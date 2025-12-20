$42.340.00
Сили оборони уразили російський корабель "Охотнік" та платформу "Лукойлу" в Каспійському морі
20 грудня, 00:12 • 14041 перегляди
Зеленський: Японія надасть Україні додаткову фінансову підтримку на 6 мільярдів доларів
19 грудня, 23:26 • 28345 перегляди
"росіян стає все більше, стає все важче" - Зеленський розкрив деталі поїздки до Куп'янська
19 грудня, 22:10 • 21360 перегляди
У США завершилася зустріч України з американськими та європейськими партнерами - Умєров
19 грудня, 15:48 • 27958 перегляди
Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5
19 грудня, 15:34 • 37618 перегляди
Українська делегація сьогодні проведе черговий раунд переговорів з американською та європейською стороною в Маямі
19 грудня, 14:53 • 29423 перегляди
Доставка танків M1A1 Abrams з Австралії в Україну: журналісти розповіли ексклюзивні подробиці
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 57875 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
19 грудня, 14:08 • 40820 перегляди
Через атаки рф на Одещину рух на кордоні з Молдовою ускладнений: прикордонники озвучили альтернативні маршрути
19 грудня, 12:39 • 20421 перегляди
Питання не в дефіциті літаків, а пілотів: Зеленський прокоментував потребу в польських МіГ-29
Меню
Укрзалізниця призначає додаткову групу вагонів до Кишинева з Одеси та Києва

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Сьогодні, 20 грудня, Укрзалізниця розпочинає продаж квитків на додаткові вагони до Кишинева з Одеси та Києва. Це рішення є оперативною реакцією на ускладнення перетину молдовського кордону іншими видами транспорту.

Укрзалізниця призначає додаткову групу вагонів до Кишинева з Одеси та Києва
Фото: Укрзалізниця

Сьогодні, 20 грудня, впродовж дня у продаж надійдуть квитки на додаткову групу вагонів до Кишинева з Одеси та Києва. Про це повідомляє Укрзалізниця, передає УНН.

Деталі

Укрзалізниця призначає додаткову групу вагонів до Кишинева з Одеси та Києва. Вже сьогодні протягом дня квитки надійдуть у продаж на дати, починаючи з 20.12. Це стало оперативною реакцією Укрзалізниці на ускладнення перетину молдовського кордону іншими видами транспорту

- йдеться в повідомленні.

В УЗ зазначили, що компанія продовжує моніторити ситуацію та збільшуватиме місткість своїх сполучень із Кишиневом в разі потреби, щоб мешканці обох країн могли вільно пересуватися між Молдовою та Україною.

Нагадаємо

Одеса тиждень живе без світла, а подекуди й без води. У ДСНС назвали цей період "тижнем незламності" і показали, як тримається місто.

Громадян, які прямують на в’їзд в Україну в напрямку до міста Одеса інформують про обмеження та перенаправляють на альтернативні маршрути.

Уряд оперативно усуває наслідки російського удару по ключовому мосту між Одесою та Ізмаїлом, налагоджує альтернативні маршрути сполучення й координує дії всіх служб. Регіон забезпечений ресурсами, транспортні перевезення адаптують, а роботу бізнесу підтримують.

Павло Башинський

