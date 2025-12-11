Зеленський отримав Вифлеємський вогонь миру від скаутських організацій
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками найбільших скаутських організацій, які передали йому Вифлеємський вогонь миру. Діти розповіли про допомогу переселенцям, збір коштів для військових та популяризацію української культури.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками найбільших скаутських організацій, які передали йому Вифлеємський вогонь миру від імені всієї скаутської спільноти, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.
Дякую вам за це тепло. Тепло і світло, яке так потрібне нашим людям. І ми з вами розуміємо: в усіх сенсах цього слова – світло дуже сьогодні потрібне. Дякую за те, що ви зігріваєте нас усіх, починаючи від наших героїчних військових і до кожної людини, кожної сім'ї. Хочемо перемоги й миру, і я вам цього бажаю – всьому скаутському руху
Діти розповіли про те, як допомагають людям, що були змушені залишити свій дім, збирають кошти на підтримку воїнів і популяризують українську культуру у світі.
Вифлеємський вогонь миру вони згодом передадуть українським захисникам і захисницям. Також відвідають з ним лікарні, зокрема НДСЛ "Охматдит", школи, церкви та рятувальників.
У зустрічі взяли участь представники всеукраїнської молодіжної громадської організації "Національна організація скаутів України", молодіжної організації "Пласт – Національна скаутська організація України" та громадської організації "Асоціація гайдів України".
"Світлом подолаємо темряву": Вифлеємський вогонь миру прибув в Україну, його отримали пластуни07.12.25, 19:16 • 25477 переглядiв