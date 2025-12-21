$42.340.00
Оновлено умови перетину кордону з Молдовою та Румунією в Одеській області: що треба знати

Київ • УНН

 • 116 перегляди

Міжнародні пасажирські та вантажні перевізники можуть перетинати кордон з Молдовою та Румунією через пункти пропуску в Одеській області. Доїзд здійснюється автодорогою М-15 ("Одеса – Рені"), але через обмежену пропускну здатність дороги необхідно закладати додатковий час.

Оновлено умови перетину кордону з Молдовою та Румунією в Одеській області: що треба знати

Сьогодні міжнародні пасажирські та вантажні перевізники можуть перетинати кордон з Молдовою та Румунією через пункти пропуску в Одеській області. Доїзд до них здійснюється автодорогою М-15 ("Одеса – Рені"). Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України, передає УНН.

Йдеться, зокрема, про пункти пропуску:

- "Паланка – Маяки – Удобне";

- "Рені – Джурджулешти";

- "Табаки – Мирне";

- "Виноградівка – Вулканешти";

- "Малоярославець – Чадир Лунга 1";

- "Серпневе – Бесар’ябка";

- "Нові Трояни – Чадир Лунга";

- "Старокозаче – Тудора";

- "Орлівка – Ісакча".

Для перетину кордону згаданих пунктів пропуску необхідна реєстрація в єЧергу як для автобусів, так і вантажівок

Зважаючи на обмежену пропускну здатність дороги, що веде до цих пунктів пропуску з Одеси, просимо закладати додатковий час для доїзду до цих пунктів пропуску 

- йдеться у дописі.

Також, для автобусів і вантажівок доступні альтернативні пункти пропуску з Молдовою у Чернівецькій та Вінницькій областях, які працюють у посиленому режимі.

Просимо слідкувати за актуальною інформацією, адже ситуація може змінюватись. Про всі оновлення будемо інформувати 

- наголошують у дописі.

Нагадаємо

В Одеській області запускають пропуск автобусів через два пункти пропуску на українсько-молдовському кордоні, які раніше працювали лише для легкових автомобілів. Це дозволить швидко коригувати пасажирські маршрути та зменшувати навантаження на окремі напрямки, а також збільшено кількість автобусів, які можуть проходити оформлення на пункті "Могилів-Подільський – Отач".

Алла Кіосак

Війна в УкраїніАвто
Війна в Україні
Державний кордон України
Чернівецька область
Вінницька область
Одеська область
Румунія
Молдова
Одеса