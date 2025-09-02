российские военные с начала полномасштабного вторжения убили 14 священников упц мп и разрушили сотни церквей

$41.370.05
48.470.27
ukenru
11:50 • 28796 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto
11:02 • 53724 просмотра
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемогоPhoto
10:24 • 96002 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo
Эксклюзив
2 сентября, 08:46 • 112212 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
2 сентября, 08:31 • 62583 просмотра
Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - ГенштабVideo
Эксклюзив
2 сентября, 06:00 • 124887 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
2 сентября, 05:30 • 46329 просмотра
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
1 сентября, 18:36 • 83086 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
1 сентября, 15:53 • 52916 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 107709 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 210166 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 209887 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 199521 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 196376 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 190639 просмотра
публикации
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto11:50 • 28817 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo10:24 • 96032 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
Эксклюзив
2 сентября, 08:46 • 112236 просмотра
Начало осеннего сезона: что нужно сделать на огороде в сентябре2 сентября, 06:50 • 70514 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
2 сентября, 06:00 • 124898 просмотра
Актуальные люди
Андрей Парубий
Дональд Трамп
Роберт Фицо
Си Цзиньпин
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Львов
Государственная граница Украины
Китай
Месси появился на сборах сборной Аргентины с эксклюзивной сумкой Hermès за $65 тысячPhoto14:15 • 928 просмотра
«Увидимся в суде»: Эктор Хименес-Браво обещает подать в суд на лиц, сливших в сеть его интимные видео и подделавших перепискуPhotoVideo11:20 • 20309 просмотра
Потап назвал размер своего гонорара за 45-минутное выступление10:43 • 23674 просмотра
Потап заявил, что с начала полномасштабной войны более 14 раз приезжал и выезжал из Украины2 сентября, 08:32 • 38708 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo1 сентября, 18:36 • 83088 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Шахед-136
Нью-Йорк Таймс
ЧатГПТ
Фокс Ньюс

российские военные с начала полномасштабного вторжения убили 14 священников упц мп и разрушили сотни церквей

Киев • УНН

 • 132 просмотра

14 священников упц мп были убиты российскими солдатами, а большинство из 648 разрушенных церквей принадлежали этой конфессии. Глава Госслужбы по этнополитике Виктор Еленский отметил, что патриарх кирилл не выразил соболезнования.

российские военные с начала полномасштабного вторжения убили 14 священников упц мп и разрушили сотни церквей

С начала полномасштабного вторжения 14 священников Украинской православной церкви Московского патриархата были убиты российскими солдатами. Также большинство из 648 разрушенных россиянами церквей и молитвенных домов принадлежали к упц мп, рассказал глава Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский во время брифинга, пишет УНН.

14 священников, которые возносили его имя на литургии, говорили о нем, как о своем отце и господине, были убиты российскими солдатами. И ни по одному из них патриарх Кирилл не выразил соболезнования. Большинство из 648 храмов и молитвенных домов, которые были разрушены во время широкомасштабного вторжения, принадлежали к этой церкви, людям, которые туда ходят, он тоже соболезнования не выразил 

- подчеркнул Еленский.

Также он обратил внимание, что Украинское государство нацелено на то, чтобы демонтаж структур упц мп не привел к посягательству на права людей исповедовать свою веру.

Украинское государство нацелено на то, чтобы демонтаж структур Московского патриархата не сопровождался посягательством на права людей коллективно или лично исповедовать свои религиозные убеждения. Это первое. Второе – Украинское государство не вмешивается в молитвенные связи. Государство требует выхода Украинской православной церкви из состава Русской с подчинением Московскому патриарху 

- подчеркнул Еленский.

Дополнение

Еленский сообщил, что руководство упц мп скрывает от верующих предписание Госслужбы по этнополитике, которое требует разорвать связи с рпц и осудить агрессию рф. Это может привести к ликвидации Киевской митрополии упц мп через суд.

Павел Зинченко

Война в Украине
Фейковые новости
Украина