Окупанти перетворили храми в Криму на майданчики для мілітаризації дітей - ЦНС
Київ • УНН
У місті Саки на території Свято-Іллінського храму відбулося заняття для "православних слідопитів" за участі бійців "Барс-Крим", де неповнолітнім передавали стрілецьку зброю. Релігійні об'єкти на ТОТ дедалі частіше використовують для воєнізованої роботи з дітьми, залучаючи священників як посередників.
У місті Саки в окупованому Криму на території Свято-Іллінського храму відбулося практичне заняття для так званих "православних слідопитів" за участі бійців формування "Барс-Крим". Про це інформує Центр національного спротиву ССО ЗС України (ЦНС), повідомляє УНН.
Деталі
Зазначається, що неповнолітнім передавали стрілецьку зброю, проводили інструктаж і демонстрували елементи поводження з автоматами. При цьому захід проходив безпосередньо в межах релігійного об’єкта й за участі священнослужителів, що фактично легітимізувало поєднання церковної діяльності з воєнізованою підготовкою дітей.
Подібні заняття не є разовою ініціативою окремої громади. Релігійні установи в Криму дедалі частіше використовують як безпечні з точки зору публічності майданчики для роботи з неповнолітніми в інтересах силових структур. Священнослужителів залучають як посередників, які знімають суспільне напруження й подають військову підготовку дітей як духовно-патріотичне виховання. При цьому питання безпеки і вікових обмежень свідомо ігноруються
Вказується, що це не поодинокий випадок: релігійні об’єкти на ТОТ дедалі частіше використовують як зручні й "безпечні" майданчики для воєнізованої роботи з дітьми, священників залучають як посередників, щоб подати військову підготовку як "духовно-патріотичне виховання" та зняти суспільне напруження.
"Ситуація в Саках показує новий етап мілітаризації: храми перестають бути простором безпеки й стають частиною мобілізаційної інфраструктури. Зброя в руках дітей у сакральному просторі нормалізує війну як "богоугодну" справу й формує готовність нового покоління до участі в ній", - резюмують у ЦНС.
Нагадаємо
російська православна церква офіційно бере участь у мілітаризації тимчасово окупованих територій України. Так, командування угруповання "Крим" разом із бойовиками "Барс Крим" передало священнику дмитрію кроткову мотоцикл для "виконання бойових завдань" на окупованій частині Херсонщини.
