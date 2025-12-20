Впервые с 2022 года снова запустили поезд Одесса-Кишинев: 60% билетов продано за 3 часа

$42.340.00
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
11:29 • 16527 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
10:44 • 20466 просмотра
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
20 декабря, 09:25 • 21459 просмотра
Дальнобойные дроны СБУ уничтожили два российских Су-27 на аэродроме Бельбек в КрымуPhoto
20 декабря, 08:51 • 21543 просмотра
Отключение света 20 декабря: россияне обесточили потребителей в четырех областях Украины
20 декабря, 07:13 • 18613 просмотра
Силы обороны поразили российский корабль "Охотник" и платформу "Лукойла" в Каспийском море
20 декабря, 00:12 • 24730 просмотра
Зеленский: Япония предоставит Украине дополнительную финансовую поддержку на 6 миллиардов долларов
19 декабря, 23:26 • 39463 просмотра
"россиян становится все больше, становится все труднее" - Зеленский раскрыл детали поездки в Купянск
19 декабря, 22:10 • 27790 просмотра
В США завершилась встреча Украины с американскими и европейскими партнерами - Умеров
19 декабря, 15:48 • 33300 просмотра
Кабмин утвердил переговорные позиции по вступлению в ЕС по Кластерам 4 и 5
Популярные новости
Все трагические моменты не должны быть забыты: Зеленский заявил, что Украина не будет блокировать процесс эксгумаций на Волыни20 декабря, 07:23 • 15412 просмотра
Украина заинтересована в совместном производстве дронов и ракет с Польшей - Зеленский20 декабря, 07:40 • 6858 просмотра
россия разрывает военные договоры с 11 странами Европы, заключенные в 1992-2002 годах20 декабря, 07:58 • 9060 просмотра
WSJ назвала пять потенциальных препятствий для мира между россией и Украиной13:37 • 13337 просмотра
Ахтем Сеитаблаев показал редкие фото с дочерью и внучкой из БельгииPhoto13:40 • 13441 просмотра
публикации
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 76289 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 52815 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo19 декабря, 11:05 • 60862 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
19 декабря, 09:00 • 54482 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 79442 просмотра
УНН Lite
Мост в Маяках Одесской области получил более 5 вражеских ударов, проезд невозможен - вице-премьер16:09 • 2696 просмотра
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ15:32 • 2794 просмотра
Ахтем Сеитаблаев показал редкие фото с дочерью и внучкой из БельгииPhoto13:40 • 13776 просмотра
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздниковVideo19 декабря, 17:00 • 26171 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44 • 72899 просмотра
Впервые с 2022 года снова запустили поезд Одесса-Кишинев: 60% билетов продано за 3 часа

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Впервые с 2022 года возобновлено железнодорожное сообщение Одесса — Кишинев. Спрос на билеты оказался чрезвычайно высоким, 60% продано за первые 3 часа.

Впервые с 2022 года снова запустили поезд Одесса-Кишинев: 60% билетов продано за 3 часа

Укрзализныця возобновила движение поездов между Одессой и Кишиневом - впервые с 2022 года, и 60% билетов продано за 3 часа, сообщили в Укрзализныце в субботу, пишет УНН.

Впервые с 2022 года возобновлено железнодорожное сообщение Одесса - Кишинев. Спрос оказался чрезвычайно высоким: 60% билетов было продано всего за первые 3 часа после открытия продаж

- сообщили в УЗ.

Как отмечается, по состоянию на сегодня заполненность рейсов составляет:

  • 61% - из Одессы;
    • 93% - из Киева.

      Сообщается, что продажа билетов из Одессы уже открыта на ежедневной основе.

      Укрзалізниця назначает дополнительную группу вагонов в Кишинев из Одессы и Киева20.12.25, 10:07 • 3444 просмотра

      Юлия Шрамко

      ОбществоУНН-Одесса
      Государственная граница Украины
      Кишинёв
      Украинская железная дорога
      Одесса
      Киев