Укрзалізниця назначает дополнительную группу вагонов в Кишинев из Одессы и Киева

Фото: Укрзалізниця

Сегодня, 20 декабря, в течение дня в продажу поступят билеты на дополнительную группу вагонов в Кишинев из Одессы и Киева. Об этом сообщает Укрзализныця, передает УНН.

Подробности

Укрзализныця назначает дополнительную группу вагонов в Кишинев из Одессы и Киева. Уже сегодня в течение дня билеты поступят в продажу на даты, начиная с 20.12. Это стало оперативной реакцией Укрзализныци на усложнение пересечения молдавской границы другими видами транспорта - говорится в сообщении.

В УЗ отметили, что компания продолжает мониторить ситуацию и будет увеличивать вместимость своих сообщений с Кишиневом в случае необходимости, чтобы жители обеих стран могли свободно передвигаться между Молдовой и Украиной.

Напомним

Одесса неделю живет без света, а кое-где и без воды. В ГСЧС назвали этот период "неделей несокрушимости" и показали, как держится город.

Граждан, следующих на въезд в Украину в направлении города Одесса, информируют об ограничениях и перенаправляют на альтернативные маршруты.

Правительство оперативно устраняет последствия российского удара по ключевому мосту между Одессой и Измаилом, налаживает альтернативные маршруты сообщения и координирует действия всех служб. Регион обеспечен ресурсами, транспортные перевозки адаптируют, а работу бизнеса поддерживают.