У ПАР сталась масштаюна стрілянина в таверні, загинули 9 людей
Київ • УНН
Внаслідок масової стрілянини в таверні поблизу Йоганнесбурга загинули щонайменше дев’ять людей, ще десятеро отримали поранення. Поліція Південної Африки розшукує близько 12 підозрюваних, які відкрили вогонь по відвідувачах.
У Південній Африці поліція оголосила розшук підозрюваних після масової стрілянини в таверні поблизу Йоганнесбурга. Внаслідок нападу загинули щонайменше дев’ять людей, ще десятеро отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
Стрілянина сталася близько 1:00 ночі в неділю в Беккерсдалі, містечку на південний захід від Йоганнесбурга. За даними поліції, група озброєних людей відкрила вогонь по відвідувачах таверни.
Повідомляється, що близько 12 невідомих підозрюваних у білому комбі та сріблястому седані відкрили вогонь по відвідувачах таверни та продовжували безладно стріляти, поки ті тікали з місця події
Мотив нападу наразі залишається невідомим.
Поліція повідомила, що розшукує приблизно десяток підозрюваних та закликала свідків надати будь-яку інформацію, яка може допомогти слідству.
Розслідування стрілянини в Беккерсдалі триває.
