в Украину к Рождеству, чтобы объединить всех и напомнить о настоящих ценностях: добре, вере и любви к ближнему.
Этот огонек наполнит каждое подразделение ГСЧС – от психологов до саперов, кинологов, пожарных, верхолазов, медиков, как знак поддержки их отважной ежедневной работы, спасающей жизни и дарящей людям безопасность
Как подчеркнул заместитель Председателя ГСЧС Владимир Демчук, этот огонь имеет особый смысл.
Ежедневно мы видим, как важно сохранять жизнь, поддерживать друг друга и не терять надежды даже в самые тяжелые моменты. И сегодня вы напоминаете нам: добро всегда имеет продолжение, а мир начинается с маленьких, но искренних поступков. Благодарим вас за вашу любовь к Украине и за то, что несете свет там, где он так нужен. Пусть этот Огонь согреет ваши сердца, принесет долгожданный мир в каждый дом и поможет сбыться всем мечтам
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями крупнейших скаутских организаций, которые передали ему Вифлеемский огонь мира.
