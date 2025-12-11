$42.280.10
Ексклюзив
14:13 • 1386 перегляди
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
13:51 • 2668 перегляди
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
Ексклюзив
13:44 • 6974 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
12:12 • 8950 перегляди
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11:59 • 13313 перегляди
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11:58 • 13390 перегляди
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
11:00 • 14621 перегляди
Канцлер Німеччини заявив про передачу США пропозицій щодо мирного плану для України
10:29 • 15919 перегляди
"Не можемо гарантувати безпеку": Корнієнко пояснив, чому вибори зараз неможливі
Ексклюзив
08:43 • 33656 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
11 грудня, 07:59 • 21566 перегляди
Адміністрація Трампа пропонує план відновлення України та повернення рф у світову економіку, дехто в Європі каже "це як Ялта" - WSJ
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
Китай запустив потужний корабель-носій дронів, демонструючи свою майстерність11 грудня, 06:28 • 5360 перегляди
Дрони атакували ТЕЦ у смоленській області, яка забезпечує оборонну промисловість рф - ЦПД10:02 • 14134 перегляди
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11:09 • 12052 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11:11 • 22727 перегляди
ЗСУ вивісили прапор України у Покровську: оборона міста триваєVideo11:42 • 12485 перегляди
Зеленський отримав Вифлеємський вогонь миру від скаутських організацій

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками найбільших скаутських організацій, які передали йому Вифлеємський вогонь миру. Діти розповіли про допомогу переселенцям, збір коштів для військових та популяризацію української культури.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками найбільших скаутських організацій, які передали йому Вифлеємський вогонь миру від імені всієї скаутської спільноти, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

Дякую вам за це тепло. Тепло і світло, яке так потрібне нашим людям. І ми з вами розуміємо: в усіх сенсах цього слова – світло дуже сьогодні потрібне. Дякую за те, що ви зігріваєте нас усіх, починаючи від наших героїчних військових і до кожної людини, кожної сім'ї. Хочемо перемоги й миру, і я вам цього бажаю – всьому скаутському руху 

– сказав Глава держави.

Діти розповіли про те, як допомагають людям, що були змушені залишити свій дім, збирають кошти на підтримку воїнів і популяризують українську культуру у світі.

Вифлеємський вогонь миру вони згодом передадуть українським захисникам і захисницям. Також відвідають з ним лікарні, зокрема НДСЛ "Охматдит", школи, церкви та рятувальників.

У зустрічі взяли участь представники всеукраїнської молодіжної громадської організації "Національна організація скаутів України", молодіжної організації "Пласт – Національна скаутська організація України" та громадської організації "Асоціація гайдів України".

"Світлом подолаємо темряву": Вифлеємський вогонь миру прибув в Україну, його отримали пластуни

Антоніна Туманова

СуспільствоПолітика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Володимир Зеленський
Україна