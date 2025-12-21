В кремле назвали "несерьезной" идею трехсторонней встречи экспертов рф, США и Украины
Киев • УНН
Помощник главы кремля юрий ушаков заявил, что никто всерьез не обсуждал инициативу трехсторонней встречи экспертов рф, США и Украины. Он также отметил, что изменения в мирный план, внесенные украинцами и европейцами, не способствуют достижению договоренностей.
Никто всерьез не говорил об инициативе проведения трехсторонней встречи экспертов рф, США и Украины. Об этом сообщил помощник главы кремля юрий ушаков, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
Как сообщают росСМИ, ушаков убежден, что "внесенные в мирный план украинцами и европейцами изменения не приближают достижение договоренностей".
Кроме того, по его словам, "дмитриев в Майами ведет переговоры с американскими партнерами, вернется — доложит".
Добавим
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о предложенном формате возможной совместной встречи после переговоров США и россии.