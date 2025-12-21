$42.340.00
20 грудня, 17:28 • 18354 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
20 грудня, 17:18 • 41472 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
20 грудня, 17:00 • 42163 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
20 грудня, 16:36 • 30234 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
20 грудня, 14:15 • 28218 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
20 грудня, 11:29 • 31872 перегляди
На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогономPhoto
20 грудня, 10:44 • 35611 перегляди
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
20 грудня, 09:25 • 26292 перегляди
Далекобійні дрони СБУ знищили два російські Су-27 на аеродромі Бельбек у КримуPhoto
20 грудня, 08:51 • 25429 перегляди
Відключення світла 20 грудня: росіяни знеструмили споживачів у чотирьох областях України
20 грудня, 07:13 • 20666 перегляди
Сили оборони уразили російський корабель "Охотнік" та платформу "Лукойлу" в Каспійському морі
У ПАР сталась масштаюна стрілянина в таверні, загинули 9 людей

Київ • УНН

 • 86 перегляди

Внаслідок масової стрілянини в таверні поблизу Йоганнесбурга загинули щонайменше дев’ять людей, ще десятеро отримали поранення. Поліція Південної Африки розшукує близько 12 підозрюваних, які відкрили вогонь по відвідувачах.

У ПАР сталась масштаюна стрілянина в таверні, загинули 9 людей

У Південній Африці поліція оголосила розшук підозрюваних після масової стрілянини в таверні поблизу Йоганнесбурга. Внаслідок нападу загинули щонайменше дев’ять людей, ще десятеро отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

Стрілянина сталася близько 1:00 ночі в неділю в Беккерсдалі, містечку на південний захід від Йоганнесбурга. За даними поліції, група озброєних людей відкрила вогонь по відвідувачах таверни.

Повідомляється, що близько 12 невідомих підозрюваних у білому комбі та сріблястому седані відкрили вогонь по відвідувачах таверни та продовжували безладно стріляти, поки ті тікали з місця події 

– йдеться у заяві Поліцейської служби Південної Африки.

Мотив нападу наразі залишається невідомим.

Офіцера та солдатів армії Південного Судану арештували у зв'язку зі смертю співробітника ООН19.12.25, 20:41 • 3598 переглядiв

Поліція повідомила, що розшукує приблизно десяток підозрюваних та закликала свідків надати будь-яку інформацію, яка може допомогти слідству.

Розслідування стрілянини в Беккерсдалі триває.

Нагадаємо

На розкішній яхті, пришвартованій біля елітного курорту Харбор-Айленд на Багамах, знайдено мертвою 20-річну Пейдж Белл. Дівчина працювала на судні Far From It, вартість відпочинку на якій сягає 120 тисяч фунтів на тиждень.

Алла Кіосак

Новини Світу
