17:00 • 900 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
16:36 • 2032 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
14:15 • 9128 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
11:29 • 18677 перегляди
На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогономPhoto
20 грудня, 10:44 • 22454 перегляди
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
20 грудня, 09:25 • 23110 перегляди
Далекобійні дрони СБУ знищили два російські Су-27 на аеродромі Бельбек у КримуPhoto
20 грудня, 08:51 • 22751 перегляди
Відключення світла 20 грудня: росіяни знеструмили споживачів у чотирьох областях України
20 грудня, 07:13 • 19063 перегляди
Сили оборони уразили російський корабель "Охотнік" та платформу "Лукойлу" в Каспійському морі
20 грудня, 00:12 • 25035 перегляди
Зеленський: Японія надасть Україні додаткову фінансову підтримку на 6 мільярдів доларів
19 грудня, 23:26 • 39797 перегляди
"росіян стає все більше, стає все важче" - Зеленський розкрив деталі поїздки до Куп'янська
Уперше з 2022 року знову запустили поїзд Одеса-Кишинів: 60% квитків продано за 3 години

Київ • УНН

 • 880 перегляди

Вперше з 2022 року відновлено залізничне сполучення Одеса — Кишинів. Попит на квитки виявився надзвичайно високим, 60% продано за перші 3 години.

Уперше з 2022 року знову запустили поїзд Одеса-Кишинів: 60% квитків продано за 3 години

Укрзалізниця відновила рух поїздів між Одесою та Кишиневом - уперше з 2022 року, і 60% квитків продано за 3 години, повідомили в Укрзалізниці у суботу, пише УНН.

Вперше з 2022 року відновлено залізничне сполучення Одеса - Кишинів Попит виявився надзвичайно високим: 60% квитків було продано лише за перші 3 години після відкриття продажу

- повідомили в УЗ.

Як зазначається, станом на сьогодні заповненість рейсів становить:

  • 61% - з Одеси;
    • 93% - з Києва.

      Повідомляється, що продаж квитків з Одеси вже відкрито на щоденній основі.

      Укрзалізниця призначає додаткову групу вагонів до Кишинева з Одеси та Києва20.12.25, 10:07 • 3566 переглядiв

      Юлія Шрамко

      СуспільствоУНН-Одеса
      Державний кордон України
      Кишинів
      Українська залізниця
      Одеса
      Київ