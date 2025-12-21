В ЮАР произошла масштабная стрельба в таверне, погибли 9 человек

$42.340.00
20 декабря, 17:28 • 18549 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18 • 42004 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00 • 42781 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36 • 30629 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
20 декабря, 14:15 • 28470 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
20 декабря, 11:29 • 32072 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
20 декабря, 10:44 • 35867 просмотра
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
20 декабря, 09:25 • 26307 просмотра
Дальнобойные дроны СБУ уничтожили два российских Су-27 на аэродроме Бельбек в КрымуPhoto
20 декабря, 08:51 • 25446 просмотра
Отключение света 20 декабря: россияне обесточили потребителей в четырех областях Украины
20 декабря, 07:13 • 20676 просмотра
Силы обороны поразили российский корабль "Охотник" и платформу "Лукойла" в Каспийском море
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
"Одна личность думает о себе, а страдает целая нация": Зеленский - о блокировании Венгрией вступления Украины в ЕС20 декабря, 21:59 • 5206 просмотра
Британия сокращает финансирование противодействия российской пропаганде на Западных Балканах - The Guardian20 декабря, 23:33 • 4218 просмотра
Зеленский: Украина не должна искать альтернативу США, чтобы заставить РФ закончить войну21 декабря, 00:05 • 7094 просмотра
Посланник путина раскрыл детали переговоров между РФ и США в МайамиVideo21 декабря, 01:11 • 17227 просмотра
"Ложь и пропаганда": в разведке США прокомментировали информацию СМИ о планах путина захватить всю Украину и часть Европы21 декабря, 01:44 • 10550 просмотра
публикации
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 24505 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 42785 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 94113 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 67409 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo19 декабря, 11:05 • 75449 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Илон Маск
Тулси Габбард
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесская область
Донецкая область
Франция
УНН Lite
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 9938 просмотра
Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде20 декабря, 18:35 • 11622 просмотра
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ20 декабря, 15:32 • 24166 просмотра
Ахтем Сеитаблаев показал редкие фото с дочерью и внучкой из БельгииPhoto20 декабря, 13:40 • 37483 просмотра
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздниковVideo19 декабря, 17:00 • 30555 просмотра
Актуальное
В ЮАР произошла масштабная стрельба в таверне, погибли 9 человек

Киев • УНН

 • 268 просмотра

В результате массовой стрельбы в таверне вблизи Йоханнесбурга погибли по меньшей мере девять человек, еще десять получили ранения. Полиция Южной Африки разыскивает около 12 подозреваемых, открывших огонь по посетителям.

В ЮАР произошла масштабная стрельба в таверне, погибли 9 человек

В Южной Африке полиция объявила розыск подозреваемых после массовой стрельбы в таверне близ Йоханнесбурга. В результате нападения погибли по меньшей мере девять человек, еще десять получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Стрельба произошла около 1:00 ночи в воскресенье в Беккерсдале, городке к юго-западу от Йоханнесбурга. По данным полиции, группа вооруженных людей открыла огонь по посетителям таверны.

Сообщается, что около 12 неизвестных подозреваемых в белом комби и серебристом седане открыли огонь по посетителям таверны и продолжали беспорядочно стрелять, пока те убегали с места происшествия 

– говорится в заявлении Полицейской службы Южной Африки.

Мотив нападения пока остается неизвестным.

Офицера и солдат армии Южного Судана арестовали в связи со смертью сотрудника ООН19.12.25, 20:41 • 3598 просмотров

Полиция сообщила, что разыскивает примерно десяток подозреваемых и призвала свидетелей предоставить любую информацию, которая может помочь следствию.

Расследование стрельбы в Беккерсдале продолжается.

Напомним

На роскошной яхте, пришвартованной у элитного курорта Харбор-Айленд на Багамах, найдена мертвой 20-летняя Пейдж Белл. Девушка работала на судне Far From It, стоимость отдыха на котором достигает 120 тысяч фунтов в неделю.

Алла Киосак

Новости Мира
Столкновения
Багамы
Южная Африка