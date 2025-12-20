На кордоні з Молдовою розширюють пропуск автобусів після атак рф на Одещину - віцепрем'єр

Після атак рф на транспортну інфраструктуру в Одеській області запускають пропуск автобусів через два пункти пропуску на українсько-молдовському кордоні, які раніше працювали виключно для легкових автомобілів, повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у суботу у Telegram, пише УНН.

Деталі

З його слів, окремий напрямок - забезпечення логістики.

За даними Кулеби, на українсько-молдовському кордоні стабільно функціонують сім пунктів пропуску. Рух легкових автомобілів, автобусів і вантажного транспорту забезпечується через пункти "Могилів-Подільський – Отач", "Мамалига – Крива", "Росошани – Бричень" та "Сокиряни – Окниця".

Окрім цього, пункти "Кельменці – Ларга" і "Вашківці – Гріменкуець", які раніше працювали виключно для легкових авто, будуть оформлювати автобуси - повідомив віцепрем'єр.

З його слів, це дозволить швидко коригувати пасажирські маршрути та зменшувати навантаження на окремі напрямки

"Також запускаємо більш гнучкий режим автобусних перевезень: для перетину кордону достатньо наявності чинних дозволів на регулярні або нерегулярні рейси, без обмеження конкретним пунктом пропуску. Посилили роботу пункту "Могилів-Подільський – Отач", де збільшено кількість автобусів, які можуть проходити оформлення", - вказав Кулеба.

Реєстрація автобусів здійснюється через систему "єЧерга", додав він.

Уперше з 2022 року знову запустили поїзд Одеса-Кишинів: 60% квитків продано за 3 години

"Укрзалізниця відновила залізничне сполучення Одеса-Кишинів. 60% квитків було продано лише за перші три години після відкриття продажу. Реалізація квитків з Одеси наразі відкрита на щоденній основі", - вказав Кулеба.

Зі слів Кулеби, третій день продовжується ліквідація наслідків ударів після пошкодження мосту в районі Маяків. "Лише по цій локації ворог завдав близько 20 ударів. По Одещині за останній тиждень – близько 500 атак ракетам та дронами", - зазначив віцепрем'єр.

"Триває відновлення мосту навіть у цих складних умовах. Одразу після пошкодження ми розгорнули понтонний міст - на ньому здійснюється реверсний рух. Днями встановимо ще один. Також напрацьовуємо додатковий альтернативний шлях, який розгорнемо протягом тижня", - повідомив Кулеба.

На Одещині частково відновили сполучення після атак рф: який транспорт може рухатися через Дністер

З його слів, "попри постійні обстріли мосту, які тривали і сьогодні, люди забезпечені всім необхідним - продуктами та медикаментами. Працюють банкомати, відділення Укрпошти, продовжуються поставки пального. Тепло- та водопостачання стабільні".

Голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин вказав також, що "сьогодні, спілкуючись із мешканцями півдня Одещини, почув запитання: "Чи не залишимось ми без посилок на Різдво та Новий рік?" Відповідь — точно ні. Посилки доїдуть. І все буде добре!".