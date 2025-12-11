Зеленский получил Вифлеемский огонь мира от скаутских организаций

$42.280.10
Эксклюзив
14:13 • 1260 просмотра
На сколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
13:51 • 2442 просмотра
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Эксклюзив
13:44 • 6596 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
12:12 • 8708 просмотра
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
11:59 • 13201 просмотра
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Эксклюзив
11:58 • 13335 просмотра
Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
11:00 • 14578 просмотра
Канцлер Германии заявил о передаче США предложений по мирному плану для Украины
10:29 • 15899 просмотра
"Не можем гарантировать безопасность": Корниенко объяснил, почему выборы сейчас невозможны
Эксклюзив
08:43 • 33553 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
11 декабря, 07:59 • 21559 просмотра
Администрация Трампа предлагает план восстановления Украины и возвращения рф в мировую экономику, некоторые в Европе говорят "это как Ялта" - WSJ
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Китай запустил мощный корабль-носитель дронов, демонстрируя свое мастерство11 декабря, 06:28 • 4986 просмотра
Дроны атаковали ТЭЦ в смоленской области, которая обеспечивает оборонную промышленность рф - ЦПД10:02 • 13784 просмотра
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11:09 • 11708 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11:11 • 22130 просмотра
ВСУ вывесили флаг Украины в Покровске: оборона города продолжаетсяVideo11:42 • 12162 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
Эксклюзив
13:44 • 6556 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11:11 • 22569 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
Эксклюзив
08:43 • 33535 просмотра
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10 декабря, 17:55 • 45448 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto10 декабря, 16:30 • 46745 просмотра
УНН Lite
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11:09 • 11961 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 25004 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 30675 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo10 декабря, 12:19 • 26661 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 35215 просмотра
Зеленский получил Вифлеемский огонь мира от скаутских организаций

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями крупнейших скаутских организаций, которые передали ему Вифлеемский огонь мира. Дети рассказали о помощи переселенцам, сборе средств для военных и популяризации украинской культуры.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями крупнейших скаутских организаций, которые передали ему Вифлеемский огонь мира от имени всего скаутского сообщества, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Спасибо вам за это тепло. Тепло и свет, которые так нужны нашим людям. И мы с вами понимаем: во всех смыслах этого слова – свет очень сегодня нужен. Спасибо за то, что вы согреваете нас всех, начиная от наших героических военных и до каждого человека, каждой семьи. Хотим победы и мира, и я вам этого желаю – всему скаутскому движению 

– сказал Глава государства.

Дети рассказали о том, как помогают людям, вынужденным покинуть свой дом, собирают средства на поддержку воинов и популяризируют украинскую культуру в мире.

Вифлеемский огонь мира они впоследствии передадут украинским защитникам и защитницам. Также посетят с ним больницы, в частности НДСЛ "Охматдет", школы, церкви и спасателей.

Во встрече приняли участие представители всеукраинской молодежной общественной организации "Национальная организация скаутов Украины", молодежной организации "Пласт – Национальная скаутская организация Украины" и общественной организации "Ассоциация гайдов Украины".

"Светом победим тьму": Вифлеемский огонь мира прибыл в Украину, его получили пластуны07.12.25, 19:16 • 25477 просмотров

Антонина Туманова

