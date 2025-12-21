Бригади екстреної меддопомоги на півдні Одещини працюють безперебійно, маршрути госпіталізації оперативно скориговані - Кіпер
Заклади охорони здоров'я півдня Одещини функціонують у штатному режимі, бригади екстреної допомоги працюють безперебійно. Маршрути госпіталізації скориговані з урахуванням об'їзних шляхів, забезпечуючи повний обсяг медичної допомоги.
Заклади охорони здоров’я півдня Одещини продовжують працювати у штатному режимі. Бригади екстреної медичної допомоги та медицини катастроф працюють безперебійно. Маршрути госпіталізації оперативно скориговані з урахуванням об’їзних шляхів. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
За словами Кіпера, попри ускладнення транспортного сполучення медична допомога мешканцям південних районів області надається у повному обсязі. Система охорони здоров’я працює стабільно та перебуває на контролі.
Голова Одеської ОВА оприлюднив важливу інформацію для мешканців півдня Одещини:
🔹 бригади екстреної медичної допомоги та медицини катастроф працюють безперебійно. Маршрути госпіталізації оперативно скориговані з урахуванням об’їзних шляхів;
🔹 лікарні та амбулаторії продовжують надавати екстрену, невідкладну, планову, амбулаторну та стаціонарну медичну допомогу;
🔹 усі медичні заклади забезпечені персоналом, медикаментами та мають достатній запас палива для роботи генераторів.
У разі виникнення невідкладних станів екстрена медична допомога викликається у звичному порядку за номером 103, додав Кіпер.
Департамент охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації здійснює постійний моніторинг ситуації та забезпечує координацію між закладами охорони здоров’я області. Для максимальної безпеки пацієнтів у складних випадках - налагоджено чітку внутрішню взаємодію. За потреби направлення пацієнта до закладів охорони здоровʼя центральної частини регіону - Департамент охорони здоров’я забезпечує контроль, оперативний супровід та оптимальний маршрут
Кіпер також закликав мешканців південної Одещини зберігати спокій та довіряти професіоналізму і відданості справі медичних працівників. Система охорони здоров’я області працює злагоджено та надійно.
