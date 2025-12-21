Сотні авто стоять у чергах на кордоні з Польщею: названо найбільш завантажені пункти

На кордоні з Польщею почали формуватися черги. На в'їзд та виїзд чекають сотні авто. Найбільш напружена ситуація зберігається у пунктах пропуску "Краківець" та "Шегині". Про це повідомляє 7 прикордонний Карпатський загін, передає УНН.

Прикордонники зауважують, що у період різдвяно-новорічних свят пункти пропуску регіону працюють із підвищеним навантаженням. Лише за минулу добу державний кордон у межах Львівської області перетнули майже 67 тисяч осіб.

Станом на 11:00 на в'їзд та виїзд чекали сотні авто.

Виїзд з України:

Краківець - 160 авто, 22 автобуси;

Рава-Руська - 110 авто;

Шегині - 90 авто, 19 автобусів;

Смільниця - 80 авто;

Грушів - 80 авто;

Угринів - 75 авто;

Нижанковичі - 55 авто.

В’їзд в Україну:

Краківець - 500 авто;

Шегині - 200 авто;

Рава-Руська - 120 авто;

Угринів- 80 авто;

Нижанковичі - 70 авто;

Грушів - 30 авто;

Смільниця працює без затримок.

За даними прикордонників, наразі переважає в’їзд в Україну. Різниця між кількістю осіб, які в’їхали та виїхали, становить понад 3,5 тисячі людей.

"З метою мінімізації часу очікування рекомендуємо планувати перетин кордону у ранкові або пізні вечірні години, коли пасажиропотік є меншим.

У Держприкордонслужбі нагадали, що для автобусних перевезень діє електронна система єЧерга, у якій перевізники самостійно обирають час перетину кордону.

Водночас у пунктах пропуску "Шегині" та "Краківець" система слотування наразі не запроваджена, що створює додаткове навантаження, адже автобуси прямують без фіксованого часу оформлення. Радимо заздалегідь уточнювати маршрут у перевізника та, за можливості, обирати менш завантажені напрямки - йдеться у дописі.

Для пришвидшення пропускних процедур у пунктах пропуску Львівщини збільшено кількість прикордонних нарядів, відкрито додаткові автоматизовані робочі місця та здійснюється постійна координація з польською стороною.

Нагадаємо

В Одеській області запускають пропуск автобусів через два пункти пропуску на українсько-молдовському кордоні, які раніше працювали лише для легкових автомобілів. Це дозволить швидко коригувати пасажирські маршрути та зменшувати навантаження на окремі напрямки, а також збільшено кількість автобусів, які можуть проходити оформлення на пункті "Могилів-Подільський – Отач".