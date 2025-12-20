На границе с Молдовой расширяют пропуск автобусов после атак рф на Одесскую область - вице-премьер

После атак рф на транспортную инфраструктуру в Одесской области запускают пропуск автобусов через два пункта пропуска на украинско-молдавской границе, которые ранее работали исключительно для легковых автомобилей, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба в субботу в Telegram, пишет УНН.

Детали

По его словам, отдельное направление – обеспечение логистики.

По данным Кулебы, на украинско-молдавской границе стабильно функционируют семь пунктов пропуска. Движение легковых автомобилей, автобусов и грузового транспорта обеспечивается через пункты "Могилев-Подольский – Отач", "Мамалыга – Кривая", "Росошаны – Бричень" и "Сокиряны – Окница".

Кроме этого, пункты "Кельменцы – Ларга" и "Вашковцы – Грименкуэц", которые ранее работали исключительно для легковых авто, будут оформлять автобусы - сообщил вице-премьер.

По его словам, это позволит быстро корректировать пассажирские маршруты и уменьшать нагрузку на отдельные направления

"Также запускаем более гибкий режим автобусных перевозок: для пересечения границы достаточно наличия действующих разрешений на регулярные или нерегулярные рейсы, без ограничения конкретным пунктом пропуска. Усилили работу пункта "Могилев-Подольский – Отач", где увеличено количество автобусов, которые могут проходить оформление", - указал Кулеба.

Регистрация автобусов осуществляется через систему "еЧерга", добавил он.

Впервые с 2022 года снова запустили поезд Одесса-Кишинев: 60% билетов продано за 3 часа

"Укрзализныця возобновила железнодорожное сообщение Одесса-Кишинев. 60% билетов было продано только за первые три часа после открытия продажи. Реализация билетов из Одессы сейчас открыта на ежедневной основе", - указал Кулеба.

По словам Кулебы, третий день продолжается ликвидация последствий ударов после повреждения моста в районе Маяков. "Только по этой локации враг нанес около 20 ударов. По Одесской области за последнюю неделю – около 500 атак ракетами и дронами", - отметил вице-премьер.

"Продолжается восстановление моста даже в этих сложных условиях. Сразу после повреждения мы развернули понтонный мост - на нем осуществляется реверсное движение. На днях установим еще один. Также нарабатываем дополнительный альтернативный путь, который развернем в течение недели", - сообщил Кулеба.

В Одесской области частично восстановили сообщение после атак рф: какой транспорт может двигаться через Днестр

По его словам, "несмотря на постоянные обстрелы моста, которые продолжались и сегодня, люди обеспечены всем необходимым - продуктами и медикаментами. Работают банкоматы, отделения Укрпочты, продолжаются поставки топлива. Тепло- и водоснабжение стабильны".

Глава Агентства восстановления Сергей Сухомлин указал также, что "сегодня, общаясь с жителями юга Одесской области, услышал вопрос: "Не останемся ли мы без посылок на Рождество и Новый год?" Ответ — точно нет. Посылки доедут. И все будет хорошо!".