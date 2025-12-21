$42.340.00
Бригади екстреної меддопомоги на півдні Одещини працюють безперебійно, маршрути госпіталізації оперативно скориговані - Кіпер

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Заклади охорони здоров'я півдня Одещини функціонують у штатному режимі, бригади екстреної допомоги працюють безперебійно. Маршрути госпіталізації скориговані з урахуванням об'їзних шляхів, забезпечуючи повний обсяг медичної допомоги.

Бригади екстреної меддопомоги на півдні Одещини працюють безперебійно, маршрути госпіталізації оперативно скориговані - Кіпер

Заклади охорони здоров’я півдня Одещини продовжують працювати у штатному режимі. Бригади екстреної медичної допомоги та медицини катастроф працюють безперебійно. Маршрути госпіталізації оперативно скориговані з урахуванням об’їзних шляхів. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

Деталі

За словами Кіпера, попри ускладнення транспортного сполучення медична допомога мешканцям південних районів області надається у повному обсязі. Система охорони здоров’я працює стабільно та перебуває на контролі.

Евакуація з громад Одещини після атак рф не планується - віцепрем'єр20.12.25, 18:53 • 3272 перегляди

Голова Одеської ОВА оприлюднив важливу інформацію для мешканців півдня Одещини:

🔹 бригади екстреної медичної допомоги та медицини катастроф працюють безперебійно. Маршрути госпіталізації оперативно скориговані з урахуванням об’їзних шляхів;

🔹 лікарні та амбулаторії продовжують надавати екстрену, невідкладну, планову, амбулаторну та стаціонарну медичну допомогу;

🔹 усі медичні заклади забезпечені персоналом, медикаментами та мають достатній запас палива для роботи генераторів.

На Одещині частково відновили сполучення після атак рф: який транспорт може рухатися через Дністер20.12.25, 20:14 • 4634 перегляди

У разі виникнення невідкладних станів екстрена медична допомога викликається у звичному порядку за номером 103, додав Кіпер.

Департамент охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації здійснює постійний моніторинг ситуації та забезпечує координацію між закладами охорони здоров’я області. Для максимальної безпеки пацієнтів у складних випадках - налагоджено чітку внутрішню взаємодію. За потреби направлення пацієнта до закладів охорони здоровʼя центральної частини регіону - Департамент охорони здоров’я забезпечує контроль, оперативний супровід та оптимальний маршрут 

- зазначив голова Одеської ОВА.

Кіпер також закликав мешканців південної Одещини зберігати спокій та довіряти професіоналізму і відданості справі медичних працівників. Система охорони здоров’я області працює злагоджено та надійно.

На кордоні з Молдовою розширюють пропуск автобусів після атак рф на Одещину - віцепрем'єр20.12.25, 20:58 • 3818 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна в УкраїніЗдоров'я
Енергетика
Електроенергія
Олег Кіпер
Одеська область