Українські рятувальники отримали Вифлеємський Вогонь Миру від пластунів

Вифлеємський Вогонь Миру - символ світла, надії та добра - з рук пластунів отримали сьогодні українські рятувальники. Про це повідомляє ДСНС, інформує УНН.

Зазначається, що щороку це полум’я, що зародилося в самому серці Вифлеєму, пластуни везуть в Україну до Різдва, щоб об’єднати всіх та нагадати про справжні цінності: добро, віру й любов до ближнього.

Як наголосив заступник Голови ДСНС Володимир Демчук, цей вогонь має особливий зміст.

Щодня ми бачимо, як важливо зберігати життя, підтримувати одне одного й не втрачати надії навіть у найважчі моменти. І сьогодні ви нагадуєте нам: добро завжди має продовження, а мир починається з маленьких, але щирих вчинків. Дякуємо вам за вашу любов до України та за те, що несете світло там, де воно так потрібне. Нехай цей Вогонь зігріє ваші серця, принесе довгоочікуваний мир у кожну домівку та допоможе здійснитися всім мріям