У кремлі назвали "несерйозною" ідею тристоронньої зустрічі експертів рф, США та України
Київ • УНН
Помічник глави кремля юрій ушаков заявив, що ніхто серйозно не обговорював ініціативу тристоронньої зустрічі експертів рф, США та України. Він також зазначив, що зміни до мирного плану, внесені українцями та європейцями, не сприяють досягненню домовленостей.
Ніхто серйозно не говорив про ініціативу проведення тристоронньої зустрічі експертів рф, США та України. Про це повідомив помічник глави кремля юрій ушаков, передає УНН із посиланням на росЗМІ.
Деталі
Як повідомляють росЗМІ, ушаков переконаний, що "внесені у мирний план українцями та європейцями зміни не наближають досягнення домовленостей".
Крім того, за його словами, "дмитрієв у Майамі веде переговори з американськими партнерами, повернеться — доповість".
Посланець путіна дмитрієв прибув до Маямі для переговорів з Віткоффом та Кушнером - ЗМІ20.12.25, 20:23 • 4746 переглядiв
Додамо
Раніше Президент України Володимир Зеленський повідомив про запропонований формат можливої спільної зустрічі після переговорів США та росії.