В кремле назвали "несерьезной" идею трехсторонней встречи экспертов рф, США и Украины

20 декабря, 17:28 • 20737 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18 • 47816 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00 • 50627 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36 • 35469 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
20 декабря, 14:15 • 32153 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
20 декабря, 11:29 • 34156 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
20 декабря, 10:44 • 38125 просмотра
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
20 декабря, 09:25 • 26536 просмотра
Дальнобойные дроны СБУ уничтожили два российских Су-27 на аэродроме Бельбек в КрымуPhoto
20 декабря, 08:51 • 25621 просмотра
Отключение света 20 декабря: россияне обесточили потребителей в четырех областях Украины
20 декабря, 07:13 • 20802 просмотра
Силы обороны поразили российский корабль "Охотник" и платформу "Лукойла" в Каспийском море
Рубрики
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
публикации
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 97283 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 70122 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo19 декабря, 11:05 • 78134 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Илон Маск
Олег Кипер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесская область
Франция
Донецкая область
УНН Lite
Актуальное
В кремле назвали "несерьезной" идею трехсторонней встречи экспертов рф, США и Украины

Киев • УНН

 • 482 просмотра

Помощник главы кремля юрий ушаков заявил, что никто всерьез не обсуждал инициативу трехсторонней встречи экспертов рф, США и Украины. Он также отметил, что изменения в мирный план, внесенные украинцами и европейцами, не способствуют достижению договоренностей.

В кремле назвали "несерьезной" идею трехсторонней встречи экспертов рф, США и Украины

Никто всерьез не говорил об инициативе проведения трехсторонней встречи экспертов рф, США и Украины. Об этом сообщил помощник главы кремля юрий ушаков, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Как сообщают росСМИ, ушаков убежден, что "внесенные в мирный план украинцами и европейцами изменения не приближают достижение договоренностей".

Кроме того, по его словам, "дмитриев в Майами ведет переговоры с американскими партнерами, вернется — доложит".

Посланник путина дмитриев прибыл в Майами для переговоров с Уиткоффом и Кушнером - СМИ20.12.25, 20:23 • 4806 просмотров

Добавим

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о предложенном формате возможной совместной встречи после переговоров США и россии.

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина