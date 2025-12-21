Оккупанты превратили храмы в Крыму в площадки для милитаризации детей - ЦНС

$42.340.00
49.590.00
ukenru
20 декабря, 17:28 • 17980 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18 • 40472 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00 • 40935 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36 • 29458 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
20 декабря, 14:15 • 27680 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
20 декабря, 11:29 • 31528 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
20 декабря, 10:44 • 35205 просмотра
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
20 декабря, 09:25 • 26257 просмотра
Дальнобойные дроны СБУ уничтожили два российских Су-27 на аэродроме Бельбек в КрымуPhoto
20 декабря, 08:51 • 25399 просмотра
Отключение света 20 декабря: россияне обесточили потребителей в четырех областях Украины
20 декабря, 07:13 • 20643 просмотра
Силы обороны поразили российский корабль "Охотник" и платформу "Лукойла" в Каспийском море
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
1м/с
100%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Задержки зарплат на фоне «военного» роста экономики: в РФ десятки тысяч семей остаются без доходов – разведка20 декабря, 21:31 • 7794 просмотра
"Одна личность думает о себе, а страдает целая нация": Зеленский - о блокировании Венгрией вступления Украины в ЕС20 декабря, 21:59 • 4006 просмотра
Зеленский: Украина не должна искать альтернативу США, чтобы заставить РФ закончить войну21 декабря, 00:05 • 5684 просмотра
Посланник путина раскрыл детали переговоров между РФ и США в МайамиVideo21 декабря, 01:11 • 16226 просмотра
"Ложь и пропаганда": в разведке США прокомментировали информацию СМИ о планах путина захватить всю Украину и часть Европы01:44 • 9228 просмотра
публикации
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 23768 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 40926 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 93372 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 66844 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo19 декабря, 11:05 • 74892 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Илон Маск
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесская область
Одесса
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 9302 просмотра
Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде20 декабря, 18:35 • 11262 просмотра
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ20 декабря, 15:32 • 23845 просмотра
Ахтем Сеитаблаев показал редкие фото с дочерью и внучкой из БельгииPhoto20 декабря, 13:40 • 36756 просмотра
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздниковVideo19 декабря, 17:00 • 30347 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Forbes
The New York Times
Хранитель

Оккупанты превратили храмы в Крыму в площадки для милитаризации детей - ЦНС

Киев • УНН

 • 244 просмотра

В городе Саки на территории Свято-Ильинского храма состоялось занятие для "православных следопытов" с участием бойцов "Барс-Крым", где несовершеннолетним передавали стрелковое оружие. Религиозные объекты на ВОТ все чаще используют для военизированной работы с детьми, привлекая священников в качестве посредников.

Оккупанты превратили храмы в Крыму в площадки для милитаризации детей - ЦНС

В городе Саки в оккупированном Крыму на территории Свято-Ильинского храма состоялось практическое занятие для так называемых "православных следопытов" с участием бойцов формирования "Барс-Крым". Об этом информирует Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что несовершеннолетним передавали стрелковое оружие, проводили инструктаж и демонстрировали элементы обращения с автоматами. При этом мероприятие проходило непосредственно в пределах религиозного объекта и с участием священнослужителей, что фактически легитимизировало сочетание церковной деятельности с военизированной подготовкой детей.

Подобные занятия не являются разовой инициативой отдельной общины. Религиозные учреждения в Крыму все чаще используются как безопасные с точки зрения публичности площадки для работы с несовершеннолетними в интересах силовых структур. Священнослужители привлекаются как посредники, которые снимают общественное напряжение и подают военную подготовку детей как духовно-патриотическое воспитание. При этом вопросы безопасности и возрастных ограничений сознательно игнорируются

- говорится в сообщении.

Указывается, что это не единичный случай: религиозные объекты на ВОТ все чаще используются как удобные и "безопасные" площадки для военизированной работы с детьми, священников привлекают как посредников, чтобы представить военную подготовку как "духовно-патриотическое воспитание" и снять общественное напряжение.

"Ситуация в Саках показывает новый этап милитаризации: храмы перестают быть пространством безопасности и становятся частью мобилизационной инфраструктуры. Оружие в руках детей в сакральном пространстве нормализует войну как "богоугодное" дело и формирует готовность нового поколения к участию в ней", - резюмируют в ЦНС.

Напомним

русская православная церковь официально участвует в милитаризации временно оккупированных территорий Украины. Так, командование группировки "Крым" вместе с боевиками "Барс Крым" передало священнику Дмитрию Кроткову мотоцикл для "выполнения боевых задач" на оккупированной части Херсонщины.

российские военные с начала полномасштабного вторжения убили 14 священников упц мп и разрушили сотни церквей02.09.25, 17:53 • 3948 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Крым