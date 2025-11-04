РПЦ милитаризирует оккупированные территории Украины, обеспечивая военные подразделения РФ
Киев • УНН
Русская православная церковь официально участвует в милитаризации оккупированных территорий Украины, передав мотоцикл для "боевых задач" священнику Дмитрию Кроткову. Этот священник, связанный с МЧС РФ и ФСБ, ранее организовывал "гуманитарные миссии" и курировал обустройство блиндажных храмов.
Русская православная церковь (РПЦ) официально участвует в милитаризации временно оккупированных территорий Украины. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.
Детали
Отмечается, что командование группировки "Крым" вместе с боевиками "Барс Крым" передало священнику Дмитрию Кроткову мотоцикл для "выполнения боевых задач" на оккупированной части Херсонщины.
Факт представлен как "поддержка военных капелланов", однако по сути демонстрирует институциональное участие РПЦ в обеспечении деятельности военных подразделений РФ
Как пишет ЦНС, Кротков - настоятель храма при главке МЧС РФ в Крыму, руководитель "военного отдела" крымской митрополии по "взаимодействию с вооруженными силами и силовыми структурами".
Ранее он организовывал "гуманитарные миссии" в пользу подразделений РФ, сопровождал так называемые гумконвои, а также курировал обустройство подземных блиндажных храмов в зоне боевых действий. На публичных фото Кротков появляется с набором ведомственных знаков отличия - от Минобороны РФ до структур МЧС и ФСБ - что подчеркивает его официальный статус посредника между церковными и силовыми институциями
По информации источников ЦНС, параллельно формируется сеть "церковно-гуманитарных центров", которые собирают и доставляют снаряжение и благотворительные грузы непосредственно на линию соприкосновения. Локальные коллаборационистские структуры и "общественные организации" выступают фасадами для сбора и логистики.
Напомним
Правительство Чехии рассматривает возможность наложения санкций на епископа Илариона, главу Русской православной церкви в Чехии. Это связано с выявленными связями митрополита с российской спецслужбой ФСБ.
Оправдывал и поддержал агрессию против Украины: еще одному митрополиту рпц заочно объявили подозрение20.10.25, 13:49 • 3392 просмотра