20 грудня, 17:28 • 20119 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
20 грудня, 17:18 • 46197 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
20 грудня, 17:00 • 48315 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
20 грудня, 16:36 • 34106 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
20 грудня, 14:15 • 31071 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
20 грудня, 11:29 • 33637 перегляди
На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогономPhoto
20 грудня, 10:44 • 37564 перегляди
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
20 грудня, 09:25 • 26484 перегляди
Далекобійні дрони СБУ знищили два російські Су-27 на аеродромі Бельбек у КримуPhoto
20 грудня, 08:51 • 25582 перегляди
Відключення світла 20 грудня: росіяни знеструмили споживачів у чотирьох областях України
20 грудня, 07:13 • 20775 перегляди
Сили оборони уразили російський корабель "Охотнік" та платформу "Лукойлу" в Каспійському морі
Меню
У кремлі назвали "несерйозною" ідею тристоронньої зустрічі експертів рф, США та України

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Помічник глави кремля юрій ушаков заявив, що ніхто серйозно не обговорював ініціативу тристоронньої зустрічі експертів рф, США та України. Він також зазначив, що зміни до мирного плану, внесені українцями та європейцями, не сприяють досягненню домовленостей.

У кремлі назвали "несерйозною" ідею тристоронньої зустрічі експертів рф, США та України

Ніхто серйозно не говорив про ініціативу проведення тристоронньої зустрічі експертів рф, США та України. Про це повідомив помічник глави кремля юрій ушаков, передає УНН із посиланням на росЗМІ.  

Деталі

Як повідомляють росЗМІ, ушаков переконаний, що "внесені у мирний план українцями та європейцями зміни не наближають досягнення домовленостей".

Крім того, за його словами, "дмитрієв у Майамі веде переговори з американськими партнерами, повернеться — доповість".

Посланець путіна дмитрієв прибув до Маямі для переговорів з Віткоффом та Кушнером - ЗМІ20.12.25, 20:23 • 4746 переглядiв

Додамо

Раніше Президент України Володимир Зеленський повідомив про запропонований формат можливої спільної зустрічі після переговорів США та росії.

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Війна в Україні
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна