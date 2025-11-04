ukenru
3 листопада, 17:51 • 14060 перегляди
Завтра у низці регіонів України вимикатимуть світло: коли і скільки черг
Ексклюзив
3 листопада, 16:38 • 40280 перегляди
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
3 листопада, 15:27 • 29391 перегляди
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, обрали запобіжний захід
Ексклюзив
3 листопада, 14:53 • 31534 перегляди
Пахне радянським минулим: економіст розповів, чому не варто скорочувати кількість аптек в Україні
3 листопада, 14:21 • 28008 перегляди
Що буде з допомогою Україні від ЄС у наступних роках і чи є зв'язок з МВФ - відповідь Єврокомісії
Ексклюзив
3 листопада, 14:12 • 35795 перегляди
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія КудряшоваPhoto
3 листопада, 13:44 • 17531 перегляди
Чому графіки відключень світла можуть змінюватися протягом дня: у Міненерго дали роз'яснення
Ексклюзив
3 листопада, 13:00 • 15340 перегляди
Рівень вакцинації дітей в Україні залишається нижчим за рекомендований
3 листопада, 08:56 • 29418 перегляди
Зеленський підписав закон щодо бронювання працівників ОПК з проблемами з військовим обліком: які нові правила
3 листопада, 08:49 • 33950 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ і об'єктів логістки армії рф на Луганщині
РПЦ мілітаризує окуповані території України, забезпечуючи військові підрозділи рф

Київ • УНН

 • 452 перегляди

Російська православна церква офіційно бере участь у мілітаризації окупованих територій України, передавши мотоцикл для "бойових завдань" священнику Дмитрію Кроткову. Цей священник, пов'язаний з МНС РФ та ФСБ, раніше організовував "гуманітарні місії" та курував облаштування бліндажних храмів.

РПЦ мілітаризує окуповані території України, забезпечуючи військові підрозділи рф

російська православна церква (РПЦ) офіційно бере участь у мілітаризації тимчасово окупованих територій України. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що командування угруповання "Крим" разом із бойовиками "Барс Крим" передало священнику Дмитрію Кроткову мотоцикл для "виконання бойових завдань" на окупованій частині Херсонщини.

Факт подано як "підтримку військових капеланів", однак по суті демонструє інституційну участь РПЦ у забезпеченні діяльності військових підрозділів рф

- йдеться у дописі.

Як пише ЦНС, Кротков - настоятель храму при главку МНС рф у Криму, керівник "військового відділу" кримської митрополії з "взаємодії зі збройними силами та силовими структурами". 

Раніше він організовував "гуманітарні місії" на користь підрозділів рф, супроводжував так звані гумконвої, а також курував облаштування підземних блиндажних храмів у зоні бойових дій. На публічних фото Кротков з’являється з набором відомчих відзнак - від Міноборони рф до структур МНС і ФСБ - що підкреслює його офіційний статус посередника між церковними та силовими інституціями

- повідомляє Центр нацспротиву.

За інформацією джерел ЦНС, паралельно формується мережа "церковно-гуманітарних центрів", що збирають і доставляють спорядження й благодійні вантажі безпосередньо на лінію зіткнення. Локальні колаборантські структури та "громадські організації" виступають фасадами для збору та логістики.

Нагадаємо

Уряд Чехії розглядає можливість накладення санкцій на єпископа іларіона, главу російської православної церкви в Чехії. Це пов'язано з виявленими зв'язками митрополита з російською спецслужбою фсб.

Виправдовував і підтримав агресію проти України: ще одному митрополиту рпц заочно оголосили підозру20.10.25, 13:49 • 3392 перегляди

Віта Зеленецька

СуспільствоВійна в УкраїніПолітика
Санкції
Війна в Україні
благодійність
Херсонська область
Чехія
Крим
Україна