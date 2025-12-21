Обновлены условия пересечения границы с Молдовой и Румынией в Одесской области: что нужно знать
Киев • УНН
Сегодня международные пассажирские и грузовые перевозчики могут пересекать границу с Молдовой и Румынией через пункты пропуска в Одесской области. Доезд к ним осуществляется по автодороге М-15 ("Одесса – Рени"). Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины, передает УНН.
Речь идет, в частности, о пунктах пропуска:
- "Паланка – Маяки – Удобное";
- "Рени – Джурджулешты";
- "Табаки – Мирное";
- "Виноградовка – Вулканешты";
- "Малоярославец – Чадыр Лунга 1";
- "Августовское – Бессарабка";
- "Новые Трояны – Чадыр Лунга";
- "Староказачье – Тудора";
- "Орловка – Исакча".
Для пересечения границы упомянутых пунктов пропуска необходима регистрация в еЧерге как для автобусов, так и грузовиков
Учитывая ограниченную пропускную способность дороги, ведущей к этим пунктам пропуска из Одессы, просим закладывать дополнительное время для доезда к этим пунктам пропуска
Также для автобусов и грузовиков доступны альтернативные пункты пропуска с Молдовой в Черновицкой и Винницкой областях, которые работают в усиленном режиме.
Просим следить за актуальной информацией, ведь ситуация может меняться. Обо всех обновлениях будем информировать
Напомним
В Одесской области запускают пропуск автобусов через два пункта пропуска на украинско-молдавской границе, которые ранее работали только для легковых автомобилей. Это позволит быстро корректировать пассажирские маршруты и уменьшать нагрузку на отдельные направления, а также увеличено количество автобусов, которые могут проходить оформление на пункте "Могилев-Подольский – Отач".