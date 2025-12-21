Обновлены условия пересечения границы с Молдовой и Румынией в Одесской области: что нужно знать

$42.340.00
49.590.00
ukenru
09:49 • 4210 просмотра
Военные рф принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области: Лубинец требует от Москальковой немедленно их вернуть
09:21 • 9518 просмотра
Ограничения сняты: в пределах города Маяки возобновлено движение на автодороге Одесса — Рени
20 декабря, 17:28 • 24834 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18 • 53493 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00 • 58284 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36 • 38890 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
20 декабря, 14:15 • 34879 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
20 декабря, 11:29 • 35798 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
20 декабря, 10:44 • 39874 просмотра
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
20 декабря, 09:25 • 26800 просмотра
Дальнобойные дроны СБУ уничтожили два российских Су-27 на аэродроме Бельбек в КрымуPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1.8м/с
86%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Ложь и пропаганда": в разведке США прокомментировали информацию СМИ о планах путина захватить всю Украину и часть Европы21 декабря, 01:44 • 18680 просмотра
Атаки на танкеры "теневого флота" РФ: в NYT назвали основную цель спецопераций Украины21 декабря, 02:17 • 4684 просмотра
Удар по наркобизнесу: в Италии задержаны 384 человека и изъято 1,5 тонны наркотиков в ходе масштабной операции21 декабря, 04:30 • 7818 просмотра
Партизаны "АТЕШ" парализовали ключевой железнодорожный узел снабжения оккупантов в ростовской области рфPhoto21 декабря, 05:20 • 12844 просмотра
Операции будут продолжаться: Хегсет отреагировал на захват нефтяного танкера у побережья Венесуэлы07:15 • 10158 просмотра
публикации
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 31091 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 58293 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 100959 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 73226 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo19 декабря, 11:05 • 81190 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Олег Кипер
Эмманюэль Макрон
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесская область
Одесса
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 12477 просмотра
Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде20 декабря, 18:35 • 14190 просмотра
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ20 декабря, 15:32 • 26521 просмотра
Ахтем Сеитаблаев показал редкие фото с дочерью и внучкой из БельгииPhoto20 декабря, 13:40 • 42294 просмотра
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздниковVideo19 декабря, 17:00 • 32590 просмотра
Актуальное
Хранитель
Дипломатка
Шахед-136
Forbes
The New York Times

Обновлены условия пересечения границы с Молдовой и Румынией в Одесской области: что нужно знать

Киев • УНН

 • 172 просмотра

Международные пассажирские и грузовые перевозчики могут пересекать границу с Молдовой и Румынией через пункты пропуска в Одесской области. Доезд осуществляется по автодороге М-15 ("Одесса – Рени"), но из-за ограниченной пропускной способности дороги необходимо закладывать дополнительное время.

Обновлены условия пересечения границы с Молдовой и Румынией в Одесской области: что нужно знать

Сегодня международные пассажирские и грузовые перевозчики могут пересекать границу с Молдовой и Румынией через пункты пропуска в Одесской области. Доезд к ним осуществляется по автодороге М-15 ("Одесса – Рени"). Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины, передает УНН.

Речь идет, в частности, о пунктах пропуска:

- "Паланка – Маяки – Удобное";

- "Рени – Джурджулешты";

- "Табаки – Мирное";

- "Виноградовка – Вулканешты";

- "Малоярославец – Чадыр Лунга 1";

- "Августовское – Бессарабка";

- "Новые Трояны – Чадыр Лунга";

- "Староказачье – Тудора";

- "Орловка – Исакча".

Для пересечения границы упомянутых пунктов пропуска необходима регистрация в еЧерге как для автобусов, так и грузовиков

Учитывая ограниченную пропускную способность дороги, ведущей к этим пунктам пропуска из Одессы, просим закладывать дополнительное время для доезда к этим пунктам пропуска 

- говорится в сообщении.

Также для автобусов и грузовиков доступны альтернативные пункты пропуска с Молдовой в Черновицкой и Винницкой областях, которые работают в усиленном режиме.

Просим следить за актуальной информацией, ведь ситуация может меняться. Обо всех обновлениях будем информировать 

- отмечают в сообщении.

Напомним

В Одесской области запускают пропуск автобусов через два пункта пропуска на украинско-молдавской границе, которые ранее работали только для легковых автомобилей. Это позволит быстро корректировать пассажирские маршруты и уменьшать нагрузку на отдельные направления, а также увеличено количество автобусов, которые могут проходить оформление на пункте "Могилев-Подольский – Отач".

Алла Киосак

Война в УкраинеАвто
Война в Украине
Государственная граница Украины
Черновицкая область
Винницкая область
Одесская область
Румыния
Молдова
Одесса