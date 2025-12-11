Українські рятувальники отримали Вифлеємський Вогонь Миру від пластунів
Українські рятувальники отримали Вифлеємський Вогонь Миру від пластунів. Це полум’я, що зародилося у Вифлеємі, пластуни щороку везуть в Україну до Різдва, щоб об’єднати всіх та нагадати про справжні цінності.
Вифлеємський Вогонь Миру - символ світла, надії та добра - з рук пластунів отримали сьогодні українські рятувальники. Про це повідомляє ДСНС, інформує УНН.
Зазначається, що щороку це полум’я, що зародилося в самому серці Вифлеєму, пластуни везуть в Україну до Різдва, щоб об’єднати всіх та нагадати про справжні цінності: добро, віру й любов до ближнього.
Цей вогник наповнить кожен підрозділ ДСНС – від психологів до саперів, кінологів, вогнеборців, верхолазів, медиків, як знак підтримки їхньої відважної щоденної роботи, що рятує життя та дарує людям безпеку
Як наголосив заступник Голови ДСНС Володимир Демчук, цей вогонь має особливий зміст.
Щодня ми бачимо, як важливо зберігати життя, підтримувати одне одного й не втрачати надії навіть у найважчі моменти. І сьогодні ви нагадуєте нам: добро завжди має продовження, а мир починається з маленьких, але щирих вчинків. Дякуємо вам за вашу любов до України та за те, що несете світло там, де воно так потрібне. Нехай цей Вогонь зігріє ваші серця, принесе довгоочікуваний мир у кожну домівку та допоможе здійснитися всім мріям
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками найбільших скаутських організацій, які передали йому Вифлеємський вогонь миру.
