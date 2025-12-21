Окупанти перетворили храми в Криму на майданчики для мілітаризації дітей - ЦНС

$42.340.00
20 грудня, 17:28 • 17788 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
20 грудня, 17:18 • 39974 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
20 грудня, 17:00 • 40364 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
20 грудня, 16:36 • 29086 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
20 грудня, 14:15 • 27415 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
20 грудня, 11:29 • 31344 перегляди
На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогономPhoto
20 грудня, 10:44 • 34969 перегляди
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
20 грудня, 09:25 • 26235 перегляди
Далекобійні дрони СБУ знищили два російські Су-27 на аеродромі Бельбек у КримуPhoto
20 грудня, 08:51 • 25382 перегляди
Відключення світла 20 грудня: росіяни знеструмили споживачів у чотирьох областях України
20 грудня, 07:13 • 20634 перегляди
Сили оборони уразили російський корабель "Охотнік" та платформу "Лукойлу" в Каспійському морі
Затримки зарплат на тлі "військового" зростання економіки: в рф десятки тисяч родин залишаються без доходів - розвідка20 грудня, 21:31 • 7330 перегляди
"Одна особистість думає про себе, а страждає ціла нація": Зеленський - про блокування Угорщиною вступу України до ЄС20 грудня, 21:59 • 3738 перегляди
Зеленський: Україна не повинна шукати альтернативу США, аби примусити рф закінчити війну21 грудня, 00:05 • 5376 перегляди
Посланець путіна розкрив деталі переговорів між рф та США в МаяміVideo01:11 • 15979 перегляди
"Брехня та пропаганда": у розвідці США прокоментували інформацію ЗМІ про плани путіна захопити всю Україну та частину Європи01:44 • 8802 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 23561 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 40377 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 93152 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 66679 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo19 грудня, 11:05 • 74728 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Ілон Маск
Рустем Умєров
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Одеса
Донецька область
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 9138 перегляди
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді20 грудня, 18:35 • 11163 перегляди
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ20 грудня, 15:32 • 23758 перегляди
Ахтем Сеітаблаєв показав рідкісні фото з донькою та онукою з БельгіїPhoto20 грудня, 13:40 • 36519 перегляди
П’ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних святVideo19 грудня, 17:00 • 30308 перегляди
Окупанти перетворили храми в Криму на майданчики для мілітаризації дітей - ЦНС

Київ • УНН

 • 80 перегляди

У місті Саки на території Свято-Іллінського храму відбулося заняття для "православних слідопитів" за участі бійців "Барс-Крим", де неповнолітнім передавали стрілецьку зброю. Релігійні об'єкти на ТОТ дедалі частіше використовують для воєнізованої роботи з дітьми, залучаючи священників як посередників.

Окупанти перетворили храми в Криму на майданчики для мілітаризації дітей - ЦНС

У місті Саки в окупованому Криму на території Свято-Іллінського храму відбулося практичне заняття для так званих "православних слідопитів" за участі бійців формування "Барс-Крим". Про це інформує Центр національного спротиву ССО ЗС України (ЦНС), повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що неповнолітнім передавали стрілецьку зброю, проводили інструктаж і демонстрували елементи поводження з автоматами. При цьому захід проходив безпосередньо в межах релігійного об’єкта й за участі священнослужителів, що фактично легітимізувало поєднання церковної діяльності з воєнізованою підготовкою дітей.

Подібні заняття не є разовою ініціативою окремої громади. Релігійні установи в Криму дедалі частіше використовують як безпечні з точки зору публічності майданчики для роботи з неповнолітніми в інтересах силових структур. Священнослужителів залучають як посередників, які знімають суспільне напруження й подають військову підготовку дітей як духовно-патріотичне виховання. При цьому питання безпеки і вікових обмежень свідомо ігноруються

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що це не поодинокий випадок: релігійні об’єкти на ТОТ дедалі частіше використовують як зручні й "безпечні" майданчики для воєнізованої роботи з дітьми, священників залучають як посередників, щоб подати військову підготовку як "духовно-патріотичне виховання" та зняти суспільне напруження.

"Ситуація в Саках показує новий етап мілітаризації: храми перестають бути простором безпеки й стають частиною мобілізаційної інфраструктури. Зброя в руках дітей у сакральному просторі нормалізує війну як "богоугодну" справу й формує готовність нового покоління до участі в ній", - резюмують у ЦНС.

Нагадаємо

російська православна церква офіційно бере участь у мілітаризації тимчасово окупованих територій України. Так, командування угруповання "Крим" разом із бойовиками "Барс Крим" передало священнику дмитрію кроткову мотоцикл для "виконання бойових завдань" на окупованій частині Херсонщини.

російські військові від початку повномасштабного вторгнення вбили 14 священників упц мп та зруйнували сотні церков02.09.25, 17:53 • 3948 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Крим