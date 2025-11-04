РПЦ мілітаризує окуповані території України, забезпечуючи військові підрозділи рф
Київ • УНН
Російська православна церква офіційно бере участь у мілітаризації окупованих територій України, передавши мотоцикл для "бойових завдань" священнику Дмитрію Кроткову. Цей священник, пов'язаний з МНС РФ та ФСБ, раніше організовував "гуманітарні місії" та курував облаштування бліндажних храмів.
російська православна церква (РПЦ) офіційно бере участь у мілітаризації тимчасово окупованих територій України. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.
Деталі
Зазначається, що командування угруповання "Крим" разом із бойовиками "Барс Крим" передало священнику Дмитрію Кроткову мотоцикл для "виконання бойових завдань" на окупованій частині Херсонщини.
Факт подано як "підтримку військових капеланів", однак по суті демонструє інституційну участь РПЦ у забезпеченні діяльності військових підрозділів рф
Як пише ЦНС, Кротков - настоятель храму при главку МНС рф у Криму, керівник "військового відділу" кримської митрополії з "взаємодії зі збройними силами та силовими структурами".
Раніше він організовував "гуманітарні місії" на користь підрозділів рф, супроводжував так звані гумконвої, а також курував облаштування підземних блиндажних храмів у зоні бойових дій. На публічних фото Кротков з’являється з набором відомчих відзнак - від Міноборони рф до структур МНС і ФСБ - що підкреслює його офіційний статус посередника між церковними та силовими інституціями
За інформацією джерел ЦНС, паралельно формується мережа "церковно-гуманітарних центрів", що збирають і доставляють спорядження й благодійні вантажі безпосередньо на лінію зіткнення. Локальні колаборантські структури та "громадські організації" виступають фасадами для збору та логістики.
Нагадаємо
Уряд Чехії розглядає можливість накладення санкцій на єпископа іларіона, главу російської православної церкви в Чехії. Це пов'язано з виявленими зв'язками митрополита з російською спецслужбою фсб.
