Уперше з 2022 року знову запустили поїзд Одеса-Кишинів: 60% квитків продано за 3 години
Вперше з 2022 року відновлено залізничне сполучення Одеса — Кишинів. Попит на квитки виявився надзвичайно високим, 60% продано за перші 3 години.
Як зазначається, станом на сьогодні заповненість рейсів становить:
- 61% - з Одеси;
- 93% - з Києва.
Повідомляється, що продаж квитків з Одеси вже відкрито на щоденній основі.
