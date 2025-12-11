Зеленский получил Вифлеемский огонь мира от скаутских организаций

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями крупнейших скаутских организаций, которые передали ему Вифлеемский огонь мира от имени всего скаутского сообщества, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Спасибо вам за это тепло. Тепло и свет, которые так нужны нашим людям. И мы с вами понимаем: во всех смыслах этого слова – свет очень сегодня нужен. Спасибо за то, что вы согреваете нас всех, начиная от наших героических военных и до каждого человека, каждой семьи. Хотим победы и мира, и я вам этого желаю – всему скаутскому движению – сказал Глава государства.

Дети рассказали о том, как помогают людям, вынужденным покинуть свой дом, собирают средства на поддержку воинов и популяризируют украинскую культуру в мире.

Вифлеемский огонь мира они впоследствии передадут украинским защитникам и защитницам. Также посетят с ним больницы, в частности НДСЛ "Охматдет", школы, церкви и спасателей.

Во встрече приняли участие представители всеукраинской молодежной общественной организации "Национальная организация скаутов Украины", молодежной организации "Пласт – Национальная скаутская организация Украины" и общественной организации "Ассоциация гайдов Украины".

