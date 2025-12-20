$42.340.00
17:28 • 5714 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
17:18 • 11261 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
17:00 • 13150 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
16:36 • 10755 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов РФ по Одесской области
14:15 • 13752 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
20 декабря, 11:29 • 22622 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
20 декабря, 10:44 • 26405 просмотра
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
20 декабря, 09:25 • 24855 просмотра
Дальнобойные дроны СБУ уничтожили два российских Су-27 на аэродроме Бельбек в КрымуPhoto
20 декабря, 08:51 • 24173 просмотра
Отключение света 20 декабря: россияне обесточили потребителей в четырех областях Украины
20 декабря, 07:13 • 19739 просмотра
Силы обороны поразили российский корабль "Охотник" и платформу "Лукойла" в Каспийском море
Графики отключений электроэнергии
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 83155 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 58551 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo19 декабря, 11:05 • 66602 просмотра
На границе с Молдовой расширяют пропуск автобусов после атак рф на Одесскую область - вице-премьер

Киев • УНН

 • 538 просмотра

В Одесской области запускают пропуск автобусов через два пункта пропуска на украинско-молдавской границе, которые ранее работали только для легковых автомобилей. Это позволит быстро корректировать пассажирские маршруты и уменьшать нагрузку на отдельные направления, а также увеличено количество автобусов, которые могут проходить оформление на пункте «Могилев-Подольский – Отач».

На границе с Молдовой расширяют пропуск автобусов после атак рф на Одесскую область - вице-премьер

После атак рф на транспортную инфраструктуру в Одесской области запускают пропуск автобусов через два пункта пропуска на украинско-молдавской границе, которые ранее работали исключительно для легковых автомобилей, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба в субботу в Telegram, пишет УНН.

Детали

По его словам, отдельное направление – обеспечение логистики.

По данным Кулебы, на украинско-молдавской границе стабильно функционируют семь пунктов пропуска. Движение легковых автомобилей, автобусов и грузового транспорта обеспечивается через пункты "Могилев-Подольский – Отач", "Мамалыга – Кривая", "Росошаны – Бричень" и "Сокиряны – Окница".

Кроме этого, пункты "Кельменцы – Ларга" и "Вашковцы – Грименкуэц", которые ранее работали исключительно для легковых авто, будут оформлять автобусы

- сообщил вице-премьер.

По его словам, это позволит быстро корректировать пассажирские маршруты и уменьшать нагрузку на отдельные направления

"Также запускаем более гибкий режим автобусных перевозок: для пересечения границы достаточно наличия действующих разрешений на регулярные или нерегулярные рейсы, без ограничения конкретным пунктом пропуска. Усилили работу пункта "Могилев-Подольский – Отач", где увеличено количество автобусов, которые могут проходить оформление", - указал Кулеба.

Регистрация автобусов осуществляется через систему "еЧерга", добавил он.

Впервые с 2022 года снова запустили поезд Одесса-Кишинев: 60% билетов продано за 3 часа20.12.25, 18:43 • 2150 просмотров

"Укрзализныця возобновила железнодорожное сообщение Одесса-Кишинев. 60% билетов было продано только за первые три часа после открытия продажи. Реализация билетов из Одессы сейчас открыта на ежедневной основе", - указал Кулеба.

По словам Кулебы, третий день продолжается ликвидация последствий ударов после повреждения моста в районе Маяков. "Только по этой локации враг нанес около 20 ударов. По Одесской области за последнюю неделю – около 500 атак ракетами и дронами", - отметил вице-премьер.

"Продолжается восстановление моста даже в этих сложных условиях. Сразу после повреждения мы развернули понтонный мост - на нем осуществляется реверсное движение. На днях установим еще один. Также нарабатываем дополнительный альтернативный путь, который развернем в течение недели", - сообщил Кулеба.

В Одесской области частично восстановили сообщение после атак рф: какой транспорт может двигаться через Днестр20.12.25, 20:14 • 1358 просмотров

По его словам, "несмотря на постоянные обстрелы моста, которые продолжались и сегодня, люди обеспечены всем необходимым - продуктами и медикаментами. Работают банкоматы, отделения Укрпочты, продолжаются поставки топлива. Тепло- и водоснабжение стабильны".

Глава Агентства восстановления Сергей Сухомлин указал также, что "сегодня, общаясь с жителями юга Одесской области, услышал вопрос: "Не останемся ли мы без посылок на Рождество и Новый год?" Ответ — точно нет. Посылки доедут. И все будет хорошо!".

Юлия Шрамко

Общество
Война в Украине
Государственная граница Украины
Кишинёв
Одесская область
Украинская железная дорога
Молдова
Одесса