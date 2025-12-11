Зеленський отримав Вифлеємський вогонь миру від скаутських організацій

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками найбільших скаутських організацій, які передали йому Вифлеємський вогонь миру від імені всієї скаутської спільноти, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

Дякую вам за це тепло. Тепло і світло, яке так потрібне нашим людям. І ми з вами розуміємо: в усіх сенсах цього слова – світло дуже сьогодні потрібне. Дякую за те, що ви зігріваєте нас усіх, починаючи від наших героїчних військових і до кожної людини, кожної сім'ї. Хочемо перемоги й миру, і я вам цього бажаю – всьому скаутському руху