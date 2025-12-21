Оновлено умови перетину кордону з Молдовою та Румунією в Одеській області: що треба знати
Київ • УНН
Сьогодні міжнародні пасажирські та вантажні перевізники можуть перетинати кордон з Молдовою та Румунією через пункти пропуску в Одеській області. Доїзд до них здійснюється автодорогою М-15 ("Одеса – Рені"). Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України, передає УНН.
Йдеться, зокрема, про пункти пропуску:
- "Паланка – Маяки – Удобне";
- "Рені – Джурджулешти";
- "Табаки – Мирне";
- "Виноградівка – Вулканешти";
- "Малоярославець – Чадир Лунга 1";
- "Серпневе – Бесар’ябка";
- "Нові Трояни – Чадир Лунга";
- "Старокозаче – Тудора";
- "Орлівка – Ісакча".
Для перетину кордону згаданих пунктів пропуску необхідна реєстрація в єЧергу як для автобусів, так і вантажівок
Зважаючи на обмежену пропускну здатність дороги, що веде до цих пунктів пропуску з Одеси, просимо закладати додатковий час для доїзду до цих пунктів пропуску
Також, для автобусів і вантажівок доступні альтернативні пункти пропуску з Молдовою у Чернівецькій та Вінницькій областях, які працюють у посиленому режимі.
Просимо слідкувати за актуальною інформацією, адже ситуація може змінюватись. Про всі оновлення будемо інформувати
Нагадаємо
В Одеській області запускають пропуск автобусів через два пункти пропуску на українсько-молдовському кордоні, які раніше працювали лише для легкових автомобілів. Це дозволить швидко коригувати пасажирські маршрути та зменшувати навантаження на окремі напрямки, а також збільшено кількість автобусів, які можуть проходити оформлення на пункті "Могилів-Подільський – Отач".