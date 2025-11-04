РПЦ милитаризирует оккупированные территории Украины, обеспечивая военные подразделения РФ

ukenru
3 ноября, 17:51 • 13500 просмотра
Завтра в ряде регионов Украины будут отключать свет: когда и сколько очередей
Эксклюзив
3 ноября, 16:38 • 38133 просмотра
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
3 ноября, 15:27 • 28315 просмотра
Судье, совершившей смертельное ДТП на Прикарпатье, избрали меру пресечения
Эксклюзив
3 ноября, 14:53 • 30269 просмотра
Пахнет советским прошлым: экономист рассказал, почему не стоит сокращать количество аптек в Украине
3 ноября, 14:21 • 27223 просмотра
Что будет с помощью Украины от ЕС в последующих годах и есть ли связь с МВФ - ответ Еврокомиссии
Эксклюзив
3 ноября, 14:12 • 35076 просмотра
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея КудряшоваPhoto
3 ноября, 13:44 • 17408 просмотра
Почему графики отключений света могут меняться в течение дня: в Минэнерго дали разъяснения
Эксклюзив
3 ноября, 13:00 • 15319 просмотра
Уровень вакцинации детей в Украине остается ниже рекомендованного
3 ноября, 08:56 • 29387 просмотра
Зеленский подписал закон о бронировании работников ОПК с проблемами с воинским учетом: какие новые правила
3 ноября, 08:49 • 33909 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ и объектов логистики армии рф в Луганской области
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Румыния приобрела 18 истребителей F-16 у Нидерландов за 1 евро3 ноября, 17:21 • 3178 просмотра
Зеленский анонсировал полную зачистку Купянска, где осталось около 60 оккупантов3 ноября, 17:31 • 8624 просмотра
Зеленский подтвердил участие до 30 спецназовцев ГУР в Покровске3 ноября, 17:44 • 4432 просмотра
Иранский лидер выдвинул Трампу ультиматум, углубляющий напряженность на Ближнем Востоке3 ноября, 18:15 • 5974 просмотра
Удар рф по Днепропетровщине, где погибли гражданские и военные: определенные должностные лица отстранены от занимаемых должностей3 ноября, 18:37 • 8934 просмотра
публикации
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
Эксклюзив
3 ноября, 16:38 • 38134 просмотра
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея КудряшоваPhoto
Эксклюзив
3 ноября, 14:12 • 35076 просмотра
Горячие линии банков: как позвонить в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк или МоноБанк3 ноября, 12:30 • 32506 просмотра
Где посмотреть график отключения света в 2025: полезные советы3 ноября, 10:27 • 46910 просмотра
Бильчук и "Ростех": как руководитель Госавиаслужбы открыл путь компании с российскими связями к ремонтной документации украинских вертолетов3 ноября, 08:40 • 53825 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виктор Орбан
Урсула фон дер Ляйен
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Италия
Нидерланды
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян усомнилась в высадке на Луну. В NASA ответили3 ноября, 15:33 • 17433 просмотра
Сидни Суини появилась на гонках NASCAR после ссоры с экс-женихомPhoto3 ноября, 10:50 • 22290 просмотра
Бритни Спирс исчезла из Instagram после серии постов о бывшем муже3 ноября, 10:05 • 32262 просмотра
Деми Мур, Пэрис Хилтон и Кристен Уиг поразили «голыми» образами на гала-вечере LACMA Art+FilmPhoto2 ноября, 15:41 • 33131 просмотра
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сынаVideo1 ноября, 13:37 • 54302 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Дипломатка
Отопление

РПЦ милитаризирует оккупированные территории Украины, обеспечивая военные подразделения РФ

Киев • УНН

 • 152 просмотра

Русская православная церковь официально участвует в милитаризации оккупированных территорий Украины, передав мотоцикл для "боевых задач" священнику Дмитрию Кроткову. Этот священник, связанный с МЧС РФ и ФСБ, ранее организовывал "гуманитарные миссии" и курировал обустройство блиндажных храмов.

РПЦ милитаризирует оккупированные территории Украины, обеспечивая военные подразделения РФ

Русская православная церковь (РПЦ) официально участвует в милитаризации временно оккупированных территорий Украины. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

Детали

Отмечается, что командование группировки "Крым" вместе с боевиками "Барс Крым" передало священнику Дмитрию Кроткову мотоцикл для "выполнения боевых задач" на оккупированной части Херсонщины.

Факт представлен как "поддержка военных капелланов", однако по сути демонстрирует институциональное участие РПЦ в обеспечении деятельности военных подразделений РФ

- говорится в сообщении.

Как пишет ЦНС, Кротков - настоятель храма при главке МЧС РФ в Крыму, руководитель "военного отдела" крымской митрополии по "взаимодействию с вооруженными силами и силовыми структурами". 

Ранее он организовывал "гуманитарные миссии" в пользу подразделений РФ, сопровождал так называемые гумконвои, а также курировал обустройство подземных блиндажных храмов в зоне боевых действий. На публичных фото Кротков появляется с набором ведомственных знаков отличия - от Минобороны РФ до структур МЧС и ФСБ - что подчеркивает его официальный статус посредника между церковными и силовыми институциями

- сообщает Центр нацсопротивления.

По информации источников ЦНС, параллельно формируется сеть "церковно-гуманитарных центров", которые собирают и доставляют снаряжение и благотворительные грузы непосредственно на линию соприкосновения. Локальные коллаборационистские структуры и "общественные организации" выступают фасадами для сбора и логистики.

Напомним

Правительство Чехии рассматривает возможность наложения санкций на епископа Илариона, главу Русской православной церкви в Чехии. Это связано с выявленными связями митрополита с российской спецслужбой ФСБ.

Оправдывал и поддержал агрессию против Украины: еще одному митрополиту рпц заочно объявили подозрение20.10.25, 13:49 • 3392 просмотра

Вита Зеленецкая

ОбществоВойна в УкраинеПолитика
Санкции
Война в Украине
благотворительность
Херсонская область
Чешская Республика
Крым
Украина