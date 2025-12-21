Сотни авто стоят в очередях на границе с Польшей: названы самые загруженные пункты

На границе с Польшей начали формироваться очереди. На въезд и выезд ждут сотни авто. Наиболее напряженная ситуация сохраняется в пунктах пропуска "Краковец" и "Шегини". Об этом сообщает 7 пограничный Карпатский отряд, передает УНН.

Пограничники отмечают, что в период рождественско-новогодних праздников пункты пропуска региона работают с повышенной нагрузкой. Только за минувшие сутки государственную границу в пределах Львовской области пересекли почти 67 тысяч человек.

По состоянию на 11:00 на въезд и выезд ждали сотни авто.

Выезд из Украины:

Въезд в Украину:

По данным пограничников, сейчас преобладает въезд в Украину. Разница между количеством въехавших и выехавших составляет более 3,5 тысячи человек.

"С целью минимизации времени ожидания рекомендуем планировать пересечение границы в утренние или поздние вечерние часы, когда пассажиропоток меньше.

В Госпогранслужбе напомнили, что для автобусных перевозок действует электронная система еОчередь, в которой перевозчики самостоятельно выбирают время пересечения границы.

В то же время в пунктах пропуска "Шегини" и "Краковец" система слотирования пока не внедрена, что создает дополнительную нагрузку, ведь автобусы следуют без фиксированного времени оформления. Советуем заранее уточнять маршрут у перевозчика и, по возможности, выбирать менее загруженные направления