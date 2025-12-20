На кордоні з Молдовою розширюють пропуск автобусів після атак рф на Одещину - віцепрем'єр

$42.340.00
49.590.00
ukenru
17:28 • 7610 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
17:18 • 14060 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
17:00 • 16469 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
16:36 • 12902 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
20 грудня, 14:15 • 15499 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
20 грудня, 11:29 • 23607 перегляди
На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогономPhoto
20 грудня, 10:44 • 27410 перегляди
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
20 грудня, 09:25 • 25102 перегляди
Далекобійні дрони СБУ знищили два російські Су-27 на аеродромі Бельбек у КримуPhoto
20 грудня, 08:51 • 24378 перегляди
Відключення світла 20 грудня: росіяни знеструмили споживачів у чотирьох областях України
20 грудня, 07:13 • 19903 перегляди
Сили оборони уразили російський корабель "Охотнік" та платформу "Лукойлу" в Каспійському морі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
1.6м/с
89%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
WSJ назвало п'ять потенційних перешкод для миру між росією та Україною20 грудня, 13:37 • 21576 перегляди
Ахтем Сеітаблаєв показав рідкісні фото з донькою та онукою з БельгіїPhoto20 грудня, 13:40 • 27323 перегляди
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ15:32 • 14117 перегляди
Міст у Маяках на Одещині зазнав понад 5 ворожих уражень, проїзд неможливий - віцепрем'єр16:09 • 16797 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати18:00 • 8168 перегляди
Публікації
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати18:00 • 8232 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити17:00 • 16469 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 84458 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 59690 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo19 грудня, 11:05 • 67755 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Луїш Монтенегру
Ілон Маск
Рустем Умєров
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Одеса
Донецька область
Реклама
УНН Lite
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon19:10 • 982 перегляди
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді18:35 • 1978 перегляди
Міст у Маяках на Одещині зазнав понад 5 ворожих уражень, проїзд неможливий - віцепрем'єр16:09 • 16822 перегляди
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ15:32 • 14143 перегляди
Ахтем Сеітаблаєв показав рідкісні фото з донькою та онукою з БельгіїPhoto20 грудня, 13:40 • 27365 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Фільм
Серіали
FIFA (серія відеоігор)

На кордоні з Молдовою розширюють пропуск автобусів після атак рф на Одещину - віцепрем'єр

Київ • УНН

 • 1352 перегляди

В Одеській області запускають пропуск автобусів через два пункти пропуску на українсько-молдовському кордоні, які раніше працювали лише для легкових автомобілів. Це дозволить швидко коригувати пасажирські маршрути та зменшувати навантаження на окремі напрямки, а також збільшено кількість автобусів, які можуть проходити оформлення на пункті «Могилів-Подільський – Отач».

На кордоні з Молдовою розширюють пропуск автобусів після атак рф на Одещину - віцепрем'єр

Після атак рф на транспортну інфраструктуру в Одеській області запускають пропуск автобусів через два пункти пропуску на українсько-молдовському кордоні, які раніше працювали виключно для легкових автомобілів, повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у суботу у Telegram, пише УНН.

Деталі

З його слів, окремий напрямок - забезпечення логістики.

За даними Кулеби, на українсько-молдовському кордоні стабільно функціонують сім пунктів пропуску. Рух легкових автомобілів, автобусів і вантажного транспорту забезпечується через пункти "Могилів-Подільський – Отач", "Мамалига – Крива", "Росошани – Бричень" та "Сокиряни – Окниця".

Окрім цього, пункти "Кельменці – Ларга" і "Вашківці – Гріменкуець", які раніше працювали виключно для легкових авто, будуть оформлювати автобуси

- повідомив віцепрем'єр.

З його слів, це дозволить швидко коригувати пасажирські маршрути та зменшувати навантаження на окремі напрямки

"Також запускаємо більш гнучкий режим автобусних перевезень: для перетину кордону достатньо наявності чинних дозволів на регулярні або нерегулярні рейси, без обмеження конкретним пунктом пропуску. Посилили роботу пункту "Могилів-Подільський – Отач", де збільшено кількість автобусів, які можуть проходити оформлення", - вказав Кулеба.

Реєстрація автобусів здійснюється через систему "єЧерга", додав він.

Уперше з 2022 року знову запустили поїзд Одеса-Кишинів: 60% квитків продано за 3 години20.12.25, 18:43 • 2470 переглядiв

"Укрзалізниця відновила залізничне сполучення Одеса-Кишинів. 60% квитків було продано лише за перші три години після відкриття продажу. Реалізація квитків з Одеси наразі відкрита на щоденній основі", - вказав Кулеба.

Зі слів Кулеби, третій день продовжується ліквідація наслідків ударів після пошкодження мосту в районі Маяків. "Лише по цій локації ворог завдав близько 20 ударів. По Одещині за останній тиждень – близько 500 атак ракетам та дронами", - зазначив віцепрем'єр.

"Триває відновлення мосту навіть у цих складних умовах. Одразу після пошкодження ми розгорнули понтонний міст - на ньому здійснюється реверсний рух. Днями встановимо ще один. Також напрацьовуємо додатковий альтернативний шлях, який розгорнемо протягом тижня", - повідомив Кулеба.

На Одещині частково відновили сполучення після атак рф: який транспорт може рухатися через Дністер20.12.25, 20:14 • 2232 перегляди

З його слів, "попри постійні обстріли мосту, які тривали і сьогодні, люди забезпечені всім необхідним - продуктами та медикаментами. Працюють банкомати, відділення Укрпошти, продовжуються поставки пального. Тепло- та водопостачання стабільні".

Голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин вказав також, що "сьогодні, спілкуючись із мешканцями півдня Одещини, почув запитання: "Чи не залишимось ми без посилок на Різдво та Новий рік?" Відповідь — точно ні. Посилки доїдуть. І все буде добре!".

Юлія Шрамко

Суспільство
Війна в Україні
Державний кордон України
Кишинів
Одеська область
Українська залізниця
Молдова
Одеса