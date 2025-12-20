Впервые с 2022 года снова запустили поезд Одесса-Кишинев: 60% билетов продано за 3 часа
Киев • УНН
Впервые с 2022 года возобновлено железнодорожное сообщение Одесса — Кишинев. Спрос на билеты оказался чрезвычайно высоким, 60% продано за первые 3 часа.
Как отмечается, по состоянию на сегодня заполненность рейсов составляет:
- 61% - из Одессы;
- 93% - из Киева.
Сообщается, что продажа билетов из Одессы уже открыта на ежедневной основе.
