російські військові від початку повномасштабного вторгнення вбили 14 священників упц мп та зруйнували сотні церков

Від початку повномасштабного вторгнення 14 священиків української православної церкви московського патріархату були вбиті російськими солдатами. Також більшість з 648 зруйнованих росіянами церков та молитовних будинків належали до упц мп, розповів голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський під час брифінгу, пише УНН.

14 священиків, які підносили його ім’я на літургії, говорили про нього, як про свого отця і пана, були вбиті російськими солдатами. І щодо жодного з них патріарх Кирил не висловив співчуття. Більшість із 648 храмів і молитовних будинків, які були зруйновані під час широкомасштабного вторгнення, належали до цієї церкви, людям, які туди ходять він теж співчуття не висловив

Такж він звернув увагу, що Українська держава націлена на те, щоб демонтаж структур упц мп не призвів до замаху на права людей сповідувати свою віру.

Українська держава націлена на те, щоб демонтаж структур московського патріархату не супроводжувався замахом на права людей колективно чи особово сповідувати свої релігійні переконання. Це перше. Друге – Українська держава не втручається у молитовні зв’язки. Держава вимагає виходу української православної церкви зі складу російської з підпорядкуванням московському патріарху