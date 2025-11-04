РПЦ милитаризирует оккупированные территории Украины, обеспечивая военные подразделения РФ

Русская православная церковь (РПЦ) официально участвует в милитаризации временно оккупированных территорий Украины. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

Отмечается, что командование группировки "Крым" вместе с боевиками "Барс Крым" передало священнику Дмитрию Кроткову мотоцикл для "выполнения боевых задач" на оккупированной части Херсонщины.

Как пишет ЦНС, Кротков - настоятель храма при главке МЧС РФ в Крыму, руководитель "военного отдела" крымской митрополии по "взаимодействию с вооруженными силами и силовыми структурами".

Ранее он организовывал "гуманитарные миссии" в пользу подразделений РФ, сопровождал так называемые гумконвои, а также курировал обустройство подземных блиндажных храмов в зоне боевых действий. На публичных фото Кротков появляется с набором ведомственных знаков отличия - от Минобороны РФ до структур МЧС и ФСБ - что подчеркивает его официальный статус посредника между церковными и силовыми институциями