Грузія заборонила ходу протестувальників у Тбілісі до Нового року

20 грудня, 17:28 • 18848 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
20 грудня, 17:18 • 42795 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
20 грудня, 17:00 • 43801 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
20 грудня, 16:36 • 31249 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
20 грудня, 14:15 • 28893 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
20 грудня, 11:29 • 32332 перегляди
На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогономPhoto
20 грудня, 10:44 • 36148 перегляди
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
20 грудня, 09:25 • 26344 перегляди
Далекобійні дрони СБУ знищили два російські Су-27 на аеродромі Бельбек у КримуPhoto
20 грудня, 08:51 • 25473 перегляди
Відключення світла 20 грудня: росіяни знеструмили споживачів у чотирьох областях України
20 грудня, 07:13 • 20702 перегляди
Сили оборони уразили російський корабель "Охотнік" та платформу "Лукойлу" в Каспійському морі
Британія скорочує фінансування протидії російській пропаганді на Західних Балканах - The Guardian20 грудня, 23:33 • 4736 перегляди
Зеленський: Україна не повинна шукати альтернативу США, аби примусити рф закінчити війну21 грудня, 00:05 • 7674 перегляди
Посланець путіна розкрив деталі переговорів між рф та США в МаяміVideo21 грудня, 01:11 • 17574 перегляди
"Брехня та пропаганда": у розвідці США прокоментували інформацію ЗМІ про плани путіна захопити всю Україну та частину Європи21 грудня, 01:44 • 10880 перегляди
Партизани "АТЕШ" паралізували ключовий залізничний вузол постачання окупантів у ростовській області рфPhoto05:20 • 4308 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 24901 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 43814 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 94505 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 67754 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo19 грудня, 11:05 • 75783 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Ілон Маск
Тулсі Габбард
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Донецька область
Франція
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 10137 перегляди
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді20 грудня, 18:35 • 11797 перегляди
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ20 грудня, 15:32 • 24324 перегляди
Ахтем Сеітаблаєв показав рідкісні фото з донькою та онукою з БельгіїPhoto20 грудня, 13:40 • 37819 перегляди
П’ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних святVideo19 грудня, 17:00 • 30659 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Forbes
The New York Times

Грузія заборонила ходу протестувальників у Тбілісі до Нового року

Київ • УНН

 • 108 перегляди

МВС Грузії заборонило учасникам акцій протесту проводити ходу в Тбілісі з 21 по 31 грудня 2025 року. Демонстрантам наказано збиратися на сходах біля входу до парламенту, не перешкоджаючи руху громадян.

Грузія заборонила ходу протестувальників у Тбілісі до Нового року

У Грузії заборонили учасникам акцій протесту проводити в Тбілісі ходу з 21 по 31 грудня. Відповідну заяву поширює МВС Грузії, передає УНН із посиланням на Новини Грузія.

Учасники зборів, які відбудуться з 21 по 31 грудня 2025 року, повинні брати участь у ньому таким чином, щоб це не становило загрози громадській безпеці та порядку, нормальній роботі органів, підприємств, установ та організацій, безперешкодному руху транспорту чи людей, а також іншим правам і свободам людини 

– сказано у заяві.

У зазначені дати демонстрантам наказано збиратися на сходах біля входу до парламенту Грузії та прилеглої території, причому так, щоб "не перешкоджати руху інших громадян тротуаром або транспортними засобами по дорозі".

ЄС готується до скасування безвізу для Грузії: першими під санкції потраплять дипломати19.12.25, 16:50 • 3112 переглядiв

Розпорядження є відповіддю на запит одного з організаторів мітингів – Кахі Цікарішвілі. Після нещодавнього посилення правил проведення зборів узгодження з поліцією стало обов'язковою умовою.

Видання зауважує, що МВС Грузії має право змінити місце чи маршрут мітингу, якщо вважатиме акцію загрозою громадському порядку, роботі держорганів, рухом транспорту чи іншим громадянам. Невиконання вимог поліції може спричинити адміністративний арешт до 15 діб для учасників та до 20 діб – для організаторів. При повторному порушенні для організаторів передбачено вже кримінальну відповідальність – до одного року позбавлення волі.

Парламент Грузії посилив вимоги до протестних акцій: ухвалено новий закон11.12.25, 11:57 • 3708 переглядiв

Антоніна Туманова

Новини Світу
Парламент Грузії
Тбілісі
Грузія