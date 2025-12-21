В ЮАР произошла масштабная стрельба в таверне, погибли 9 человек
Киев • УНН
В результате массовой стрельбы в таверне вблизи Йоханнесбурга погибли по меньшей мере девять человек, еще десять получили ранения. Полиция Южной Африки разыскивает около 12 подозреваемых, открывших огонь по посетителям.
В Южной Африке полиция объявила розыск подозреваемых после массовой стрельбы в таверне близ Йоханнесбурга. В результате нападения погибли по меньшей мере девять человек, еще десять получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Стрельба произошла около 1:00 ночи в воскресенье в Беккерсдале, городке к юго-западу от Йоханнесбурга. По данным полиции, группа вооруженных людей открыла огонь по посетителям таверны.
Сообщается, что около 12 неизвестных подозреваемых в белом комби и серебристом седане открыли огонь по посетителям таверны и продолжали беспорядочно стрелять, пока те убегали с места происшествия
Мотив нападения пока остается неизвестным.
Офицера и солдат армии Южного Судана арестовали в связи со смертью сотрудника ООН19.12.25, 20:41 • 3598 просмотров
Полиция сообщила, что разыскивает примерно десяток подозреваемых и призвала свидетелей предоставить любую информацию, которая может помочь следствию.
Расследование стрельбы в Беккерсдале продолжается.
Напомним
На роскошной яхте, пришвартованной у элитного курорта Харбор-Айленд на Багамах, найдена мертвой 20-летняя Пейдж Белл. Девушка работала на судне Far From It, стоимость отдыха на котором достигает 120 тысяч фунтов в неделю.