09:49 • 5418 просмотра
Военные рф принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области: Лубинец требует от Москальковой немедленно их вернуть
09:21 • 10928 просмотра
Ограничения сняты: в пределах города Маяки возобновлено движение на автодороге Одесса — Рени
20 декабря, 17:28 • 25789 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18 • 54551 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00 • 59447 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36 • 39282 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
20 декабря, 14:15 • 35234 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
20 декабря, 11:29 • 36012 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
20 декабря, 10:44 • 40147 просмотра
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
20 декабря, 09:25 • 26859 просмотра
Дальнобойные дроны СБУ уничтожили два российских Су-27 на аэродроме Бельбек в КрымуPhoto
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Сотни авто стоят в очередях на границе с Польшей: названы самые загруженные пункты

Киев • УНН

 • 52 просмотра

На границе с Польшей образовались очереди из сотен автомобилей, особенно на пунктах пропуска "Краковец" и "Шегини". За минувшие сутки границу на Львовщине пересекли почти 67 тысяч человек, при этом преобладает въезд в Украину.

Сотни авто стоят в очередях на границе с Польшей: названы самые загруженные пункты

На границе с Польшей начали формироваться очереди. На въезд и выезд ждут сотни авто. Наиболее напряженная ситуация сохраняется в пунктах пропуска "Краковец" и "Шегини". Об этом сообщает 7 пограничный Карпатский отряд, передает УНН.

Пограничники отмечают, что в период рождественско-новогодних праздников пункты пропуска региона работают с повышенной нагрузкой. Только за минувшие сутки государственную границу в пределах Львовской области пересекли почти 67 тысяч человек.

По состоянию на 11:00 на въезд и выезд ждали сотни авто.

Выезд из Украины:

  • Краковец - 160 авто, 22 автобуса;
    • Рава-Русская - 110 авто;
      • Шегини - 90 авто, 19 автобусов;
        • Смильница - 80 авто;
          • Грушев - 80 авто;
            • Угринов - 75 авто;
              • Нижанковичи - 55 авто.

                Въезд в Украину:

                • Краковец - 500 авто;
                  • Шегини - 200 авто;
                    • Рава-Русская - 120 авто;
                      • Угринов - 80 авто;
                        • Нижанковичи - 70 авто;
                          • Грушев - 30 авто;
                            • Смильница работает без задержек.

                              По данным пограничников, сейчас преобладает въезд в Украину. Разница между количеством въехавших и выехавших составляет более 3,5 тысячи человек.

                              "С целью минимизации времени ожидания рекомендуем планировать пересечение границы в утренние или поздние вечерние часы, когда пассажиропоток меньше.

                              В Госпогранслужбе напомнили, что для автобусных перевозок действует электронная система еОчередь, в которой перевозчики самостоятельно выбирают время пересечения границы.

                              В то же время в пунктах пропуска "Шегини" и "Краковец" система слотирования пока не внедрена, что создает дополнительную нагрузку, ведь автобусы следуют без фиксированного времени оформления. Советуем заранее уточнять маршрут у перевозчика и, по возможности, выбирать менее загруженные направления 

                              - говорится в сообщении.

                              Для ускорения пропускных процедур в пунктах пропуска Львовщины увеличено количество пограничных нарядов, открыты дополнительные автоматизированные рабочие места и осуществляется постоянная координация с польской стороной.

                              Напомним

                              В Одесской области запускают пропуск автобусов через два пункта пропуска на украинско-молдавской границе, которые ранее работали только для легковых автомобилей. Это позволит быстро корректировать пассажирские маршруты и уменьшать нагрузку на отдельные направления, а также увеличено количество автобусов, которые могут проходить оформление на пункте "Могилев-Подольский – Отач".

                              Алла Киосак

