Фото: Укрзалізниця

Сьогодні, 20 грудня, впродовж дня у продаж надійдуть квитки на додаткову групу вагонів до Кишинева з Одеси та Києва. Про це повідомляє Укрзалізниця, передає УНН.

Деталі

Укрзалізниця призначає додаткову групу вагонів до Кишинева з Одеси та Києва. Вже сьогодні протягом дня квитки надійдуть у продаж на дати, починаючи з 20.12. Це стало оперативною реакцією Укрзалізниці на ускладнення перетину молдовського кордону іншими видами транспорту - йдеться в повідомленні.

В УЗ зазначили, що компанія продовжує моніторити ситуацію та збільшуватиме місткість своїх сполучень із Кишиневом в разі потреби, щоб мешканці обох країн могли вільно пересуватися між Молдовою та Україною.

Нагадаємо

Одеса тиждень живе без світла, а подекуди й без води. У ДСНС назвали цей період "тижнем незламності" і показали, як тримається місто.

Громадян, які прямують на в’їзд в Україну в напрямку до міста Одеса інформують про обмеження та перенаправляють на альтернативні маршрути.

Уряд оперативно усуває наслідки російського удару по ключовому мосту між Одесою та Ізмаїлом, налагоджує альтернативні маршрути сполучення й координує дії всіх служб. Регіон забезпечений ресурсами, транспортні перевезення адаптують, а роботу бізнесу підтримують.