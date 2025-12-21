Сотні авто стоять у чергах на кордоні з Польщею: названо найбільш завантажені пункти

$42.340.00
49.590.00
ukenru
09:49 • 5422 перегляди
Військові рф примусово вивезли 50 українців із Сумщини: Лубінець вимагає від москалькової негайно їх повернути
09:21 • 10934 перегляди
Обмеження знято: у межах міста Маяки відновлено рух на автодорозі Одеса — Рені
20 грудня, 17:28 • 25793 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
20 грудня, 17:18 • 54555 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
20 грудня, 17:00 • 59452 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
20 грудня, 16:36 • 39286 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
20 грудня, 14:15 • 35238 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
20 грудня, 11:29 • 36013 перегляди
На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогономPhoto
20 грудня, 10:44 • 40149 перегляди
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
20 грудня, 09:25 • 26859 перегляди
Далекобійні дрони СБУ знищили два російські Су-27 на аеродромі Бельбек у КримуPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1.8м/с
86%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
пєсков: путін готовий до діалогу з Макроном21 грудня, 03:23 • 4844 перегляди
Удар по наркобізнесу: в Італії затримали 384 особи та вилучили 1,5 тонни наркотиків під час масштабної операції21 грудня, 04:30 • 9092 перегляди
Партизани "АТЕШ" паралізували ключовий залізничний вузол постачання окупантів у ростовській області рфPhoto21 грудня, 05:20 • 13491 перегляди
Сан-Франциско накрив масштабний блекаут: без світла 130 тисяч абонентівPhoto21 грудня, 06:10 • 4172 перегляди
Операції триватимуть: Гегсет відреагував на захоплення нафтового танкера біля узбережжя Венесуели07:15 • 10850 перегляди
Публікації
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 31624 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 59454 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 101577 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 73718 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo19 грудня, 11:05 • 81673 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олег Кіпер
Емманюель Макрон
Йонас Гахр Сторе
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Державний кордон України
Одеса
Реклама
УНН Lite
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 12673 перегляди
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді20 грудня, 18:35 • 14432 перегляди
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ20 грудня, 15:32 • 26760 перегляди
Ахтем Сеітаблаєв показав рідкісні фото з донькою та онукою з БельгіїPhoto20 грудня, 13:40 • 42815 перегляди
П’ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних святVideo19 грудня, 17:00 • 32796 перегляди
Актуальне
The Guardian
Дипломатка
Шахед-136
Forbes
The New York Times

Сотні авто стоять у чергах на кордоні з Польщею: названо найбільш завантажені пункти

Київ • УНН

 • 56 перегляди

На кордоні з Польщею утворилися черги із сотень автомобілів, особливо на пунктах пропуску "Краківець" та "Шегині". За минулу добу кордон на Львівщині перетнули майже 67 тисяч осіб, при цьому переважає в'їзд в Україну.

Сотні авто стоять у чергах на кордоні з Польщею: названо найбільш завантажені пункти

На кордоні з Польщею почали формуватися черги. На в'їзд та виїзд чекають сотні авто. Найбільш напружена ситуація зберігається у пунктах пропуску "Краківець" та "Шегині". Про це повідомляє 7 прикордонний Карпатський загін, передає УНН.

Прикордонники зауважують, що у період різдвяно-новорічних свят пункти пропуску регіону працюють із підвищеним навантаженням. Лише за минулу добу державний кордон у межах Львівської області перетнули майже 67 тисяч осіб.

Станом на 11:00 на в'їзд та виїзд чекали сотні авто.

Виїзд з України:

  • Краківець - 160 авто, 22 автобуси;
    • Рава-Руська - 110 авто;
      • Шегині - 90 авто, 19 автобусів;
        • Смільниця - 80 авто;
          • Грушів - 80 авто;
            • Угринів - 75 авто;
              • Нижанковичі - 55 авто.

                В’їзд в Україну:

                • Краківець - 500 авто;
                  • Шегині - 200 авто;
                    • Рава-Руська - 120 авто;
                      • Угринів- 80 авто;
                        • Нижанковичі - 70 авто;
                          • Грушів - 30 авто;
                            • Смільниця працює без затримок.

                              За даними прикордонників, наразі переважає в’їзд в Україну. Різниця між кількістю осіб, які в’їхали та виїхали, становить понад 3,5 тисячі людей.

                              "З метою мінімізації часу очікування рекомендуємо планувати перетин кордону у ранкові або пізні вечірні години, коли пасажиропотік є меншим.

                              У Держприкордонслужбі нагадали, що для автобусних перевезень діє електронна система єЧерга, у якій перевізники самостійно обирають час перетину кордону.

                              Водночас у пунктах пропуску "Шегині" та "Краківець" система слотування наразі не запроваджена, що створює додаткове навантаження, адже автобуси прямують без фіксованого часу оформлення. Радимо заздалегідь уточнювати маршрут у перевізника та, за можливості, обирати менш завантажені напрямки 

                              - йдеться у дописі.

                              Для пришвидшення пропускних процедур у пунктах пропуску Львівщини збільшено кількість прикордонних нарядів, відкрито додаткові автоматизовані робочі місця та здійснюється постійна координація з польською стороною.

                              Нагадаємо

                              В Одеській області запускають пропуск автобусів через два пункти пропуску на українсько-молдовському кордоні, які раніше працювали лише для легкових автомобілів. Це дозволить швидко коригувати пасажирські маршрути та зменшувати навантаження на окремі напрямки, а також збільшено кількість автобусів, які можуть проходити оформлення на пункті "Могилів-Подільський – Отач".

                              Алла Кіосак

                              СуспільствоАвто
                              Новий рік
                              Державний кордон України
                              Львівська область
                              Одеська область
                              Державна прикордонна служба України
                              Україна
                              Молдова
                              Польща