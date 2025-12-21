Грузія заборонила ходу протестувальників у Тбілісі до Нового року
Київ • УНН
МВС Грузії заборонило учасникам акцій протесту проводити ходу в Тбілісі з 21 по 31 грудня 2025 року. Демонстрантам наказано збиратися на сходах біля входу до парламенту, не перешкоджаючи руху громадян.
У Грузії заборонили учасникам акцій протесту проводити в Тбілісі ходу з 21 по 31 грудня. Відповідну заяву поширює МВС Грузії, передає УНН із посиланням на Новини Грузія.
Учасники зборів, які відбудуться з 21 по 31 грудня 2025 року, повинні брати участь у ньому таким чином, щоб це не становило загрози громадській безпеці та порядку, нормальній роботі органів, підприємств, установ та організацій, безперешкодному руху транспорту чи людей, а також іншим правам і свободам людини
У зазначені дати демонстрантам наказано збиратися на сходах біля входу до парламенту Грузії та прилеглої території, причому так, щоб "не перешкоджати руху інших громадян тротуаром або транспортними засобами по дорозі".
Розпорядження є відповіддю на запит одного з організаторів мітингів – Кахі Цікарішвілі. Після нещодавнього посилення правил проведення зборів узгодження з поліцією стало обов'язковою умовою.
Видання зауважує, що МВС Грузії має право змінити місце чи маршрут мітингу, якщо вважатиме акцію загрозою громадському порядку, роботі держорганів, рухом транспорту чи іншим громадянам. Невиконання вимог поліції може спричинити адміністративний арешт до 15 діб для учасників та до 20 діб – для організаторів. При повторному порушенні для організаторів передбачено вже кримінальну відповідальність – до одного року позбавлення волі.
