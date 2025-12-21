Оккупанты превратили храмы в Крыму в площадки для милитаризации детей - ЦНС
Киев • УНН
В городе Саки на территории Свято-Ильинского храма состоялось занятие для "православных следопытов" с участием бойцов "Барс-Крым", где несовершеннолетним передавали стрелковое оружие. Религиозные объекты на ВОТ все чаще используют для военизированной работы с детьми, привлекая священников в качестве посредников.
В городе Саки в оккупированном Крыму на территории Свято-Ильинского храма состоялось практическое занятие для так называемых "православных следопытов" с участием бойцов формирования "Барс-Крым". Об этом информирует Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), сообщает УНН.
Детали
Отмечается, что несовершеннолетним передавали стрелковое оружие, проводили инструктаж и демонстрировали элементы обращения с автоматами. При этом мероприятие проходило непосредственно в пределах религиозного объекта и с участием священнослужителей, что фактически легитимизировало сочетание церковной деятельности с военизированной подготовкой детей.
Подобные занятия не являются разовой инициативой отдельной общины. Религиозные учреждения в Крыму все чаще используются как безопасные с точки зрения публичности площадки для работы с несовершеннолетними в интересах силовых структур. Священнослужители привлекаются как посредники, которые снимают общественное напряжение и подают военную подготовку детей как духовно-патриотическое воспитание. При этом вопросы безопасности и возрастных ограничений сознательно игнорируются
Указывается, что это не единичный случай: религиозные объекты на ВОТ все чаще используются как удобные и "безопасные" площадки для военизированной работы с детьми, священников привлекают как посредников, чтобы представить военную подготовку как "духовно-патриотическое воспитание" и снять общественное напряжение.
"Ситуация в Саках показывает новый этап милитаризации: храмы перестают быть пространством безопасности и становятся частью мобилизационной инфраструктуры. Оружие в руках детей в сакральном пространстве нормализует войну как "богоугодное" дело и формирует готовность нового поколения к участию в ней", - резюмируют в ЦНС.
Напомним
русская православная церковь официально участвует в милитаризации временно оккупированных территорий Украины. Так, командование группировки "Крым" вместе с боевиками "Барс Крым" передало священнику Дмитрию Кроткову мотоцикл для "выполнения боевых задач" на оккупированной части Херсонщины.
