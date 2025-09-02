$41.370.05
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
11:02 • 53645 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
10:24 • 95920 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 112125 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
2 вересня, 08:31 • 62546 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 124847 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 05:30 • 46321 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 83061 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 52915 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 107701 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
російські військові від початку повномасштабного вторгнення вбили 14 священників упц мп та зруйнували сотні церков

Київ • УНН

 • 110 перегляди

14 священників упц мп були вбиті російськими солдатами, а більшість із 648 зруйнованих церков належали цій конфесії. Голова Держслужби з етнополітики Віктор Єленський зазначив, що патріарх кирил не висловив співчуття.

Від початку повномасштабного вторгнення 14 священиків української православної церкви московського патріархату були вбиті російськими солдатами. Також більшість з 648 зруйнованих росіянами церков та молитовних будинків належали до упц мп, розповів голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський під час брифінгу, пише УНН.

14 священиків, які підносили його ім’я на літургії, говорили про нього, як про свого отця і пана, були вбиті російськими солдатами. І щодо жодного з них патріарх Кирил не висловив співчуття. Більшість із 648 храмів і молитовних будинків, які були зруйновані під час широкомасштабного вторгнення, належали до цієї церкви, людям, які туди ходять він теж співчуття не висловив 

- наголосив Єленський.

Такж він звернув увагу, що Українська держава націлена на те, щоб демонтаж структур упц мп не призвів до замаху на права людей сповідувати свою віру.

Українська держава націлена на те, щоб демонтаж структур московського патріархату не супроводжувався замахом на права людей колективно чи особово сповідувати свої релігійні переконання. Це перше. Друге – Українська держава не втручається у молитовні зв’язки. Держава вимагає виходу української православної церкви зі складу російської з підпорядкуванням московському патріарху 

- підкреслив Єленський.

Доповнення

Єленський повідомив, що керівництво упц мп приховує від вірян припис Держслужби з етнополітики, який вимагає розірвати зв'язки з рпц та засудити агресію рф. Це може призвести до ліквідації Київської митрополії упц мп через суд.

Павло Зінченко

Війна в Україні
Фейкові новини
Україна