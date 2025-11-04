РПЦ мілітаризує окуповані території України, забезпечуючи військові підрозділи рф

російська православна церква (РПЦ) офіційно бере участь у мілітаризації тимчасово окупованих територій України. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.

Зазначається, що командування угруповання "Крим" разом із бойовиками "Барс Крим" передало священнику Дмитрію Кроткову мотоцикл для "виконання бойових завдань" на окупованій частині Херсонщини.

Як пише ЦНС, Кротков - настоятель храму при главку МНС рф у Криму, керівник "військового відділу" кримської митрополії з "взаємодії зі збройними силами та силовими структурами".

Раніше він організовував "гуманітарні місії" на користь підрозділів рф, супроводжував так звані гумконвої, а також курував облаштування підземних блиндажних храмів у зоні бойових дій. На публічних фото Кротков з’являється з набором відомчих відзнак - від Міноборони рф до структур МНС і ФСБ - що підкреслює його офіційний статус посередника між церковними та силовими інституціями