российские военные с начала полномасштабного вторжения убили 14 священников упц мп и разрушили сотни церквей

С начала полномасштабного вторжения 14 священников Украинской православной церкви Московского патриархата были убиты российскими солдатами. Также большинство из 648 разрушенных россиянами церквей и молитвенных домов принадлежали к упц мп, рассказал глава Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский во время брифинга, пишет УНН.

14 священников, которые возносили его имя на литургии, говорили о нем, как о своем отце и господине, были убиты российскими солдатами. И ни по одному из них патриарх Кирилл не выразил соболезнования. Большинство из 648 храмов и молитвенных домов, которые были разрушены во время широкомасштабного вторжения, принадлежали к этой церкви, людям, которые туда ходят, он тоже соболезнования не выразил

Также он обратил внимание, что Украинское государство нацелено на то, чтобы демонтаж структур упц мп не привел к посягательству на права людей исповедовать свою веру.

Украинское государство нацелено на то, чтобы демонтаж структур Московского патриархата не сопровождался посягательством на права людей коллективно или лично исповедовать свои религиозные убеждения. Это первое. Второе – Украинское государство не вмешивается в молитвенные связи. Государство требует выхода Украинской православной церкви из состава Русской с подчинением Московскому патриарху