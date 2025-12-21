Сотни авто стоят в очередях на границе с Польшей: названы самые загруженные пункты
Киев • УНН
На границе с Польшей образовались очереди из сотен автомобилей, особенно на пунктах пропуска "Краковец" и "Шегини". За минувшие сутки границу на Львовщине пересекли почти 67 тысяч человек, при этом преобладает въезд в Украину.
На границе с Польшей начали формироваться очереди. На въезд и выезд ждут сотни авто. Наиболее напряженная ситуация сохраняется в пунктах пропуска "Краковец" и "Шегини". Об этом сообщает 7 пограничный Карпатский отряд, передает УНН.
Пограничники отмечают, что в период рождественско-новогодних праздников пункты пропуска региона работают с повышенной нагрузкой. Только за минувшие сутки государственную границу в пределах Львовской области пересекли почти 67 тысяч человек.
По состоянию на 11:00 на въезд и выезд ждали сотни авто.
Выезд из Украины:
- Краковец - 160 авто, 22 автобуса;
- Рава-Русская - 110 авто;
- Шегини - 90 авто, 19 автобусов;
- Смильница - 80 авто;
- Грушев - 80 авто;
- Угринов - 75 авто;
- Нижанковичи - 55 авто.
Въезд в Украину:
- Краковец - 500 авто;
- Шегини - 200 авто;
- Рава-Русская - 120 авто;
- Угринов - 80 авто;
- Нижанковичи - 70 авто;
- Грушев - 30 авто;
- Смильница работает без задержек.
По данным пограничников, сейчас преобладает въезд в Украину. Разница между количеством въехавших и выехавших составляет более 3,5 тысячи человек.
"С целью минимизации времени ожидания рекомендуем планировать пересечение границы в утренние или поздние вечерние часы, когда пассажиропоток меньше.
В Госпогранслужбе напомнили, что для автобусных перевозок действует электронная система еОчередь, в которой перевозчики самостоятельно выбирают время пересечения границы.
В то же время в пунктах пропуска "Шегини" и "Краковец" система слотирования пока не внедрена, что создает дополнительную нагрузку, ведь автобусы следуют без фиксированного времени оформления. Советуем заранее уточнять маршрут у перевозчика и, по возможности, выбирать менее загруженные направления
Для ускорения пропускных процедур в пунктах пропуска Львовщины увеличено количество пограничных нарядов, открыты дополнительные автоматизированные рабочие места и осуществляется постоянная координация с польской стороной.
Напомним
